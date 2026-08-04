Ρωσία: Νεκρός αλεξιπτωτιστής στη διάρκεια επίδειξης κοντά στη Μόσχα – Έπεσε από 600 μέτρα και δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του

WATCH: A Russian paratrooper died after his parachute failed to open during an Airborne Troops Day celebration near Moscow. pic.twitter.com/laJqNJ3joO — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

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Έναςτωνέχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για την, όταν το κύριο αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε στη διάρκεια άλματος κοντά στηΤο δυστύχημα σημειώθηκε στιςανήμερα της επετείου των ρωσικών Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων (), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης αλεξιπτωτιστών.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οπραγματοποίησε άλμα από ύψος περίπου. Ωστόσο, το κύριο αλεξίπτωτό του δεν αναπτύχθηκε. Ο αλεξιπτωτιστής επιχείρησε αμέσως να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, όμως το ύψος που απέμενε μέχρι το έδαφος δεν ήταν αρκετό για να ανακοπεί η πτώση του.Ως αποτέλεσμα, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο έδαφος και υπέκυψε στα τραύματά του.Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και τα αίτια της δυσλειτουργίας του κύριου αλεξιπτώτου.