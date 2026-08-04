Ρωσία: Νεκρός αλεξιπτωτιστής στη διάρκεια επίδειξης κοντά στη Μόσχα – Έπεσε από 600 μέτρα και δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Αλεξίπτωτο αλεξιπτωτιστής

Ρωσία: Νεκρός αλεξιπτωτιστής στη διάρκεια επίδειξης κοντά στη Μόσχα – Έπεσε από 600 μέτρα και δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του

Ο 41χρονος βετεράνος επιχείρησε να ανοίξει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, όμως δεν πρόλαβε να επιβραδύνει την πτώση του

Ρωσία: Νεκρός αλεξιπτωτιστής στη διάρκεια επίδειξης κοντά στη Μόσχα – Έπεσε από 600 μέτρα και δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του
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Ένας 41χρονος Ρώσος βετεράνος των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για την Ημέρα των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων της Ρωσίας, όταν το κύριο αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε στη διάρκεια άλματος κοντά στη Μόσχα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου, ανήμερα της επετείου των ρωσικών Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων (VDV), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης αλεξιπτωτιστών.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 41χρονος πραγματοποίησε άλμα από ύψος περίπου 600 μέτρων. Ωστόσο, το κύριο αλεξίπτωτό του δεν αναπτύχθηκε. Ο αλεξιπτωτιστής επιχείρησε αμέσως να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, όμως το ύψος που απέμενε μέχρι το έδαφος δεν ήταν αρκετό για να ανακοπεί η πτώση του.

Ως αποτέλεσμα, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο έδαφος και υπέκυψε στα τραύματά του.



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Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και τα αίτια της δυσλειτουργίας του κύριου αλεξιπτώτου.
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