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Ρωσία: Νεκρός αλεξιπτωτιστής στη διάρκεια επίδειξης κοντά στη Μόσχα – Έπεσε από 600 μέτρα και δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του
Ρωσία: Νεκρός αλεξιπτωτιστής στη διάρκεια επίδειξης κοντά στη Μόσχα – Έπεσε από 600 μέτρα και δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του
Ο 41χρονος βετεράνος επιχείρησε να ανοίξει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, όμως δεν πρόλαβε να επιβραδύνει την πτώση του
Ένας 41χρονος Ρώσος βετεράνος των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για την Ημέρα των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων της Ρωσίας, όταν το κύριο αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε στη διάρκεια άλματος κοντά στη Μόσχα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου, ανήμερα της επετείου των ρωσικών Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων (VDV), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης αλεξιπτωτιστών.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 41χρονος πραγματοποίησε άλμα από ύψος περίπου 600 μέτρων. Ωστόσο, το κύριο αλεξίπτωτό του δεν αναπτύχθηκε. Ο αλεξιπτωτιστής επιχείρησε αμέσως να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, όμως το ύψος που απέμενε μέχρι το έδαφος δεν ήταν αρκετό για να ανακοπεί η πτώση του.
Ως αποτέλεσμα, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο έδαφος και υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και τα αίτια της δυσλειτουργίας του κύριου αλεξιπτώτου.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου, ανήμερα της επετείου των ρωσικών Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων (VDV), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης αλεξιπτωτιστών.
Δείτε το βίντεο
WATCH: A Russian paratrooper died after his parachute failed to open during an Airborne Troops Day celebration near Moscow. pic.twitter.com/laJqNJ3joO— Clash Report (@clashreport) August 4, 2026
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 41χρονος πραγματοποίησε άλμα από ύψος περίπου 600 μέτρων. Ωστόσο, το κύριο αλεξίπτωτό του δεν αναπτύχθηκε. Ο αλεξιπτωτιστής επιχείρησε αμέσως να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, όμως το ύψος που απέμενε μέχρι το έδαφος δεν ήταν αρκετό για να ανακοπεί η πτώση του.
Ως αποτέλεσμα, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο έδαφος και υπέκυψε στα τραύματά του.
In Russia, Airborne Forces Day was celebrated as usual.— Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 4, 2026
On August 2nd, a 41-year-old veteran of the Airborne Forces crashed at the Vatutlino airfield, located near Moscow. The jump was made from a height of 600 meters, but the main parachute failed to deploy.
A masterclass on… pic.twitter.com/JdbUxMQTIF
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και τα αίτια της δυσλειτουργίας του κύριου αλεξιπτώτου.
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