Λίλα Μπακλέση: Να γεννάς από μέρα σε μέρα, να έχεις διαβήτη κύησης και να θες να φας γλυκό σαν να μην υπάρχει αύριο
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Λίλα Μπακλέση Εγκυμοσύνη Διαβήτης κύησης

Λίλα Μπακλέση: Να γεννάς από μέρα σε μέρα, να έχεις διαβήτη κύησης και να θες να φας γλυκό σαν να μην υπάρχει αύριο

Η ηθοποιός θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά

Λίλα Μπακλέση: Να γεννάς από μέρα σε μέρα, να έχεις διαβήτη κύησης και να θες να φας γλυκό σαν να μην υπάρχει αύριο
Ιωάννα Μαρίνου
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Λίγες ημέρες πριν γίνει μητέρα για πρώτη φορά, η Λίλα Μπακλέση μοιράστηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εγκυμοσύνη της, αναφερόμενη στον διαβήτη κύησης και στην έντονη επιθυμία της για γλυκό.

Η ηθοποιός που ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, δημοσίευσε τα ξημερώματα της Τρίτης 4 Αυγούστου μία φωτογραφία της στο Instagram, εξηγώντας πώς αισθάνεται λίγο πριν γεννήσει.

Πιο αναλυτικά, η Λίλα Μπακλέση περιέγραψε την καθημερινότητά της, από τις ενέσεις ινσουλίνης μέχρι την έντονη επιθυμία της για γλυκό, σχολιάζοντας με χιούμορ τις αλλαγές στο σώμα της, καθώς χαρακτήρισε την κοιλιά της ως «ενσωματωμένο τραπέζι» στο κορμί της.

Όπως έγραψε πάνω στο Instagram story της: «Να γεννάς από μέρα σε μέρα, να έχεις διαβήτη κύησης, να βαράς ινσουλίνες τα βράδια, να θες να φας γλυκό σαν να μην υπάρχει αύριο και να τρως ταχίνι με αμύγδαλα πάνω στο ενσωματωμένο τραπεζάκι σου. Μεγάλη νίκη, αλλά μην σας τύχει» και πρόσθεσε «όλα καλά, κανένα πρόβλημα».

Δείτε την ανάρτησή της

Λίλα Μπακλέση: Να γεννάς από μέρα σε μέρα, να έχεις διαβήτη κύησης και να θες να φας γλυκό σαν να μην υπάρχει αύριο
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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