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Συνελήφθη 35χρονος Παλαιστίνιος στο λιμάνι της Σούδας που μετέφερε 80 πακέτα λαθραίων τσιγάρων
Συνελήφθη 35χρονος Παλαιστίνιος στο λιμάνι της Σούδας που μετέφερε 80 πακέτα λαθραίων τσιγάρων
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και μια πλαστή άδεια οδήγησης
Στη σύλληψη ενός 35χρονου Παλαιστίνιου για λαθρεμπόριο τσιγάρων προχώρησε το πρωί της Τρίτης (4/8) το Λιμενικό Σώμα στο λιμάνι της Σούδας.
Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του άνδρα 80 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, τα οποία στερούνταν ειδικής ελληνικής ταινίας φόρου κατανάλωσης. Επιπλέον, ο 35χρονος έφερε και μια πλαστή άδεια οδήγησης.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα λαθραία τσιγάρα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Χανίων, ενώ η κατασχεθείσα άδεια οδήγησης πρόκειται να αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ..
Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του άνδρα 80 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, τα οποία στερούνταν ειδικής ελληνικής ταινίας φόρου κατανάλωσης. Επιπλέον, ο 35χρονος έφερε και μια πλαστή άδεια οδήγησης.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα λαθραία τσιγάρα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Χανίων, ενώ η κατασχεθείσα άδεια οδήγησης πρόκειται να αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ..
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