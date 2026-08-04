Σοφία Μουτίδου για Real View: Προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω
Σοφία Μουτίδου για Real View: Προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω
Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές, απειλημένη και φοβισμένη, είπε η ηθοποιός για την παρουσία της στην εκπομπή
Στην εμπειρία από τη συμμετοχή της στην εκπομπή Real View, αναφέρθηκε η Σοφία Μουτίδου, εξηγώντας πως υπήρξαν στιγμές που αναζήτησε άλλη εργασία, προκειμένου να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η ηθοποιός επέστρεψε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου μετά από αρκετούς μήνες απουσίας στο κανάλι της στο YouTube και μίλησε για για την εκπομπή, την καθημερινή πίεση που βίωσε αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν. Σημειώνεται, ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε πρόωρα, περίπου έναν μήνα πριν από το τέλος της σεζόν.
Η Σοφία Μουτίδου, μέσα από το νέο της βίντεο, θέλησε να παρουσιάσει τη δική της οπτική, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή καταστάσεις, αλλά περιγράφοντας το πώς βίωσε η ίδια αυτή τη συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία.
Αρχικά, τόνισε ότι επιχείρησε να αποχωρήσει από την εκπομπή, αναζητώντας άλλη επαγγελματική στέγη, χωρίς όμως να τα καταφέρει: «Ζόρικα πράγματα, πολύ ζόρικα. Εγώ προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω. Δεν τα κατάφερα και έτσι έμεινα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, όταν η δουλειά είναι πιεστική. Δεν είναι απλά για την ψυχή του ανθρώπου και για το σώμα του. Ούτε και θεωρώ άμοιρο όλο αυτό που μου συμβαίνει τώρα με αυτό που πέρασα».
Στη συνέχεια, περιέγραψε πόσο απαιτητική ήταν η χρονιά που πέρασε για την ίδια και παραδέχτηκε ότι οι δυσκολίες της ήταν εμφανείς ακόμη και στους τηλεθεατές. Όπως είπε η Σοφία Μουτίδου: «Να σας πω ότι η χρονιά που πέρασε για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρω ότι πάρα πολύς κόσμος περιμένει και κουτσομπολιά και "νόστιμα". Θα περιοριστώ μόνο στη δική μου δυσκολία. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ στην εκπομπή. Είναι κάτι που και εσείς διακρίνατε πολύ συχνά και μου το γράφατε. "Σε βλέπουμε ζορισμένη, σε βλέπουμε να περνάς δύσκολα". Πράγματι, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Δυστυχώς πήγε μπροστά και η θεραπεία έτσι».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, εξήγησε ότι είχε επενδύσει δημιουργικά στη συγκεκριμένη συνεργασία, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική από ό,τι περίμενε, ενώ μίλησε και για τον φόβο που ένιωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής: «Είχα επενδύσει σε κάτι δημιουργικό. Δεν μου βγήκε έτσι. Αλλιώς το φαντάστηκα και αλλιώς ήταν. Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές, αισθάνθηκα και απειλημένη και φοβισμένη. Αισθάνθηκα πολύ φόβο στην εκπομπή. Πάρα πολύ φόβο από την έκθεση και από τον διασυρμό. Ήρθα πάρα πολύ κοντά με τον φόβο και την απειλή του διασυρμού, σαν όλο αυτό το στερέωμα το οποίο περιμένει, αδημονεί να ξυπνήσει την επόμενη μέρα και να βρει τι θα μπορούσε να είναι μεμπτό, τι είναι αξιοκατάκριτο. Δεν μου ήταν απλό. Καθόλου. Επειδή δεν είχαν κάποια συναισθηματική καβάτζα στη δουλειά, αυτό ήρθε και έγινε πολύ σκληρό».
Αναφερόμενη στα σχόλια που δεχόταν από το κοινό, εξήγησε: «Πάρα πολλοί μου έγραφαν ότι δεν ήμουν ο εαυτός μου. "Παιδιά ο εαυτός μας είμαστε σε όλες τις εκδοχές, ακόμα και όταν αυτό που δείχνουμε, νομίζουμε ότι δεν είμαστε εμείς. Εγώ ήμουν και εκείνη και τώρα. Είμαστε και το ένα και το άλλο"».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η έντονη πίεση δεν επηρέασε μόνο την ψυχολογία της, αλλά είχε και σοβαρές επιπτώσεις στο σώμα της, εξηγώντας ότι αντιμετώπισε κρίσεις πανικού και ταχυκαρδίες: «Ήταν πολλά τα ζητούμενα της χρονιάς, ήμουν σε εκπομπή κάθε μέρα, σε παράσταση τα Σάββατα στην Αθήνα, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ταυτόχρονα με πρακτική, σχολή και podcast. Η κοπέλα είχε φτάσει Ιούλιο και είχε πολλές κρίσεις πανικού και ταχυκαρδιές που έρχονται από την ορμονική διαταραχή. Ακόμα πλήττομαι από τις ταχυκαρδίες που προκαλεί η παύση της περιόδου».
Μιλώντας γενικότερα για την επίδραση που μπορεί να έχει ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον στον άνθρωπο, η Σοφία Μουτίδου τόνισε ότι η επαγγελματική δυσφορία είναι μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα επιβαρυντική εμπειρία: «Εγώ είχα χρόνια να βρεθώ σε ένα περιβάλλον εργασιακό που δεν ήμουν καλά και είχα ξεχάσει πώς είναι και έκανα ένα πολύ καλό επαναληπτικό, όπου πράγματι η εργασιακή δυσφορία είναι κάτι το διαφορετικό».
Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε ότι οι δυσκολίες που βιώνει κανείς στη δουλειά διαφέρουν από κάθε άλλη μορφή πίεσης στην προσωπική ζωή: «Η δυσφορία η επαγγελματική είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Άλλη είναι στο σπίτι, άλλη είναι με τον φίλο, άλλη με τον γκόμενο, άλλη με τον πατέρα, άλλη με το παιδί. Στη δουλειά είναι σκληρά τα πράγματα». Κλείνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της ψυχικής υγείας όταν ένα εργασιακό περιβάλλον γίνεται επιβαρυντικό: «Όταν υπάρχει αυτή η δουλειά, τελειώνει και φεύγεις ή αν είναι στο πλάνο να μην τελειώσει ποτέ, την τελειώνεις μόνος σου. Η επιστροφή στο στρεσογόνο περιβάλλον δεν είναι βοηθητική».
Η ηθοποιός επέστρεψε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου μετά από αρκετούς μήνες απουσίας στο κανάλι της στο YouTube και μίλησε για για την εκπομπή, την καθημερινή πίεση που βίωσε αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν. Σημειώνεται, ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε πρόωρα, περίπου έναν μήνα πριν από το τέλος της σεζόν.
Η Σοφία Μουτίδου, μέσα από το νέο της βίντεο, θέλησε να παρουσιάσει τη δική της οπτική, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή καταστάσεις, αλλά περιγράφοντας το πώς βίωσε η ίδια αυτή τη συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία.
Αρχικά, τόνισε ότι επιχείρησε να αποχωρήσει από την εκπομπή, αναζητώντας άλλη επαγγελματική στέγη, χωρίς όμως να τα καταφέρει: «Ζόρικα πράγματα, πολύ ζόρικα. Εγώ προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω. Δεν τα κατάφερα και έτσι έμεινα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, όταν η δουλειά είναι πιεστική. Δεν είναι απλά για την ψυχή του ανθρώπου και για το σώμα του. Ούτε και θεωρώ άμοιρο όλο αυτό που μου συμβαίνει τώρα με αυτό που πέρασα».
Στη συνέχεια, περιέγραψε πόσο απαιτητική ήταν η χρονιά που πέρασε για την ίδια και παραδέχτηκε ότι οι δυσκολίες της ήταν εμφανείς ακόμη και στους τηλεθεατές. Όπως είπε η Σοφία Μουτίδου: «Να σας πω ότι η χρονιά που πέρασε για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρω ότι πάρα πολύς κόσμος περιμένει και κουτσομπολιά και "νόστιμα". Θα περιοριστώ μόνο στη δική μου δυσκολία. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ στην εκπομπή. Είναι κάτι που και εσείς διακρίνατε πολύ συχνά και μου το γράφατε. "Σε βλέπουμε ζορισμένη, σε βλέπουμε να περνάς δύσκολα". Πράγματι, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Δυστυχώς πήγε μπροστά και η θεραπεία έτσι».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, εξήγησε ότι είχε επενδύσει δημιουργικά στη συγκεκριμένη συνεργασία, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική από ό,τι περίμενε, ενώ μίλησε και για τον φόβο που ένιωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής: «Είχα επενδύσει σε κάτι δημιουργικό. Δεν μου βγήκε έτσι. Αλλιώς το φαντάστηκα και αλλιώς ήταν. Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές, αισθάνθηκα και απειλημένη και φοβισμένη. Αισθάνθηκα πολύ φόβο στην εκπομπή. Πάρα πολύ φόβο από την έκθεση και από τον διασυρμό. Ήρθα πάρα πολύ κοντά με τον φόβο και την απειλή του διασυρμού, σαν όλο αυτό το στερέωμα το οποίο περιμένει, αδημονεί να ξυπνήσει την επόμενη μέρα και να βρει τι θα μπορούσε να είναι μεμπτό, τι είναι αξιοκατάκριτο. Δεν μου ήταν απλό. Καθόλου. Επειδή δεν είχαν κάποια συναισθηματική καβάτζα στη δουλειά, αυτό ήρθε και έγινε πολύ σκληρό».
Αναφερόμενη στα σχόλια που δεχόταν από το κοινό, εξήγησε: «Πάρα πολλοί μου έγραφαν ότι δεν ήμουν ο εαυτός μου. "Παιδιά ο εαυτός μας είμαστε σε όλες τις εκδοχές, ακόμα και όταν αυτό που δείχνουμε, νομίζουμε ότι δεν είμαστε εμείς. Εγώ ήμουν και εκείνη και τώρα. Είμαστε και το ένα και το άλλο"».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η έντονη πίεση δεν επηρέασε μόνο την ψυχολογία της, αλλά είχε και σοβαρές επιπτώσεις στο σώμα της, εξηγώντας ότι αντιμετώπισε κρίσεις πανικού και ταχυκαρδίες: «Ήταν πολλά τα ζητούμενα της χρονιάς, ήμουν σε εκπομπή κάθε μέρα, σε παράσταση τα Σάββατα στην Αθήνα, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ταυτόχρονα με πρακτική, σχολή και podcast. Η κοπέλα είχε φτάσει Ιούλιο και είχε πολλές κρίσεις πανικού και ταχυκαρδιές που έρχονται από την ορμονική διαταραχή. Ακόμα πλήττομαι από τις ταχυκαρδίες που προκαλεί η παύση της περιόδου».
Μιλώντας γενικότερα για την επίδραση που μπορεί να έχει ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον στον άνθρωπο, η Σοφία Μουτίδου τόνισε ότι η επαγγελματική δυσφορία είναι μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα επιβαρυντική εμπειρία: «Εγώ είχα χρόνια να βρεθώ σε ένα περιβάλλον εργασιακό που δεν ήμουν καλά και είχα ξεχάσει πώς είναι και έκανα ένα πολύ καλό επαναληπτικό, όπου πράγματι η εργασιακή δυσφορία είναι κάτι το διαφορετικό».
Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε ότι οι δυσκολίες που βιώνει κανείς στη δουλειά διαφέρουν από κάθε άλλη μορφή πίεσης στην προσωπική ζωή: «Η δυσφορία η επαγγελματική είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Άλλη είναι στο σπίτι, άλλη είναι με τον φίλο, άλλη με τον γκόμενο, άλλη με τον πατέρα, άλλη με το παιδί. Στη δουλειά είναι σκληρά τα πράγματα». Κλείνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της ψυχικής υγείας όταν ένα εργασιακό περιβάλλον γίνεται επιβαρυντικό: «Όταν υπάρχει αυτή η δουλειά, τελειώνει και φεύγεις ή αν είναι στο πλάνο να μην τελειώσει ποτέ, την τελειώνεις μόνος σου. Η επιστροφή στο στρεσογόνο περιβάλλον δεν είναι βοηθητική».
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