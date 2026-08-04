Σοφία Μουτίδου για Real View: Προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω

Έπειτα, εξήγησε ότι είχε επενδύσει δημιουργικά στη συγκεκριμένη συνεργασία, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική από ό,τι περίμενε, ενώ μίλησε και για τον φόβο που ένιωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής: «

».

Αναφερόμενη στα σχόλια που δεχόταν από το κοινό, εξήγησε:

«

"».

Σε άλλο σημείο

, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η έντονη πίεση δεν επηρέασε μόνο την ψυχολογία της, αλλά είχε και σοβαρές επιπτώσεις

στο σώμα της

, εξηγώντας ότι αντιμετώπισε κρίσεις πανικού και ταχυκαρδίες: «

».

Μιλώντας γενικότερα για την επίδραση που μπορεί να έχει ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον στον άνθρωπο, η Σοφία Μουτίδου τόνισε ότι η επαγγελματική δυσφορία είναι μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα επιβαρυντική εμπειρία: «

».

Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε ότι οι δυσκολίες που βιώνει κανείς στη δουλειά διαφέρουν από κάθε άλλη μορφή πίεσης στην προσωπική ζωή: «

».

Κλείνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της ψυχικής υγείας όταν ένα εργασιακό περιβάλλον γίνεται επιβαρυντικό: «

».