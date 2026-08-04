Η Τζένιφερ Λόπεζ αναβίωσε το «Like a Virgin» της Μαντόνα σε γόνδολα στη Βενετία
Η Τζένιφερ Λόπεζ αναβίωσε το «Like a Virgin» της Μαντόνα σε γόνδολα στη Βενετία
To θρυλικό βιντεοκλίπ του κομματιού κυκλοφόρησε το 1984
Το «Like a Virgin» της Μαντόνα αναβίωσε η Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη Βενετία.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Κυριακή 2 Αυγούστου ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται πάνω σε γόνδολα να τραγουδά και να χορεύει στους ρυθμούς του κομματιού, διασχίζοντας τα κανάλια της ιταλικής πόλης, όπως ακριβώς είχε κάνει η Μαντόνα στο θρυλικό βιντεοκλίπ του 1984. Στην ανάρτηση που έκανε στο Χ, η Λόπεζ έγραψε: «Έπρεπε να το κάνω».
Το «Like a Virgin» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1984, ενώ το βιντεοκλίπ που γυρίστηκε στη Βενετία, δόθηκε στη δημοσιότητα έναν μήνα αργότερα.
Δείτε το βιντεοκλίπ του «Live Α Virgin»
Πρόσφατα, η ίδια η Μαντόνα αναβίωσε το κλιπ μαζί με την Τζούλια Γκάρνερ, γράφοντας στη λεζάντα ανάρτησης που έκανε στο Instagram: «Like a Virgin... ξανά και ξανά».
Η Λόπεζ έχει εκφράσει πολλές φορές στον θαυμασμό της για τη Μαντόνα. Φέτος, σε εμφάνισή της στην εκπομπή Track Star, όταν κλήθηκε να αναγνωρίσει το τραγούδι «Ray of Light», αποκάλυψε ότι από μικρή ήθελε να της μοιάσει.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Κυριακή 2 Αυγούστου ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται πάνω σε γόνδολα να τραγουδά και να χορεύει στους ρυθμούς του κομματιού, διασχίζοντας τα κανάλια της ιταλικής πόλης, όπως ακριβώς είχε κάνει η Μαντόνα στο θρυλικό βιντεοκλίπ του 1984. Στην ανάρτηση που έκανε στο Χ, η Λόπεζ έγραψε: «Έπρεπε να το κάνω».
I had to do it…🛶 pic.twitter.com/M3i40PIWIn— jlo (@JLo) August 3, 2026
Δείτε το βιντεοκλίπ του «Live Α Virgin»
Πρόσφατα, η ίδια η Μαντόνα αναβίωσε το κλιπ μαζί με την Τζούλια Γκάρνερ, γράφοντας στη λεζάντα ανάρτησης που έκανε στο Instagram: «Like a Virgin... ξανά και ξανά».
Η Λόπεζ έχει εκφράσει πολλές φορές στον θαυμασμό της για τη Μαντόνα. Φέτος, σε εμφάνισή της στην εκπομπή Track Star, όταν κλήθηκε να αναγνωρίσει το τραγούδι «Ray of Light», αποκάλυψε ότι από μικρή ήθελε να της μοιάσει.
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