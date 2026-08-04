Η Τζένιφερ Λόπεζ αναβίωσε το «Like a Virgin» της Μαντόνα σε γόνδολα στη Βενετία
GALA
Τζέφινερ Λόπεζ Μαντόνα Γόνδολα Βενετία

Η Τζένιφερ Λόπεζ αναβίωσε το «Like a Virgin» της Μαντόνα σε γόνδολα στη Βενετία

To θρυλικό βιντεοκλίπ του κομματιού κυκλοφόρησε το 1984

Η Τζένιφερ Λόπεζ αναβίωσε το «Like a Virgin» της Μαντόνα σε γόνδολα στη Βενετία
Ιωάννα Μαρίνου
Το «Like a Virgin» της Μαντόνα αναβίωσε η Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη Βενετία.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Κυριακή 2 Αυγούστου ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται πάνω σε γόνδολα να τραγουδά και να χορεύει στους ρυθμούς του κομματιού, διασχίζοντας τα κανάλια της ιταλικής πόλης, όπως ακριβώς είχε κάνει η Μαντόνα στο θρυλικό βιντεοκλίπ του 1984. Στην ανάρτηση που έκανε στο Χ, η Λόπεζ έγραψε: «Έπρεπε να το κάνω».

Το «Like a Virgin» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1984, ενώ το βιντεοκλίπ που γυρίστηκε στη Βενετία, δόθηκε στη δημοσιότητα έναν μήνα αργότερα.

Δείτε το βιντεοκλίπ του «Live Α Virgin»

Madonna - Like A Virgin (Official Video)

Πρόσφατα, η ίδια η Μαντόνα αναβίωσε το κλιπ μαζί με την Τζούλια Γκάρνερ, γράφοντας στη λεζάντα ανάρτησης που έκανε στο Instagram: «Like a Virgin... ξανά και ξανά».

Κλείσιμο

Η Λόπεζ έχει εκφράσει πολλές φορές στον θαυμασμό της για τη Μαντόνα. Φέτος, σε εμφάνισή της στην εκπομπή Track Star, όταν κλήθηκε να αναγνωρίσει το τραγούδι «Ray of Light», αποκάλυψε ότι από μικρή ήθελε να της μοιάσει.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης