Ρία Ελληνίδου: Η βόλτα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Ρία Ελληνίδου: Η βόλτα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατάει χέρι χέρι στο νησί
Στη Μύκονο απαθανατίστηκαν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου να κάνουν μία βραδινή βόλτα.
Το ζευγάρι εθεάθη τη Δευτέρα 20 Ιουλίου να περπατάει στα στενά του νησιού πιασμένο χέρι χέρι. Το πρώην μοντέλο επέλεξε για την έξοδό του ένα σετ με βερμούδα και T-shirt σε μπλε χρώμα, ολοκληρώνοντας το look του με γυαλιά ηλίου και χιαστί τσάντα. Η σύντροφός του έβαλε μία μαύρη μίνι φούστα και ασπρόμαυρο καρό πουκάμισο.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Ζώτος
Το ζευγάρι εθεάθη τη Δευτέρα 20 Ιουλίου να περπατάει στα στενά του νησιού πιασμένο χέρι χέρι. Το πρώην μοντέλο επέλεξε για την έξοδό του ένα σετ με βερμούδα και T-shirt σε μπλε χρώμα, ολοκληρώνοντας το look του με γυαλιά ηλίου και χιαστί τσάντα. Η σύντροφός του έβαλε μία μαύρη μίνι φούστα και ασπρόμαυρο καρό πουκάμισο.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Νίκος Ζώτος
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