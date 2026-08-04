Συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα επειδή έσπασε το μπλόκο της ΕΛΑΣ στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου και έπεσε πάνω στα συντρίμμια
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Ψάθα Ελικόπτερο Αντιδήμαρχος Αδερφός

Συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα επειδή έσπασε το μπλόκο της ΕΛΑΣ στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου και έπεσε πάνω στα συντρίμμια

Ο δρόμος ήταν κλειστός γιατί θεωρείται τόπος εγκλήματος  - Ο αδερφός του αντιδημάρχου κατηγορείται για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου

Συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα επειδή έσπασε το μπλόκο της ΕΛΑΣ στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου και έπεσε πάνω στα συντρίμμια
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη αδερφού αντιδημάρχου προχώρησαν αστυνομικοί στην Ψάθα όταν ο άνδρας επιχείρησε να περάσει τον δρόμο στον οποίο κατέληξε το ελικόπτερο που κατέπεσε μετά τη σύγκρουση στον αέρα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στη Δυτική Αττική.

Στο σημείο ο δρόμος είναι κλειστός καθώς θεωρείται τόπος δυστυχήματος και πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτος μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ.

Ο άντρας, μάλιστα, όχι μόνο έσπασε το μπλόκο αλλά με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Μετά την εξέλιξη αυτή στην περιοχή εστάλη κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να αποτυπώσει με φωτογραφίες το σημείο στο οποίο χτύπησε το αυτοκίνητο και αν έχει μετακινήσει κάτι από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Ο αδερφός του αντιδημάρχου συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου και κατηγορείται για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
8 ΣΧΟΛΙΑ

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