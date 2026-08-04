Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα επειδή έσπασε το μπλόκο της ΕΛΑΣ στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου και έπεσε πάνω στα συντρίμμια
Συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα επειδή έσπασε το μπλόκο της ΕΛΑΣ στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου και έπεσε πάνω στα συντρίμμια
Ο δρόμος ήταν κλειστός γιατί θεωρείται τόπος εγκλήματος - Ο αδερφός του αντιδημάρχου κατηγορείται για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου
Στη σύλληψη αδερφού αντιδημάρχου προχώρησαν αστυνομικοί στην Ψάθα όταν ο άνδρας επιχείρησε να περάσει τον δρόμο στον οποίο κατέληξε το ελικόπτερο που κατέπεσε μετά τη σύγκρουση στον αέρα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στη Δυτική Αττική.
Στο σημείο ο δρόμος είναι κλειστός καθώς θεωρείται τόπος δυστυχήματος και πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτος μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ.
Ο άντρας, μάλιστα, όχι μόνο έσπασε το μπλόκο αλλά με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.
Μετά την εξέλιξη αυτή στην περιοχή εστάλη κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να αποτυπώσει με φωτογραφίες το σημείο στο οποίο χτύπησε το αυτοκίνητο και αν έχει μετακινήσει κάτι από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.
Ο αδερφός του αντιδημάρχου συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου και κατηγορείται για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου.
Στο σημείο ο δρόμος είναι κλειστός καθώς θεωρείται τόπος δυστυχήματος και πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτος μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ.
Ο άντρας, μάλιστα, όχι μόνο έσπασε το μπλόκο αλλά με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.
Μετά την εξέλιξη αυτή στην περιοχή εστάλη κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να αποτυπώσει με φωτογραφίες το σημείο στο οποίο χτύπησε το αυτοκίνητο και αν έχει μετακινήσει κάτι από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.
Ο αδερφός του αντιδημάρχου συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου και κατηγορείται για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα