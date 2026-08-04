Ο Σεμπάστιαν Σταν έγινε πατέρας για πρώτη φορά

Ανάμπελ Γουάλις έφερε στον κόσμο το παιδί τους. Σεμπάστιαν Σταν , καθώς η σύντροφός του,έφερε στον κόσμο το παιδί τους.

πρωταγωνίστρια του «Mercy» έγιναν γονείς

ο Σεμπάστιαν Σταν και η Ανάμπελ Γουάλις έκαναν τον Απρίλιο την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση.

Το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί σε βόλτα στη Νέα Υόρκη, με την ηθοποιό να εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλιά.