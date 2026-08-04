Ο Σεμπάστιαν Σταν έγινε πατέρας για πρώτη φορά
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Σεμπάστιαν Σταν Παιδί

Ο Σεμπάστιαν Σταν έγινε πατέρας για πρώτη φορά

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, ο ηθοποιός και η σύντροφός του, Ανάμπελ Γουάλις έγιναν γονείς τον περασμένο μήνα

Ο Σεμπάστιαν Σταν έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Ιωάννα Μαρίνου
Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Σεμπάστιαν Σταν, καθώς η σύντροφός του, Ανάμπελ Γουάλις έφερε στον κόσμο το παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού People, ο 43χρονος ηθοποιός και η 41χρονη πρωταγωνίστρια του «Mercy» έγιναν γονείς τον περασμένο μήνα. Το ζευγάρι ωστόσο, δεν έχει μοιραστεί μέχρι στιγμής δημόσια λεπτομέρειες για το νεογέννητο μωρό του. Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, μέσα από δημοσίευμα του TMZ.


Μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Ανάμπελ Γουάλις έκαναν τον Απρίλιο την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση. Το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί σε βόλτα στη Νέα Υόρκη, με την ηθοποιό να εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλιά.

Ο πρωταγωνιστής του «Captain America: The Winter Soldier» είχε μιλήσει για πρώτη φορά για την πατρότητα σε συνέντευξή του στο Deadline, με αφορμή τη νέα του ταινία «Fjord». Το φιλμ, σε σκηνοθεσία του Κρίστιαν Μουνγκίου, πραγματεύεται την ιστορία ενός άντρα που αναγκάζεται να επανεξετάσει την αξία του ως πατέρα και ως ανθρώπου. Η συγκεκριμένη δουλειά τον έκανε να σκεφτεί περισσότερο τη δική του ζωή και τον νέο ρόλο που ετοιμάζεται να αναλάβει ως πατέρας. «Θέλω να είμαι ένας καλός μπαμπάς», είχε δηλώσει.

Ο Σταν και η Γουάλις είναι μαζί από το 2022, όταν εμφανίστηκαν στο πάρτι γενεθλίων του Ρόμπερτ Πάτινσον. Η σχέση τους ξεκίνησε να προβάλλεται περισσότερο το 2024, όταν η ηθοποιός συνόδευσε τον σύντροφό της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου για την πρεμιέρα της ταινίας «A Different Man».
Ιωάννα Μαρίνου

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