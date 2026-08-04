Αν Χάθαγουεϊ για τα 25 χρόνια της ταινίας «Το ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας»: Ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί
Αν Χάθαγουεϊ για τα 25 χρόνια της ταινίας «Το ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας»: Ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί
Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, αποτίοντας επίσης φόρο τιμής στον σκηνοθέτη της ταινίας Γκάρι Μάρσαλ που πέθανε το 2016
Εικόσι πέντε χρόνια έχουν συμπληρωθεί απο την κυκλοφορία της ταινίας «Το ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας» και η Αν Χάθαγουεϊ έκανε μία ανάρτηση στα social media, χαρακτηρίζοντας τον ρόλο της ως «ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ».
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύθηκε τη Μία Θερμόπολις στο φιλμ του 2001. Η νεαρή ηρωίδα μαθαίνει ότι είναι η πριγκίπισσα του θρόνου της Τζενόβια.
Σε ανάρτηση στο Instagram που συνοδευόταν από βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας, η Χάθαγουεϊ έγραψε: «Εικόσι πέντε χρόνια μετά, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους που αγαπάτε το Ημερολόγιο μιας Πριγκίπισσας όσο κι εγώ - είμαι για πάντα ευγνώμων στην οικογένειά μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αν Χάθαγουεϊ απέτισε επίσης φόρο τιμής στον σκηνοθέτη της ταινίας Γκάρι Μάρσαλ, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο του 2016. «Σ' αγαπώ Γκάρι, μου λείπεις κάθε μέρα» έγραψε. Στο βίντεο, η Χάθαγουεϊ λέει ότι η δημιουργία της ταινίας ήταν «πραγματικά μια μαγική εμπειρία» και προσθέτει ότι ήταν «τόσο διασκεδαστική».
Η ηθοποιός επέστρεψε στον ρόλο της Μία το 2004 για την ταινία «Το Ημερολόγιο μιας Πριγκίπισσας 2: Βασιλικοί Αρραβώνες», και φέρεται να επανέρχεται σε μια επερχόμενη τρίτη ταινία της σειράς.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύθηκε τη Μία Θερμόπολις στο φιλμ του 2001. Η νεαρή ηρωίδα μαθαίνει ότι είναι η πριγκίπισσα του θρόνου της Τζενόβια.
Σε ανάρτηση στο Instagram που συνοδευόταν από βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας, η Χάθαγουεϊ έγραψε: «Εικόσι πέντε χρόνια μετά, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους που αγαπάτε το Ημερολόγιο μιας Πριγκίπισσας όσο κι εγώ - είμαι για πάντα ευγνώμων στην οικογένειά μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αν Χάθαγουεϊ απέτισε επίσης φόρο τιμής στον σκηνοθέτη της ταινίας Γκάρι Μάρσαλ, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο του 2016. «Σ' αγαπώ Γκάρι, μου λείπεις κάθε μέρα» έγραψε. Στο βίντεο, η Χάθαγουεϊ λέει ότι η δημιουργία της ταινίας ήταν «πραγματικά μια μαγική εμπειρία» και προσθέτει ότι ήταν «τόσο διασκεδαστική».
Η ηθοποιός επέστρεψε στον ρόλο της Μία το 2004 για την ταινία «Το Ημερολόγιο μιας Πριγκίπισσας 2: Βασιλικοί Αρραβώνες», και φέρεται να επανέρχεται σε μια επερχόμενη τρίτη ταινία της σειράς.
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