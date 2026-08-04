Η επόμενη μέρα μετά την καταστροφή στην Δυτική Αττική, στάχτη χιλιάδες στρέμματα, ζημιές σε σπίτια και περιουσίες
Η επόμενη μέρα μετά την καταστροφή στην Δυτική Αττική, στάχτη χιλιάδες στρέμματα, ζημιές σε σπίτια και περιουσίες
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα
Βαρύ είναι το αποτύπωμα που αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τεράστιες δασικές εκτάσεις να έχουν καταστραφεί και κατοικίες να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.
Οι περιοχές της ευρύτερης περιοχής του όρους Πατέρα βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής, με τις φλόγες να κατακαίνε χιλιάδες στρέμματα δάσους και να αφήνουν πίσω τους ένα τοπίο γεμάτο στάχτη και καμένα δέντρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βοιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκοδάσος στο όρος Πατέρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο.
Παράλληλα, η φωτιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές ή κατέστρεψε ολοσχερώς περιουσίες με σπίτια και αυτοκίνητα να παραδίδονται στις φλόγες ή να υφίστανται σοβαρές καταστροφές. Κάτοικοι των πληγεισών περιοχών αντίκρισαν τις περιουσίες τους κατεστραμμένες, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών για την αποτίμηση της κατάστασης.
Οι περιοχές της ευρύτερης περιοχής του όρους Πατέρα βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής, με τις φλόγες να κατακαίνε χιλιάδες στρέμματα δάσους και να αφήνουν πίσω τους ένα τοπίο γεμάτο στάχτη και καμένα δέντρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βοιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκοδάσος στο όρος Πατέρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο.
Παράλληλα, η φωτιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές ή κατέστρεψε ολοσχερώς περιουσίες με σπίτια και αυτοκίνητα να παραδίδονται στις φλόγες ή να υφίστανται σοβαρές καταστροφές. Κάτοικοι των πληγεισών περιοχών αντίκρισαν τις περιουσίες τους κατεστραμμένες, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών για την αποτίμηση της κατάστασης.
Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές
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