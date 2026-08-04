Αριάνα Γκράντε για το προσωρινό διάλειμμα από τη δημοσιότητα: Άκουσα ότι οι θαυμαστές μου ανησύχησαν πως τα αρνητικά σχόλια μου έκαναν ζημιά, δεν είναι αυτός ο λόγος