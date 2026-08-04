Αριάνα Γκράντε για το προσωρινό διάλειμμα από τη δημοσιότητα: Άκουσα ότι οι θαυμαστές μου ανησύχησαν πως τα αρνητικά σχόλια μου έκαναν ζημιά, δεν είναι αυτός ο λόγος
Αριάνα Γκράντε για το προσωρινό διάλειμμα από τη δημοσιότητα: Άκουσα ότι οι θαυμαστές μου ανησύχησαν πως τα αρνητικά σχόλια μου έκαναν ζημιά, δεν είναι αυτός ο λόγος
Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της
Ως μία ώριμη απόφαση χαρακτήρισε η Αριάνα Γκράντε την επιλογή της να αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την ολοκλήρωση της Eternal Sunshine Tour, τονίζοντας ότι δεν ισχύουν οι φήμες, πως επηρεάστηκε από τα αρνητικά σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα.
Η 33χρονη τραγουδίστρια πραγματοποίησε συναυλία τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Σικάγο και κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της απηύθυνε ένα μήνυμα στο κοινό της, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφασή της.
Η Γκράντε ξεκαθάρισε μέσα σε τέσσερα λεπτά, ότι η ανακοίνωση πως θα κάνει ένα διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις της δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας αντίδρασης ή μιας παρόρμησης. «Η ανακοίνωση που έγινε χθες δεν ήταν κάτι αντιδραστικό ή παρορμητικό. Είναι κάτι που είχα αποφασίσει να κάνω» είπε, προσθέτοντας ότι ήταν μια απόφαση που είχε πάρει «σιωπηλά, εδώ και πολύ καιρό».
Στη συνέχεια, θέλησε να απαντήσει στις υποθέσεις ότι η αρνητική κριτική ή τα σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα επηρέασαν την επιλογή της να απομακρυνθεί από τα φώτα. Όπως είπε: «Άκουσα ότι οι θαυμαστές μου ανησύχησαν πως τα αρνητικά σχόλια μου έκαναν ζημιά, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα. Ειλικρινά, δεν είναι αυτός ο λόγος. Και θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη: Πολλά πράγματα μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα. Ναι, χρειάζεται να μπαίνουν όρια. Οι άνθρωποι κάποιες φορές χρειάζονται ένα διάλειμμα. Και ταυτόχρονα, αυτή η εμπειρία μπορεί να είναι και θα συνεχίσει να είναι η σπουδαιότερη εμπειρία της επαγγελματικής και δημιουργικής μου ζωής».
Δείτε το βίντεο
Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η τραγουδίστρια μίλησε και την περιοδεία της, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής της: «Η περιοδεία Eternal Sunshine είναι μία από τις πιο θεραπευτικές, όμορφες, σωστές και ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής μου». Μετά το μήνυμά της, η Γκράντε είπε στο κοινό της: «Αυτό μου έκανε καλό. Μακάρι οι λέξεις να ήταν αρκετές για να περιγράψουν πόσο πολύ σας αγαπώ».
Το Σαββατοκύριακο, εκπρόσωπός της είχε ανακοινώσει ότι η τραγουδίστρια θα κάνει «ένα βήμα πίσω από τη δημόσια έκθεση» μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της. Παράλληλα, πρόσθεσε πως η Αριάνα Γκράντε θέλει να ολοκληρώσει το τουρ «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγιής και χαρούμενη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα, που πραγματικά της αξίζει, από τη δουλειά και τις δημόσιες εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε ατελείωτη, συνεχή δημόσια κριτική». Παράλληλα, ο εκπρόσωπός της τόνισε: «Αυτή η περιοδεία ήταν μια όμορφη εμπειρία για εκείνη. Αγαπά τους θαυμαστές της και έχει αγαπήσει κάθε στιγμή αυτής της περιοδείας τόσο πολύ».
Η Αριάνα Γκράντε δεν θα συμμετέχει τελικά στη θεατρική αναβίωση του Sunday in the Park with George του Stephen Sondheim στο West End, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στο Wicked, Τζόναθαν Μπέιλι. Η παραγωγή δήλωσε πως κατανοεί και στηρίζει την απόφασή της.
Η συγκεκριμένη απόφαση της Γκράντε για την καριέρα της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τραγουδίστρια βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής και σχολίων για την εμφάνιση και την υγεία της. Αφορμή στάθηκε κυρίως η εικόνα της στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Petal», με αρκετούς θαυμαστές να εκφράζουν ανησυχία για την πολύ αδύνατη εμφάνισή της, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «σοκαριστικό» και «σπαρακτικό».
Δείτε το βιντεοκλίπ
Η 33χρονη τραγουδίστρια πραγματοποίησε συναυλία τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Σικάγο και κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της απηύθυνε ένα μήνυμα στο κοινό της, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφασή της.
Η Γκράντε ξεκαθάρισε μέσα σε τέσσερα λεπτά, ότι η ανακοίνωση πως θα κάνει ένα διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις της δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας αντίδρασης ή μιας παρόρμησης. «Η ανακοίνωση που έγινε χθες δεν ήταν κάτι αντιδραστικό ή παρορμητικό. Είναι κάτι που είχα αποφασίσει να κάνω» είπε, προσθέτοντας ότι ήταν μια απόφαση που είχε πάρει «σιωπηλά, εδώ και πολύ καιρό».
Στη συνέχεια, θέλησε να απαντήσει στις υποθέσεις ότι η αρνητική κριτική ή τα σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα επηρέασαν την επιλογή της να απομακρυνθεί από τα φώτα. Όπως είπε: «Άκουσα ότι οι θαυμαστές μου ανησύχησαν πως τα αρνητικά σχόλια μου έκαναν ζημιά, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα. Ειλικρινά, δεν είναι αυτός ο λόγος. Και θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη: Πολλά πράγματα μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα. Ναι, χρειάζεται να μπαίνουν όρια. Οι άνθρωποι κάποιες φορές χρειάζονται ένα διάλειμμα. Και ταυτόχρονα, αυτή η εμπειρία μπορεί να είναι και θα συνεχίσει να είναι η σπουδαιότερη εμπειρία της επαγγελματικής και δημιουργικής μου ζωής».
Δείτε το βίντεο
Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η τραγουδίστρια μίλησε και την περιοδεία της, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής της: «Η περιοδεία Eternal Sunshine είναι μία από τις πιο θεραπευτικές, όμορφες, σωστές και ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής μου». Μετά το μήνυμά της, η Γκράντε είπε στο κοινό της: «Αυτό μου έκανε καλό. Μακάρι οι λέξεις να ήταν αρκετές για να περιγράψουν πόσο πολύ σας αγαπώ».
Το Σαββατοκύριακο, εκπρόσωπός της είχε ανακοινώσει ότι η τραγουδίστρια θα κάνει «ένα βήμα πίσω από τη δημόσια έκθεση» μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της. Παράλληλα, πρόσθεσε πως η Αριάνα Γκράντε θέλει να ολοκληρώσει το τουρ «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγιής και χαρούμενη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα, που πραγματικά της αξίζει, από τη δουλειά και τις δημόσιες εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε ατελείωτη, συνεχή δημόσια κριτική». Παράλληλα, ο εκπρόσωπός της τόνισε: «Αυτή η περιοδεία ήταν μια όμορφη εμπειρία για εκείνη. Αγαπά τους θαυμαστές της και έχει αγαπήσει κάθε στιγμή αυτής της περιοδείας τόσο πολύ».
Η Αριάνα Γκράντε δεν θα συμμετέχει τελικά στη θεατρική αναβίωση του Sunday in the Park with George του Stephen Sondheim στο West End, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στο Wicked, Τζόναθαν Μπέιλι. Η παραγωγή δήλωσε πως κατανοεί και στηρίζει την απόφασή της.
Η συγκεκριμένη απόφαση της Γκράντε για την καριέρα της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τραγουδίστρια βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής και σχολίων για την εμφάνιση και την υγεία της. Αφορμή στάθηκε κυρίως η εικόνα της στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Petal», με αρκετούς θαυμαστές να εκφράζουν ανησυχία για την πολύ αδύνατη εμφάνισή της, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «σοκαριστικό» και «σπαρακτικό».
Δείτε το βιντεοκλίπ
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