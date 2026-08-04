Από την Λέσβο ως ασυνόδευτος είχε έρθει στην Αθήνα ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη

Η μαρτυρία της συζύγου του

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φέρεται να διαδραμάτισε η σύζυγός του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ίδια απευθύνθηκε στις Αρχές όταν άρχισε να υποψιάζεται τη συμπεριφορά του συζύγου της.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι. Μέσω εφαρμογής κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας

.



Αργότερα, όταν έγινε γνωστό ότι είχε βρεθεί η σορός της

38χρονης

, εγκατέλειψε την οικογενειακή κατοικία μαζί με το βρέφος τους και





Σημειώνεται πως στις 19 Ιουλίου

ενημέρωσε τις Αρχές.Σημειώνεται πως στις 19 Ιουλίου το κινητό του θύματος ενεργοποιήθηκε στην Αράχωβα , όπου, σύμφωνα με την ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και του βιντεοληπτικού υλικού, βρισκόταν και ο κατηγορούμενος μαζί με τη σύζυγο και το παιδί τους.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος





δήλωνε τζιχαντιστής και δράστης της δολοφονίας.



Στα μηνύματα έλεγε πως σκότωσε τη γυναίκα λόγω θρησκείας. Ο Σαρίφ Αχμαντζάι αρνείται ότι σκότωσε τη Ρος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ισχυρίζεται ότι τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος. Ωστόσο, φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι μετέφερε τη σορό της, χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις χιλιάδων ευρώ και έστειλε μηνύματα από το κινητό της σε συγγενείς και φίλους , προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια, σε μια προσπάθεια να καθυστερήσει η αποκάλυψη του θανάτου της. Όπως ανέφεραν χθες στο protothema.gr πηγές με γνώση της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος, μετά το έγκλημα -και αφού έκλεισε το κινητό της γυναίκας-, εξασφάλισε έναν άγνωστο τηλεφωνικό αριθμό και άρχισε να στέλνει γραπτά μηνύματα σε γνωστούς του θύματος, στη γυναίκα του, ακόμη και στον εαυτό του, στα οποίαΣτα μηνύματα έλεγε πως σκότωσε τη γυναίκα λόγω θρησκείας.

Το φονικό στην Κυψέλη

Η Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, καταγόμενη από το Εδιμβούργο, βρισκόταν στην Αθήνα από τα τέλη Ιουνίου, συμμετέχοντας σε εθελοντικές δράσεις υπέρ προσφύγων και άλλων ευάλωτων ομάδων. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημάδι ζωής της καταγράφηκε το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Στη συνέχεια συγγενείς και φίλοι συνέχισαν να λαμβάνουν μηνύματα από το κινητό της, τα οποία όμως θεώρησαν ύποπτα λόγω του διαφορετικού ύφους γραφής.Τελικά η σορός της εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι ελληνικές Αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του Σαρίφ Αχμαντζάι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διακριβωθεί πλήρως το κίνητρο της υπόθεσης.