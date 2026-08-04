Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον σύζυγο της Ιταλίδας υπουργού Οικογένειας: Βρέθηκε η σορός του στη λίμνη Βίκο
Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον σύζυγο της Ιταλίδας υπουργού Οικογένειας: Βρέθηκε η σορός του στη λίμνη Βίκο
Σήμερα ολοκληρώνεται μια περίοδος βασανιστικής αναμονής, τόνισε Ευγενία Ροτσέλα και ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στις έρευνες
Η σορός του Λουίτζι Καβαλάρι, συζύγου της Ιταλίδας υπουργού Οικογένειας, Ευγενίας Ροτσέλα, εντοπίστηκε από δύτες της αστυνομίας στη λίμνη Βίκο, στην κεντρική Ιταλία, έπειτα από εβδομάδες ερευνών.
Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, ο Καβαλάρι βρέθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο όπου είχαν χαθεί τα ίχνη του το απόγευμα της 27ης Ιουνίου και σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από την όχθη της λίμνης. Στο σημείο αναμενόταν η άφιξη ιατροδικαστή για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Μετά τον εντοπισμό της σορού, η Ευγενία Ροτσέλα εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στις έρευνες.
Η Ιταλίδα υπουργός εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Περιφέρεια του Βιτέρμπο, που συντόνισε τις επιχειρήσεις, καθώς και στην Πυροσβεστική, την Αστυνομία, τους Καραμπινιέρους, την Οικονομική Αστυνομία, τις τοπικές Αρχές και τους κατοίκους του Ροντσιλιόνε, τους οποίους χαρακτήρισε «μια μεγάλη οικογένεια» για την ίδια και τον σύζυγό της.
Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, ο Καβαλάρι βρέθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο όπου είχαν χαθεί τα ίχνη του το απόγευμα της 27ης Ιουνίου και σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από την όχθη της λίμνης. Στο σημείο αναμενόταν η άφιξη ιατροδικαστή για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Μετά τον εντοπισμό της σορού, η Ευγενία Ροτσέλα εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στις έρευνες.
«Σήμερα ολοκληρώνεται μια περίοδος βασανιστικής αναμονής. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσοι αναζήτησαν με ανθρωπιά και αφοσίωση τον αγαπημένο μου Λουίτζι μέχρι να βρεθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato la mattina di martedì 4 agosto.— La Stampa (@LaStampa) August 4, 2026
La notizia su La… pic.twitter.com/G4yHwkmENA
Η Ιταλίδα υπουργός εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Περιφέρεια του Βιτέρμπο, που συντόνισε τις επιχειρήσεις, καθώς και στην Πυροσβεστική, την Αστυνομία, τους Καραμπινιέρους, την Οικονομική Αστυνομία, τις τοπικές Αρχές και τους κατοίκους του Ροντσιλιόνε, τους οποίους χαρακτήρισε «μια μεγάλη οικογένεια» για την ίδια και τον σύζυγό της.
Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους της συμπαραστάθηκαν αυτό το διάστημα, σημειώνοντας ότι, παρότι ο εντοπισμός του συζύγου της δεν απαλύνει τον πόνο της απώλειας, προσφέρει στην ίδια, στα παιδιά τους, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν όπως του αξίζει.
Body of Family Minister Roccella's husband found in Lake Vico. (ANSA) - ROME, AUG 4 - Frogmen recovered the body of Luigi Cavallari, the husband of Family Minister Eugenia Roccella, in Lake Vico on Tuesday.— Ansa English News (@ansa_english) August 4, 2026
The body was found approximately 1km... #ANSA https://t.co/9rO6yMQ8H5
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