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Σοβαρό τροχαίο με αγριογούρουνο στην Εύβοια: Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε και διακομίστηκε στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Αγριογούρουνο Εύβοια

Σοβαρό τροχαίο με αγριογούρουνο στην Εύβοια: Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε και διακομίστηκε στην Αθήνα

Ο 35χρονος συγκρούστηκε με το ζώο στον δρόμο Στροφυλιάς – Ροβιών και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας

Σοβαρό τροχαίο με αγριογούρουνο στην Εύβοια: Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε και διακομίστηκε στην Αθήνα
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή αγριογούρουνου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου στην Εύβοια. Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με το άγριο ζώο στον δρόμο Στροφυλιάς – Ροβιών, στην περιοχή της Λίμνης, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 35χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο 35χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι γιατροί, εκτιμώντας τη σοβαρότητα της κατάστασής του, αποφάσισαν την περαιτέρω διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται.
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