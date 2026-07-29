Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
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Δούκισσα Νομικού Καλοκαίρι Μαγιό

Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της

Το μοντέλο έδειξε στιγμές από τις διακοπές με την οικογένειά της

Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Με το μαγιό της πόζαρε η Δούκισσα Νομικού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν «χορταίνει το καλοκαίρι».

Το μοντέλο κάνει διακοπές με την οικογένειά της, δείχνοντας την Τετάρτη 29 Ιουλίου μέσω δημοσίευσης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στιγμές από την καθημερινότητά τους. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, η Δούκισσα Νομικού εμφανίστηκε με ένα γαλάζιο μπικίνι, ενώ σε άλλα χαμογελούσε στον φακό με ένα σκούρο μπλε και ένα πολύχρωμο ολόσωμο.

Το μοντέλο συμπεριέλαβε στη δημοσίευσή της εικόνες από τη θάλασσα και την παραλία, καθώς και από βραδινές τους βόλτες. «Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Δούκισσα Νομικού: Δεν σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πόζαρε με το μαγιό της
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

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