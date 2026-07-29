H Κέιτι Πέρι «εγκλωβίστηκε» μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι σε συναυλία: Οι θαυμαστές της την έσπρωξαν προς τη λάθος κατεύθυνση, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια προσπαθούσε να τους δείξει πώς να τη βοηθήσουν να επιστρέψει στη σκηνή, ενώ συνέχιζε να ερμηνεύει τις επιτυχίες της
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της συναυλίας στις 22 Ιουλίου στο μουσικό φεστιβάλ Isle of MTV στη Μάλτα, η τραγουδίστρια θα έμπαινε μέσα στο φουσκωτό μπουκάλι και οι θαυμαστές της θα το κυλούσαν προς τη σκηνή. Ωστόσο, το κοινό την έσπρωξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, απομακρύνοντάς την από το σημείο όπου έπρεπε να καταλήξει.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν την Κέιτι Πέρι να γελά, αλλά και να δείχνει με χειρονομίες προς τη σκηνή, προσπαθώντας να καθοδηγήσει το κοινό ώστε να γυρίσει το μπουκάλι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ συνέχιζε να ερμηνεύει τα τραγούδια «Hot N Cold» και «I Kissed a Girl». Τελικά, οι θαυμαστές της κατάφεραν να τη μεταφέρουν πίσω στη σκηνή και η συναυλία συνεχίστηκε χωρίς άλλα απρόοπτα.
Δείτε βίντεο
En nuestro capítulo de hoy “Para los que acaban de llegar, esto es lo más tranqui con Katy Perry”— TRECE ENTERTAINMENT (@treceentmx) July 28, 2026
Katalina Pérez (conocida en el mundo como Katy Perry) dentro de una botella de plástico viajando tranquilamente sobre el público pic.twitter.com/h20SE9jMKO
@katyperryuniverse
pls bring her back to stage thanks♬ Watch It Burn - Katy Perry
@parismatch
Katy Perry au festival Musilac ce soir ! #ikissedagirl #katyperry #musilac #aixlesbains #festival♬ son original - Paris Match
¡Se la llevaban! 😂 Katy Perry recorría al público dentro de una botella inflable gigante cuando la multitud comenzó a trasladarla en la dirección equivocada.— La Calle (@radiolacalle) July 28, 2026
La cantante saludaba y señalaba hacia dónde debían llevarla, pero el mensaje parecía no llegar. pic.twitter.com/Tp9vu7O6bB
Katy Perry with her giant bottle at Musilac Festival in France 🇫🇷 pic.twitter.com/VD5GjvORQ3— Katy Access (@accesskatyperry) July 9, 2026
Katy Perry en una botella gigante es todo lo que necesitas ver en tu día. 🤠🍭— Azteca 7 (@AztecaSiete) July 28, 2026
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La pobre quiso dar una propuesta en el público español durante "I Kissed a Girl" pero la multitud no la quería regresar al escenario principal... a ver cuándo hace otro show así. 🤣🍶🎹💋#KatyPerry… pic.twitter.com/KUpEsbZmJJ
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