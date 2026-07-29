H Κέιτι Πέρι «εγκλωβίστηκε» μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι σε συναυλία: Οι θαυμαστές της την έσπρωξαν προς τη λάθος κατεύθυνση, δείτε βίντεο
GALA
Κέιτι Πέρι Μπουκάλι Συναυλία

H Κέιτι Πέρι «εγκλωβίστηκε» μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι σε συναυλία: Οι θαυμαστές της την έσπρωξαν προς τη λάθος κατεύθυνση, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια προσπαθούσε να τους δείξει πώς να τη βοηθήσουν να επιστρέψει στη σκηνή, ενώ συνέχιζε να ερμηνεύει τις επιτυχίες της

H Κέιτι Πέρι «εγκλωβίστηκε» μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι σε συναυλία: Οι θαυμαστές της την έσπρωξαν προς τη λάθος κατεύθυνση, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισης της Κέιτι Πέρι, όταν βρέθηκε προσωρινά εγκλωβισμένη μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι, στο πλαίσιο ενός σκηνικού εφέ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της συναυλίας στις 22 Ιουλίου στο μουσικό φεστιβάλ Isle of MTV στη Μάλτα, η τραγουδίστρια θα έμπαινε μέσα στο φουσκωτό μπουκάλι και οι θαυμαστές της θα το κυλούσαν προς τη σκηνή. Ωστόσο, το κοινό την έσπρωξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, απομακρύνοντάς την από το σημείο όπου έπρεπε να καταλήξει.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν την Κέιτι Πέρι να γελά, αλλά και να δείχνει με χειρονομίες προς τη σκηνή, προσπαθώντας να καθοδηγήσει το κοινό ώστε να γυρίσει το μπουκάλι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ συνέχιζε να ερμηνεύει τα τραγούδια «Hot N Cold» και «I Kissed a Girl». Τελικά, οι θαυμαστές της κατάφεραν να τη μεταφέρουν πίσω στη σκηνή και η συναυλία συνεχίστηκε χωρίς άλλα απρόοπτα.

Δείτε βίντεο



@katyperryuniverse

pls bring her back to stage thanks

♬ Watch It Burn - Katy Perry
@parismatch

Katy Perry au festival Musilac ce soir ! #ikissedagirl #katyperry #musilac #aixlesbains #festival

♬ son original - Paris Match
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Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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