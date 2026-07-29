Χάντσον Γουίλιαμς: Αγκαλιές και φιλιά για τον ηθοποιό από το «Heated Rivalry» με τη σύντροφό του στη Μύκονο
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Χάντσον Γουίλιαμς Μύκονος σύντροφος

Χάντσον Γουίλιαμς: Αγκαλιές και φιλιά για τον ηθοποιό από το «Heated Rivalry» με τη σύντροφό του στη Μύκονο

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές στη θάλασσα

Χάντσον Γουίλιαμς: Αγκαλιές και φιλιά για τον ηθοποιό από το «Heated Rivalry» με τη σύντροφό του στη Μύκονο
Ιωάννα Μαρίνου
Σε τρυφερές στιγμές με τη σύντροφό του απαθανατίστηκε ο Χάντσον Γουίλιαμς από το «Heated Rivalry», στη Μύκονο.

Ο Καναδός ηθοποιός που έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά, έκανε διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα επέλεξε το νησί των ανέμων. Σε φωτογραφίες από την παραμονή του στη Μύκονο, ο Γουίλιαμς εθεάθη στη θάλασσα με τη σύντροφό του, Κέιτλιν Λάρσον να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται. Σε άλλο στιγμιότυπο ο ηθοποιός καταγράφθηκε να περπατάει με ένα μαύρο μαγιό στην παραλία.

Δείτε φωτογραφίες

Χάντσον Γουίλιαμς: Αγκαλιές και φιλιά για τον ηθοποιό από το «Heated Rivalry» με τη σύντροφό του στη Μύκονο
Ο Χάντσον Γουίλιαμς με τη σύντροφό του, Κέιτλιν Λάρσον
Χάντσον Γουίλιαμς: Αγκαλιές και φιλιά για τον ηθοποιό από το «Heated Rivalry» με τη σύντροφό του στη Μύκονο
Χάντσον Γουίλιαμς: Αγκαλιές και φιλιά για τον ηθοποιό από το «Heated Rivalry» με τη σύντροφό του στη Μύκονο
Χάντσον Γουίλιαμς: Αγκαλιές και φιλιά για τον ηθοποιό από το «Heated Rivalry» με τη σύντροφό του στη Μύκονο

Στις 22 Ιουλίου, ο ηθοποιός είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στα social media από την απόδρασή του στο νησί των Κυκλάδων. Σε μερικές εμφανίστηκε να χαλαρώνει φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ έδειξε σημεία όπου επισκέφτηκε και στιγμές από εξόδους του, ανάμεσα σε αυτά και μία εικόνα αγκαλιά με τη σύντροφό του.


Ο Χάντσον Γουίλιαμς έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Σέιν Χόλαντερ στη σειρά «Heated Rivalry». Για την ερμηνεία του τιμήθηκε με το Canadian Screen Award Α' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά.

Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
Ιωάννα Μαρίνου

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