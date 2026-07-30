Στην Αθήνα ο Σιλβέν Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα Γιαννακόπουλου για τη συμφωνία

Η περσινή σεζόν στη EuroLeague

Ο Φρανσίσκο, που αναδείχθηκε κορυφαίος πόιντ γκαρντ της περσινής EuroLeague, πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τη Ζάλγκιρις. Σε 42 συμμετοχές στη διοργάνωση μέτρησε κατά μέσο όρο 16,5 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.Ο 27χρονος γκαρντ είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από το Περιστέρι και αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο.