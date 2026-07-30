Στην Αθήνα ο Σιλβέν Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα Γιαννακόπουλου για τη συμφωνία
Στην Αθήνα ο Σιλβέν Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα Γιαννακόπουλου για τη συμφωνία
Ο Γάλλος γκαρντ έφτασε μετά τα μεσάνυχτα για ιατρικές εξετάσεις, ολοκληρώνοντας μια μεταγραφή που προέκυψε μετά τις εξελίξεις στη Βιλερμπάν
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρίσκεται πλέον στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, με τη μεταγραφή του να έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Ο Γάλλος γκαρντ προσγειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (31/7), προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους», οι οποίοι έφτασαν σε συμφωνία με τη Βιλερμπάν έπειτα από έντονες διαπραγματεύσεις.
Ο Φρανσίσκο αφίχθη στην ελληνική πρωτεύουσα στις 00:35, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς απρόοπτα οι ιατρικές εξετάσεις, θα ακολουθήσουν οι υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του.
Η μεταγραφή του Γάλλου γκαρντ αποτελούσε την κορυφαία προτεραιότητα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής και οι «πράσινοι» κινήθηκαν αποφασιστικά τις τελευταίες ημέρες για να κλείσουν τη συμφωνία.
O ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε τη συμφωνία με τον Γάλλο γκαρντ με σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, μέσω story ανέβασε μία φωτογραφία με τον Φρανσίσκο και τον Γιαμπουσέλε από την Εθνική Γαλλίας συνοδεύοντάς τη με ένα γαλλικό τραγούδι.
Παρότι ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, Τόνι Πάρκερ, εμφανιζόταν αρχικά αρνητικός στην παραχώρηση του Φρανσίσκο, η πρόταση του Παναθηναϊκού ύψους 1 εκατ. ευρώ άλλαξε τα δεδομένα και άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.
Ο Γάλλος γκαρντ φέρεται επίσης να αποδέχθηκε οικονομική προσαρμογή σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδας.
Ο Φρανσίσκο αφίχθη στην ελληνική πρωτεύουσα στις 00:35, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς απρόοπτα οι ιατρικές εξετάσεις, θα ακολουθήσουν οι υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του.
Η μεταγραφή του Γάλλου γκαρντ αποτελούσε την κορυφαία προτεραιότητα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής και οι «πράσινοι» κινήθηκαν αποφασιστικά τις τελευταίες ημέρες για να κλείσουν τη συμφωνία.
O ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε τη συμφωνία με τον Γάλλο γκαρντ με σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, μέσω story ανέβασε μία φωτογραφία με τον Φρανσίσκο και τον Γιαμπουσέλε από την Εθνική Γαλλίας συνοδεύοντάς τη με ένα γαλλικό τραγούδι.
Οι διαπραγματεύσεις με τη ΒιλερμπάνΚαθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η Βιλερμπάν, οι οποίες δημιούργησαν νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του παίκτη.
Παρότι ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, Τόνι Πάρκερ, εμφανιζόταν αρχικά αρνητικός στην παραχώρηση του Φρανσίσκο, η πρόταση του Παναθηναϊκού ύψους 1 εκατ. ευρώ άλλαξε τα δεδομένα και άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.
Καθοριστική και η επιθυμία του παίκτηΣημαντικό ρόλο έπαιξε και η στάση του ίδιου του Φρανσίσκο, ο οποίος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχθηκε έντονο «πρέσινγκ» από τους συμπατριώτες του Ματίας Λεσόρ, Μουσταφά Φαλ και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ενώ σημαντικό κίνητρο αποτέλεσε και το υψηλό επίπεδο του ρόστερ που έχει δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός.
Ο Γάλλος γκαρντ φέρεται επίσης να αποδέχθηκε οικονομική προσαρμογή σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδας.
Η περσινή σεζόν στη EuroLeagueΟ Φρανσίσκο, που αναδείχθηκε κορυφαίος πόιντ γκαρντ της περσινής EuroLeague, πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τη Ζάλγκιρις. Σε 42 συμμετοχές στη διοργάνωση μέτρησε κατά μέσο όρο 16,5 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.
Ο 27χρονος γκαρντ είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από το Περιστέρι και αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
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