Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα σε συναυλία στο Ηράκλειο: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας», δείτε βίντεο
GALA
Βασίλης Παπακωνσταντίνου Συναυλία Πυροσβέστες Ρέθυμνο Ηράκλειο καπνογόνα

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα σε συναυλία στο Ηράκλειο: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας», δείτε βίντεο

Η αναφορά του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο προκάλεσε τα χειροκροτήματα των θεατών

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα σε συναυλία στο Ηράκλειο: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας», δείτε βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Την κοινωνική ευαισθησία που τον διακρίνει όλα τα χρόνια της καριέρας του επέδειξε άλλη μια φορά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου από το Ηράκλειο της Κρήτης όπου παραχωρούσε συναυλία το βράδυ της Πέμπτης.

Όταν είδε κάποιους από τους θεατές να ανάβουν καπνογόνα - όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις συναυλίες του ανά την Ελλάδα - ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να τα σβήσουν γιατί, όπως είπε, «δύο άτομα (σ.σ. δύο πυροσβέστες) κάηκαν εδώ δίπλα μας».

«Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να ανάβουμε καπνογόνα, έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου» είπε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καταχειροκροτούμενους από τους θεατές της συναυλίας του.

Δείτε το βίντεο από το creta24



Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αναφερόταν στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος καθώς έχασαν τη ζωή τους κατά τη φονική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης