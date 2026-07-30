Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα σε συναυλία στο Ηράκλειο: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας», δείτε βίντεο
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα σε συναυλία στο Ηράκλειο: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας», δείτε βίντεο
Η αναφορά του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο προκάλεσε τα χειροκροτήματα των θεατών
Την κοινωνική ευαισθησία που τον διακρίνει όλα τα χρόνια της καριέρας του επέδειξε άλλη μια φορά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου από το Ηράκλειο της Κρήτης όπου παραχωρούσε συναυλία το βράδυ της Πέμπτης.
Όταν είδε κάποιους από τους θεατές να ανάβουν καπνογόνα - όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις συναυλίες του ανά την Ελλάδα - ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να τα σβήσουν γιατί, όπως είπε, «δύο άτομα (σ.σ. δύο πυροσβέστες) κάηκαν εδώ δίπλα μας».
«Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να ανάβουμε καπνογόνα, έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου» είπε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καταχειροκροτούμενους από τους θεατές της συναυλίας του.
Δείτε το βίντεο από το creta24
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αναφερόταν στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος καθώς έχασαν τη ζωή τους κατά τη φονική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες.
Όταν είδε κάποιους από τους θεατές να ανάβουν καπνογόνα - όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις συναυλίες του ανά την Ελλάδα - ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να τα σβήσουν γιατί, όπως είπε, «δύο άτομα (σ.σ. δύο πυροσβέστες) κάηκαν εδώ δίπλα μας».
«Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να ανάβουμε καπνογόνα, έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου» είπε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καταχειροκροτούμενους από τους θεατές της συναυλίας του.
Δείτε το βίντεο από το creta24
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αναφερόταν στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος καθώς έχασαν τη ζωή τους κατά τη φονική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες.
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