Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα σε συναυλία στο Ηράκλειο: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας», δείτε βίντεο