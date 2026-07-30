Ο Τζάρεντ Λέτο αρνείται τις καταγγελίες δέκα γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση
Ο Τζάρεντ Λέτο αρνείται τις καταγγελίες δέκα γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση
Το BBC παρουσιάζει μαρτυρίες που αφορούν την περίοδο 2002-2016, ενώ ο ηθοποιός κάνει λόγο για «απολύτως ψευδείς» ισχυρισμούς
Ο Τζάρεντ Λέτο απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση που διατυπώνουν δέκα γυναίκες σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC. Οι μαρτυρίες αφορούν περιστατικά που, σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, σημειώθηκαν μεταξύ 2002 και 2016, ενώ ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δηλώνει ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά σε κανέναν.
Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood's Dark Secret», δέκα γυναίκες καταγγέλλουν τον ηθοποιό και τραγουδιστή για περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης που φέρονται να έλαβαν χώρα από το 2002 έως το 2016.
Δύο από τις γυναίκες υποστηρίζουν ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης όταν ήταν 17 ετών. Μία ακόμη καταγγέλλει ότι ο Λέτο την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν εκείνη ήταν 19 ετών.
Άλλη γυναίκα αναφέρει ότι, όταν ήταν 16 ετών, δεχόταν επανειλημμένα άσεμνα τηλεφωνήματα από τον ηθοποιό, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, της είχε κάνει ακόμη και πρόταση γάμου.
Παράλληλα, τέσσερις ακόμη γυναίκες περιγράφουν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών τους με τον τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars.
«Δεν έχω επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά σε κανέναν, σε όλη μου τη ζωή», αναφέρει στη δήλωσή του, προσθέτοντας ότι «αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς».
Εννέα από τις δέκα γυναίκες μιλούν για πρώτη φορά δημόσια στο ντοκιμαντέρ του BBC.
Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με ανάλογες καταγγελίες. Πέρυσι, το αμερικανικό περιοδικό Air Mail είχε δημοσιεύσει μαρτυρίες γυναικών που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος είχε επίσης αρνηθεί.
Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood's Dark Secret», δέκα γυναίκες καταγγέλλουν τον ηθοποιό και τραγουδιστή για περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης που φέρονται να έλαβαν χώρα από το 2002 έως το 2016.
Δύο από τις γυναίκες υποστηρίζουν ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης όταν ήταν 17 ετών. Μία ακόμη καταγγέλλει ότι ο Λέτο την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν εκείνη ήταν 19 ετών.
Άλλη γυναίκα αναφέρει ότι, όταν ήταν 16 ετών, δεχόταν επανειλημμένα άσεμνα τηλεφωνήματα από τον ηθοποιό, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, της είχε κάνει ακόμη και πρόταση γάμου.
Παράλληλα, τέσσερις ακόμη γυναίκες περιγράφουν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών τους με τον τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars.
Η απάντηση του Τζάρεντ ΛέτοΟ 54χρονος ηθοποιός απάντησε μέσω ανακοίνωσης που δημοσιοποίησαν οι εκπρόσωποί του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες.
«Δεν έχω επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά σε κανέναν, σε όλη μου τη ζωή», αναφέρει στη δήλωσή του, προσθέτοντας ότι «αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς».
Εννέα από τις δέκα γυναίκες μιλούν για πρώτη φορά δημόσια στο ντοκιμαντέρ του BBC.
Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με ανάλογες καταγγελίες. Πέρυσι, το αμερικανικό περιοδικό Air Mail είχε δημοσιεύσει μαρτυρίες γυναικών που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος είχε επίσης αρνηθεί.
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