Θρίλερ με το κινητό της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Εξέπεμπε σήμα, μίλησε με φίλους τρεις μέρες πριν βρεθεί νεκρή
ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη Βαλίτσα Νεκρή Κινητό Αστυνομία

Θρίλερ με το κινητό της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Εξέπεμπε σήμα, μίλησε με φίλους τρεις μέρες πριν βρεθεί νεκρή

Η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα με πτήση από το Εδιμβούργο και διέμενε σε φιλικό σπίτι

Θρίλερ με το κινητό της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Εξέπεμπε σήμα, μίλησε με φίλους τρεις μέρες πριν βρεθεί νεκρή
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
20 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο κύκλο ερευνών για την χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολούθησε η 38χρονη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη, άνοιξαν οι αστυνομικοί της ΕΛΑΣ. Η ταυτοποίηση της σορού που είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα αποκάλυψε ότι είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Σκωτίας ενώ το κινητό της εξέπεμπε στίγμα μέχρι που η υπόθεση πήρε δημοσιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα με πτήση από το Εδιμβούργο (και όχι από την Κύπρο, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει) και διέμενε σε φιλικό σπίτι. Κατά τις ίδιες πηγές, είχε την τελευταία επικοινωνία με φίλους της στις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός της στη βαλίτσα.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη της μέσα από πληροφορίες που έδωσε στην ΕΛΑΣ το γραφείο της Interpol στην Ουάσινγκτον. Και αυτό διότι η 38χρονη βρισκόταν στις ΗΠΑ και είχε δώσει αποτυπώματα, καθώς όσοι εργάζονται εκεί καλούνται να δώσουν βιομετρικά δεδομένα.

Η Βρετανίδα είχε γεννηθεί τον Φεβρουάριο του 1988 και οι ελληνικές Αρχές θέλουν για αρχή να δουν εάν η γυναίκα ταξίδευε με κάποιον μαζί εκείνη την ημέρα, κάτι που θα απαντηθεί από την αεροπορική εταιρεία. 

Θρίλερ με το κινητό της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Εξέπεμπε σήμα, μίλησε με φίλους τρεις μέρες πριν βρεθεί νεκρή

Η ταυτοποίηση 

Μετά τον εντοπισμό της σορού, οι ελληνικές αρχές είχαν πάρει αποτυπώματα αλλά δεν υπήρχαν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων. Το σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου που φορούσε αποδείχθηκε κρίσιμο στοιχείο και για όλα τα δεδομένα  ενημερώθηκαν μέσω των διεθνών διαύλων επικοινωνίας όλες οι αστυνομίες αλλά και η Interpol, καθώς όσο περνούσαν οι μέρες οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ στρέφονταν όλο και περισσότερο στο σενάριο ότι η γυναίκα είναι πιθανό να μην κατάγεται από την Ελλάδα. Το βράδυ της Δευτέρας ο γρίφος λύθηκε, καθώς η αμερικανική Interpol ενημέρωσε πως πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα με στοιχεία Ε.Ρ.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
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