Οι φωτογραφίες της Δούκισσας Νομικού από τις οικογενειακές διακοπές στη Σχοινούσα: Τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή δεν κοστίζουν τίποτα, έγραψε
Οι φωτογραφίες της Δούκισσας Νομικού από τις οικογενειακές διακοπές στη Σχοινούσα: Τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή δεν κοστίζουν τίποτα, έγραψε
Το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα με τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα παιδιά τους από το νησί που δήλωσε πως είναι «η αρχή και η συνέχεια της ζωής της»
Φωτογραφίες από τις οικογενειακές της διακοπές στη Σχοινούσα ανέβασε η Δούκισσα Νομικού και μιλώντας για τις στιγμές τους στο νησί, δήλωσε πως τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή δεν κοστίζουν τίποτα.
Το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα με τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα παιδιά τους στο Instagram και αποκάλυψε πως στο μέρος αυτό έζησε ο παππούς της και στη συνέχεια πέρασε και η ίδια τα καλοκαίρια της: «Η Σχοινούσα δεν είναι απλώς ένα νησί στον χάρτη. Είναι η αρχή και η συνέχεια της ζωής μου. Κάποτε, εδώ περπατούσε ο παππούς μου, ο Νικήτας. Στα ίδια σοκάκια, κάτω από τον ίδιο λαμπερό ήλιο, με τα ίδια βήματα, πριν ακόμα αλλάξουν οι εποχές. Μετά ήρθαμε εμείς. Παιδιά με αλμυρά μαλλιά, γρατζουνισμένα γόνατα, ξυπόλητα όλη μέρα, να ανακαλύπτουμε κάθε γωνιά σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος. Και τώρα, κοιτάζω γύρω μου και βλέπω τα παιδιά μου να τρέχουν στα ίδια μονοπάτια, να παίζουν κρυφτό στα ίδια σημεία, να βουτούν στις ίδιες θάλασσες που κολυμπούσα κάποτε κι εγώ», έγραψε αρχικά στη λεζάντα.
Έπειτα, η Δούκισσα Νομικού πρόσθεσε πως στη Σχοινούσα αισθάνεται πως ο χρόνος σταματάει και απολαμβάνει τις πιο όμορφες στιγμές: «Υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτόν τον κύκλο. Στις ρίζες που βαθαίνουν όσο περνούν τα χρόνια. Στις αναμνήσεις που χτίζονται από γενιά σε γενιά και γίνονται καταφύγιο. Εδώ ο χρόνος σταματάει. Μένουν μόνο το αεράκι, η αλμυρή μυρωδιά της θάλασσας, τα γέλια που αντηχούν στα πέτρινα σοκάκια και η ανεμελιά. Γιατί τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι αυτές ακριβώς οι στιγμές», σημείωσε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα με τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα παιδιά τους στο Instagram και αποκάλυψε πως στο μέρος αυτό έζησε ο παππούς της και στη συνέχεια πέρασε και η ίδια τα καλοκαίρια της: «Η Σχοινούσα δεν είναι απλώς ένα νησί στον χάρτη. Είναι η αρχή και η συνέχεια της ζωής μου. Κάποτε, εδώ περπατούσε ο παππούς μου, ο Νικήτας. Στα ίδια σοκάκια, κάτω από τον ίδιο λαμπερό ήλιο, με τα ίδια βήματα, πριν ακόμα αλλάξουν οι εποχές. Μετά ήρθαμε εμείς. Παιδιά με αλμυρά μαλλιά, γρατζουνισμένα γόνατα, ξυπόλητα όλη μέρα, να ανακαλύπτουμε κάθε γωνιά σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος. Και τώρα, κοιτάζω γύρω μου και βλέπω τα παιδιά μου να τρέχουν στα ίδια μονοπάτια, να παίζουν κρυφτό στα ίδια σημεία, να βουτούν στις ίδιες θάλασσες που κολυμπούσα κάποτε κι εγώ», έγραψε αρχικά στη λεζάντα.
Έπειτα, η Δούκισσα Νομικού πρόσθεσε πως στη Σχοινούσα αισθάνεται πως ο χρόνος σταματάει και απολαμβάνει τις πιο όμορφες στιγμές: «Υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτόν τον κύκλο. Στις ρίζες που βαθαίνουν όσο περνούν τα χρόνια. Στις αναμνήσεις που χτίζονται από γενιά σε γενιά και γίνονται καταφύγιο. Εδώ ο χρόνος σταματάει. Μένουν μόνο το αεράκι, η αλμυρή μυρωδιά της θάλασσας, τα γέλια που αντηχούν στα πέτρινα σοκάκια και η ανεμελιά. Γιατί τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι αυτές ακριβώς οι στιγμές», σημείωσε.
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