O Μάθιου ΜακΚόναχι διασκέδασε σε πάρτι στη Μύκονο, δείτε βίντεο
O Μάθιου ΜακΚόναχι διασκέδασε σε πάρτι στη Μύκονο, δείτε βίντεο
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απαθανατίστηκε να χορεύει μόνος του
Στη Μύκονο εμφανίστηκε να διασκεδάζει ο Μάθιου ΜακΚόναχι, χορεύοντας μόνος του σε γνωστό μαγαζί του νησιού.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου σε πάρτι, να κινείται στους ήχους του Dj, φορώντας μπλε πουκάμισο, λευκό παντελόνι και καπέλο.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο χολιγουντιανός σταρ έδειχνε να απολαμβάνει τη βραδιά σε ιδιαίτερα ευδιάθετη διάθεση.
Δείτε το βίντεο
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου σε πάρτι, να κινείται στους ήχους του Dj, φορώντας μπλε πουκάμισο, λευκό παντελόνι και καπέλο.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο χολιγουντιανός σταρ έδειχνε να απολαμβάνει τη βραδιά σε ιδιαίτερα ευδιάθετη διάθεση.
Δείτε το βίντεο
@steve.toumpas
Τρομερά βαιμπς ο τύπος !♬ πρωτότυπος ήχος - Steve.89_
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