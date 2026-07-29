Χριστίνα Παππά μετά τη δήλωση ότι η μητέρα της είναι «απίστευτα τοξική»: Απορώ γιατί πήρε έκταση, έκανα μια κατάθεση ψυχής
Χριστίνα Παππά μετά τη δήλωση ότι η μητέρα της είναι «απίστευτα τοξική»: Απορώ γιατί πήρε έκταση, έκανα μια κατάθεση ψυχής
«Εννοείται ότι αγαπώ τη μητέρα μου, αλλά είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα;» σχολίασε η ηθοποιός
Στα σχόλια που δέχτηκε μετά την αναφορά της στη σχέση με τη μητέρα της, την οποία χαρακτήρισε μεταξύ άλλων «απίστευτα τοξική», απάντησε η Χριστίνα Παππά, δηλώνοντας πως απορεί για την έκταση που πήρε το θέμα, καθώς όπως εξήγησε, έκανε μια κατάθεση ψυχής.
Με ένα νέο βίντεο στα social media, η ηθοποιός μίλησε ξανά, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, για τη σχέση με τη μητέρα της, τονίζοντας πως η πρώτη τοποθέτησή της αποτέλεσε μια προσωπική εξομολόγηση και όχι μια προσπάθεια να στραφεί εναντίον της. Παράλληλα, δήλωσε πως η αγάπη για τη μητέρα της παραμένει δεδομένη, ενώ στάθηκε και στα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν, διερωτώμενη πώς μπορεί κάποιος να κρίνει καταστάσεις που δεν γνωρίζει.
Αρχικά, η Χριστίνα Παππά είπε: «Απορώ για ποιο λόγο πήρε έκταση όλο αυτό το θέμα. Έκανα μια κατάθεση ψυχής στους ανθρώπους που συζητάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι "ποιοι νιώθουν σαν εμένα;". Εννοείται ότι αγαπώ τη μητέρα μου και εννοείται αγαπώ την οικογένειά μου και εννοείται σκοτώνω άνθρωπο για αυτούς, αλλά ναι, είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα; Και ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια; Εσείς ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι άνθρωποι συχνά δεν γνωρίζουν τι μπορεί να βιώνει κάποιος, καλώντας όσοι την έκριναν να μην βγάζουν συμπεράσματα χωρίς να έχουν πλήρη εικόνα: «Ξέρετε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και στην ψυχή του τι μπορεί να συμβαίνει; Ξέρετε τι μπορεί να βιώνει; Εσείς ποιοι είστε; Ο Θεός, που μπορείτε να κρίνετε; Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό. Τι έγινε δηλαδή; Ειλικρινά, δεν έχω διαβάσει, μου τα έχουν πει. Ειλικρινά λυπάμαι για εσάς που μπορεί να μπείτε στη διαδικασία χωρίς να ξέρετε και να κρίνετε. Να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα, γιατί εκεί πάνω ξέρετε τιμωρεί κάποια στιγμή».
Η Χριστίνα Παππά είχε μιλήσει αρχικά σε βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη 28 Ιουλίου στο TikTok για τη σχέση με τη μητέρα της, αναφέροντας πως, παρά την αγάπη που της έχει, αισθάνεται ότι έχει δεχτεί συμπεριφορές που την έχουν πληγώσει. «Έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ. Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και με κάνει συνέχεια να πονάω», είπε αρχικά.
Σχολιάζοντας την επικοινωνία μεταξύ τους, η ηθοποιός ανέφερε πως αισθάνεται ότι πολλές φορές η μητέρα της απευθύνεται σε εκείνη μόνο όταν χρειάζεται κάτι, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιεί το όνομά της. Όπως δήλωσε: «Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις;”. Μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα, πανέξυπνη βέβαια, χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας, λες και μπορώ να σώσω τον κόσμο όλο. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει "εγώ είμαι η μαμά της τάδε", που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι».
Η Χριστίνα Παππά πρόσθεσε ακόμη, πως έχει πλέον θέσει όρια στη σχέση τους, αν και η κατάσταση εξακολουθεί να την επηρεάζει συναισθηματικά: «Βέβαια, εγώ έκανα και το λάθος και πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό. Της δίνω ό,τι μπορώ, κάνω τα πάντα για τη μητέρα μου, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι και φτάνω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω”. Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Δεν ξέρω, εμένα με λυπεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός».
Η ηθοποιός επανέλαβε πως, παρά τη δυσκολία της κατάστασης, αγαπά τη μητέρα της, ωστόσο παραδέχτηκε πως η συγκεκριμένη σχέση την έχει επιβαρύνει ψυχολογικά. «Την αγαπώ άπειρα. Αλλά με πονάει με κουράζει. Είναι τοξική απίστευτα, αλλά είναι η μητέρα μου. Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα», έγραψε πάνω στο βίντεο.
Με ένα νέο βίντεο στα social media, η ηθοποιός μίλησε ξανά, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, για τη σχέση με τη μητέρα της, τονίζοντας πως η πρώτη τοποθέτησή της αποτέλεσε μια προσωπική εξομολόγηση και όχι μια προσπάθεια να στραφεί εναντίον της. Παράλληλα, δήλωσε πως η αγάπη για τη μητέρα της παραμένει δεδομένη, ενώ στάθηκε και στα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν, διερωτώμενη πώς μπορεί κάποιος να κρίνει καταστάσεις που δεν γνωρίζει.
Αρχικά, η Χριστίνα Παππά είπε: «Απορώ για ποιο λόγο πήρε έκταση όλο αυτό το θέμα. Έκανα μια κατάθεση ψυχής στους ανθρώπους που συζητάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι "ποιοι νιώθουν σαν εμένα;". Εννοείται ότι αγαπώ τη μητέρα μου και εννοείται αγαπώ την οικογένειά μου και εννοείται σκοτώνω άνθρωπο για αυτούς, αλλά ναι, είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα; Και ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια; Εσείς ξέρετε στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;».
Δείτε το βίντεο
Η Χριστίνα Παππά είχε μιλήσει αρχικά σε βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη 28 Ιουλίου στο TikTok για τη σχέση με τη μητέρα της, αναφέροντας πως, παρά την αγάπη που της έχει, αισθάνεται ότι έχει δεχτεί συμπεριφορές που την έχουν πληγώσει. «Έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ. Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και με κάνει συνέχεια να πονάω», είπε αρχικά.
@christinapappa827
Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει♬ original sound - skeletons.of.july
Η Χριστίνα Παππά πρόσθεσε ακόμη, πως έχει πλέον θέσει όρια στη σχέση τους, αν και η κατάσταση εξακολουθεί να την επηρεάζει συναισθηματικά: «Βέβαια, εγώ έκανα και το λάθος και πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό. Της δίνω ό,τι μπορώ, κάνω τα πάντα για τη μητέρα μου, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι και φτάνω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω”. Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Δεν ξέρω, εμένα με λυπεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός».
Η ηθοποιός επανέλαβε πως, παρά τη δυσκολία της κατάστασης, αγαπά τη μητέρα της, ωστόσο παραδέχτηκε πως η συγκεκριμένη σχέση την έχει επιβαρύνει ψυχολογικά. «Την αγαπώ άπειρα. Αλλά με πονάει με κουράζει. Είναι τοξική απίστευτα, αλλά είναι η μητέρα μου. Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα», έγραψε πάνω στο βίντεο.
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