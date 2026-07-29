«Λάρισα ερχόμαστε»: Η χαμογελαστή φωτογραφία της Καρυστιανού και η αντίδραση Πλακιά - «Η πόλη αυτή μόνο έμπνευση για χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι»
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Πλακιάς Μαρία Καρυστιανού

«Λάρισα ερχόμαστε»: Η χαμογελαστή φωτογραφία της Καρυστιανού και η αντίδραση Πλακιά - «Η πόλη αυτή μόνο έμπνευση για χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι»

Στην εν λόγω φωτογραφία που ανήρτησε στα social media η κα Καρυστιανού εμφανίζεται χαμογελαστή μαζί με συνεργάτιδά της - «Αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουνε να βιώνουν το δράμα» σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς

«Λάρισα ερχόμαστε»: Η χαμογελαστή φωτογραφία της Καρυστιανού και η αντίδραση Πλακιά - «Η πόλη αυτή μόνο έμπνευση για χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι»
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Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε την φωτογραφία που ανέβασε η Μαρία Καρυστιανού καθ' οδόν για εκδήλωση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», στην πόλη της Λάρισας. 

Στην εν λόγω φωτογραφία που ανήρτησε στα social media η κα Καρυστιανού εμφανίζεται χαμογελαστή μαζί με συνεργάτιδά της στο αυτοκίνητο με λεζάντα «Λάρισα ερχόμαστε».  

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τα δίδυμα κορίτσια  και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σχολίασε πως η Λάρισα έχει χαραχθεί ως η πόλη που βίωσε την τραγωδία, για να προσθέσει πως δεν προσφέρεται ως έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα. 

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά: 

«Για 54 χαροκαμένες οικογένειες αυτή η πόλη δυστυχώς μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι.  Αυτή η πόλη χαράχτηκε ως η πόλη στην οποία δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές. Αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουνε να βιώνουν το δράμα».

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