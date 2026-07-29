«Λάρισα ερχόμαστε»: Η χαμογελαστή φωτογραφία της Καρυστιανού και η αντίδραση Πλακιά - «Η πόλη αυτή μόνο έμπνευση για χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι»

Στην εν λόγω φωτογραφία που ανήρτησε στα social media η κα Καρυστιανού εμφανίζεται χαμογελαστή μαζί με συνεργάτιδά της - «Αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουνε να βιώνουν το δράμα» σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς