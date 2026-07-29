Από το φιλί στη μαχαιριά: Για «φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» μιλά ο Αυγερινός, που «κόπηκε» από εκπρόσωπος του κόμματος Καρυστιανού

Λίγες ώρες αργότερα, μια σειρά από ομάδες υποστηρικτών της Μαρίας Καρυστιανού, ανήρτησαν στα σόσιαλ μίντια τη φωτογραφία που επέλεξε ο Θανάσης Αυγερινός με το... βανάκι διακοπών, αφήνοντας ίσως να εννοηθεί ότι είναι στην ίδια γραμμή με τον δημοσιογράφο.Τον χορό των αποχωρήσεων άνοιξε πάντως μαζί με άλλα στελέχη από την Κρήτη περίπου ένα μήνα πριν ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση των Τεμπών, που συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση του κόμματος. Ο κ. Κοκοτσάκης με αφορμή την παραίτηση Αυγερινού, τάσσεται στο πλευρό του ενώ βάλλει ανοιχτά εναντίον της ηγεσίας θυμίζοντας την υπόθεση του ακινήτου και χρεώνοντας στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ιντριγκαδόρικες πρακτικές, αλλεπάλληλες γκάφες και κακή λειτουργία. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Κοκοτσάκης υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι: «Ο Θανάσης Αυγερινός πάλεψε στην πρώτη γραμμή. Εκτέθηκε, δέχτηκε πλήγματα στη φήμη και την προσωπικότητά του και αναλώθηκε στο να «μαζεύει» αλλεπάλληλες γκάφες, με κορυφαία την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης του ακινήτου. Όσο όμως κι αν προσπαθείς να συντηρήσεις μια τεχνητή εικόνα, όταν επιτρέπεις σε «παράλληλα γραφεία» και σκιώδεις «συμβουλάτορες» των διαδρόμων να κινούν τα νήματα, η σύγκρουση με την πραγματικότητα είναι απλά θέμα χρόνου». Με αφορμή δε τη φωτογραφία με την οποία ο κ. Αυγερινός συνόδευσε την ανάρτηση για την αποχώρησή του ο κ. Κοκοτσάκης αναφέρεται στο βανάκι των διακοπών του πρώην εκπροσώπου Τύπου και υπογραμμίζει ότι «συμβολίζει την ελευθερία, την ανεμελιά, αλλά κυρίως την επιστροφή στις αρχικές, αγνές ιδέες μακριά από ίντριγκες, γραφειοκρατία και εξουσιαστικά παιχνίδια» . Ο Θανάσης – λέει- στέλνει ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα εξόδου: «Εγώ επιλέγω την ελευθερία μου, την ηρεμία μου και την αποτοξίνωση».Πίσω στα κεντρικά γραφεία της Αιόλου μένει το εννεαμελές Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούν, εκτός από τον κ. Αυγερινό, η Μαρία Γρατσία, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Παναγόπουλος, ο Χρήστος Παπασιδέρης, ο Γιώργος Δρόσος, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Γιάννης Χατζηαντωνίου και ο Μιχάλης Χριστοδουλάκης. Βασικός «παίκτης» στο επιτελείο είναι επίσης ο Νίκος Γαλανός, ο οποίος έχει κυρίως την ευθύνη της οργάνωσης της προεκλογικής εκστρατείας. Στην επόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου – μέχρι την προσεχή Δευτέρα- θα αποφασιστεί η συγκρότηση του νέου γραφείου Τύπου και η ενίσχυση του επικοινωνιακού τομέα, κάτι που συζητήθηκε και χθες χωρίς όμως να λάβουν συγκεκριμένη απόφαση οι συμμετέχοντες στο όργανο.Στη χθεσινή συνεδρίαση με φόντο τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις δρομολογήθηκε έτσι κι αλλιώς σειρά αλλαγών στην «ανθρωπογεωγραφία» της Ελπίδας και αποφασίστηκε πυκνό πρόγραμμα περιοδειών της Μαρίας Καρυστιανού στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια μέσα στο καλοκαίρι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτωτική πορεία της «Ελπίδας» στα γκάλοπ προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό για τα επόμενα βήματα, ενώ η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί της προετοιμασίας του προεκλογικής εκστρατείας και να αρχίσουν να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια ανά περιφέρεια, παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κάποιοι ωστόσο εντός του κόμματος δεν αποκλείουν και νέες αποχωρήσεις (ή και «καρατομήσεις»), εφόσον δεν αλλάξει εγκαίρως η φόρμουλα λειτουργίας του κόμματος, ώστε να επιτραπεί μια πιο αποτελεσματική επανεκκίνηση πριν από τη ΔΕΘ.