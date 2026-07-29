Από το φιλί στη μαχαιριά: Για «φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» μιλά ο Αυγερινός, που «κόπηκε» από εκπρόσωπος του κόμματος Καρυστιανού
Από το φιλί στη μαχαιριά: Για «φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» μιλά ο Αυγερινός, που «κόπηκε» από εκπρόσωπος του κόμματος Καρυστιανού
Αποχωρήσεις, διαφωνίες και ίντριγκες στο φόντο των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων - Για παράλληλο Γραφείο Τύπου που λειτουργούσε εν αγνοία του μίλησε ο γνωστός δημοσιογράφος
Σε …καθεστώς διαρκών αποχωρήσεων και ελεύθερης πτώσης στα γκάλοπ κινδυνεύει να εγκλωβιστεί το κόμμα Καρυστιανού, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά και την παραίτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».
Ο γνωστός δημοσιογράφος, που είχε από την πρώτη στιγμή κομβικό ρόλο δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού, αποχώρησε από το κόμμα δύο μήνες μετά από την ίδρυσή του, αφήνοντας βαρύτατες κατηγορίες για τη λειτουργία της «Ελπίδας» και κάνοντας λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς «συμβουλάτορες» των διαδρόμων στα κεντρικά γραφεία της Αιόλου. Με μια οργισμένη ανάρτηση ο κ. Αυγερινός υποστηρίζει ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονοεί, οδήγησε στην «κατάργηση» του αρχικού γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο «τιμόνι» της Επικοινωνίας. Ο ίδιος πάντως παραμένει μέλος του εννεαμελούς Πολιτικού Συμβουλίου, παρότι δεν διευκρινίζει αν διατηρήσει αυτή τη σχέση με το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος και στη συνέχεια.
Δείτε την ανάρτησή του, στην οποία καταλήγει ότι ...φεύγει για ολιγοήμερες διακοπές:
Η Μαρία Καρυστιανού αποφεύγει μέχρι αυτήν την ώρα να απαντήσει στον Θανάση Αυγερινό σχετικά με την επίθεση που επί της ουσίας εξαπέλυσε εναντίον της- στελέχη όμως στην «Ελπίδα» δηλώνουν στους συνομιλητές του ότι «δεν υπάρχει παράλληλο γραφείο Τύπου» κι ότι «όλα τα θέματα συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχε και ο Θανάσης Αυγερινός». Μάλιστα τονίζουν την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών για μια δυναμική επανεκκίνηση με την ενίσχυση και του επικοινωνιακού επιτελείου σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η παραίτηση Αυγερινού έρχεται να προστεθεί στα διαδοχικά κύματα αποχωρήσεων που καταγράφηκαν στη δίμηνη πορεία του κόμματος. Στελέχη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ισχυρίζονται ότι κάθε μέρα στηρίζουν όλο και περισσότερα μέλη και φίλοι το κόμμα το οποίο, σύμφωνα με δήλωση του κ. Αυγερινού στις 16 Ιουλίου στον ΣΚΑΙ, δημιουργήθηκε «ως μετεξέλιξη του μεγάλου κινήματος των Τεμπών». Στην ίδια συνέντευξη έλεγε δε για τις τότε αποχωρήσεις στελεχών, ότι «δίδεται υπερβολική έμφαση σε μεμονωμένες περιπτώσεις» και ότι «είναι πολύ εύκολο κάποιος να δηλώσει ότι στηρίζει το κίνημα και εξίσου εύκολο να δηλώσει ότι αποχωρεί». Για το ποιοι στηρίζουν το εγχείρημα Καρυστιανού δήλωνε ότι «έχουμε πολλά στελέχη που στο παρελθόν συμμετείχαν ακόμη και στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ» και επιχειρούσε να πείσει ότι δεν υπάρχουν στο Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών ακροδεξιοί ή ακροαριστεροί. «Είμαστε πατριώτες από όλες τις ιδεολογικές αφετηρίες. Ανάμεσά μας υπάρχουν αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι και άνθρωποι που δεν ταυτίζονται με κανέναν πολιτικό χώρο», τόνιζε σχετικά με την ταυτότητα του κόμματος. Για τα σενάρια περί σχέσεων της Ελπίδας με τη Ρωσία, όπου ο ίδιος ήταν επί χρόνια ανταποκριτής σε ελληνικά ΜΜΕ, απαντούσε επίσης ότι: «Αυτά είναι ανέκδοτα που ακούστηκαν επειδή εμφανίστηκα εγώ να συμμετέχω σε αυτό το κίνημα». Και συμπλήρωνε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν διατηρεί «καμία ειδική σχέση με καμία μεγάλη δύναμη- υπάρχουν και άλλοι ομογενείς μας από τη Ρωσία, όμως υπάρχουν πολύ περισσότεροι ομογενείς μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ευρωπαϊκές χώρες και από την Αυστραλία».
Δείτε αποσπάσματα από τη εκείνη τη συνέντευξη:
Ελάχιστες μέρες μετά από τις δημόσιες παρεμβάσεις με τις οποίες προσπαθούσε να υποστηρίξει το εγχείρημα Καρυστιανού – το οποίο εν τω μεταξύ άρχισε να χάνει σημαντικό έδαφος στα γκάλοπ- ο κ. Αυγερινός εγκαταλείπει με ηχηρό τρόπο τον κεντρικό ρόλο και μένει να αποδειχθεί αν «διαγράψει» οριστικά τη σχέση του με το νέο κόμμα, την ιδρυτική διακήρυξη του οποίου προλόγισε στην εκδήλωση των «αποκαλυπτηρίων» στη Θεσσαλονίκη στις 21 Μαΐου μαζί με τη γνωστή ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου. Στη σημερινή ανάρτησή του ανακοινώνει ότι πάει κάποιες μέρες διακοπές και αναφέρει για την «ταμπακιέρα» της αποχώρησής του ότι: «Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει. Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές...»
Ο Θανάσης Αυγερινός είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού, στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, στις 21 Μαΐου - ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής, μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου. Δείτε το βίντεο από εκείνη τη βραδιά, όταν γνωστός δημοσιογράφος φίλησε την πρόεδρο της «Ελπίδας για την Δημοκρατία», πριν εκείνη ανέβει στο βήμα:
Ο γνωστός δημοσιογράφος, που είχε από την πρώτη στιγμή κομβικό ρόλο δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού, αποχώρησε από το κόμμα δύο μήνες μετά από την ίδρυσή του, αφήνοντας βαρύτατες κατηγορίες για τη λειτουργία της «Ελπίδας» και κάνοντας λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς «συμβουλάτορες» των διαδρόμων στα κεντρικά γραφεία της Αιόλου. Με μια οργισμένη ανάρτηση ο κ. Αυγερινός υποστηρίζει ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονοεί, οδήγησε στην «κατάργηση» του αρχικού γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο «τιμόνι» της Επικοινωνίας. Ο ίδιος πάντως παραμένει μέλος του εννεαμελούς Πολιτικού Συμβουλίου, παρότι δεν διευκρινίζει αν διατηρήσει αυτή τη σχέση με το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος και στη συνέχεια.
Δείτε την ανάρτησή του, στην οποία καταλήγει ότι ...φεύγει για ολιγοήμερες διακοπές:
Η Μαρία Καρυστιανού αποφεύγει μέχρι αυτήν την ώρα να απαντήσει στον Θανάση Αυγερινό σχετικά με την επίθεση που επί της ουσίας εξαπέλυσε εναντίον της- στελέχη όμως στην «Ελπίδα» δηλώνουν στους συνομιλητές του ότι «δεν υπάρχει παράλληλο γραφείο Τύπου» κι ότι «όλα τα θέματα συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχε και ο Θανάσης Αυγερινός». Μάλιστα τονίζουν την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών για μια δυναμική επανεκκίνηση με την ενίσχυση και του επικοινωνιακού επιτελείου σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η παραίτηση Αυγερινού έρχεται να προστεθεί στα διαδοχικά κύματα αποχωρήσεων που καταγράφηκαν στη δίμηνη πορεία του κόμματος. Στελέχη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ισχυρίζονται ότι κάθε μέρα στηρίζουν όλο και περισσότερα μέλη και φίλοι το κόμμα το οποίο, σύμφωνα με δήλωση του κ. Αυγερινού στις 16 Ιουλίου στον ΣΚΑΙ, δημιουργήθηκε «ως μετεξέλιξη του μεγάλου κινήματος των Τεμπών». Στην ίδια συνέντευξη έλεγε δε για τις τότε αποχωρήσεις στελεχών, ότι «δίδεται υπερβολική έμφαση σε μεμονωμένες περιπτώσεις» και ότι «είναι πολύ εύκολο κάποιος να δηλώσει ότι στηρίζει το κίνημα και εξίσου εύκολο να δηλώσει ότι αποχωρεί». Για το ποιοι στηρίζουν το εγχείρημα Καρυστιανού δήλωνε ότι «έχουμε πολλά στελέχη που στο παρελθόν συμμετείχαν ακόμη και στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ» και επιχειρούσε να πείσει ότι δεν υπάρχουν στο Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών ακροδεξιοί ή ακροαριστεροί. «Είμαστε πατριώτες από όλες τις ιδεολογικές αφετηρίες. Ανάμεσά μας υπάρχουν αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι και άνθρωποι που δεν ταυτίζονται με κανέναν πολιτικό χώρο», τόνιζε σχετικά με την ταυτότητα του κόμματος. Για τα σενάρια περί σχέσεων της Ελπίδας με τη Ρωσία, όπου ο ίδιος ήταν επί χρόνια ανταποκριτής σε ελληνικά ΜΜΕ, απαντούσε επίσης ότι: «Αυτά είναι ανέκδοτα που ακούστηκαν επειδή εμφανίστηκα εγώ να συμμετέχω σε αυτό το κίνημα». Και συμπλήρωνε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν διατηρεί «καμία ειδική σχέση με καμία μεγάλη δύναμη- υπάρχουν και άλλοι ομογενείς μας από τη Ρωσία, όμως υπάρχουν πολύ περισσότεροι ομογενείς μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ευρωπαϊκές χώρες και από την Αυστραλία».
Δείτε αποσπάσματα από τη εκείνη τη συνέντευξη:
Ελάχιστες μέρες μετά από τις δημόσιες παρεμβάσεις με τις οποίες προσπαθούσε να υποστηρίξει το εγχείρημα Καρυστιανού – το οποίο εν τω μεταξύ άρχισε να χάνει σημαντικό έδαφος στα γκάλοπ- ο κ. Αυγερινός εγκαταλείπει με ηχηρό τρόπο τον κεντρικό ρόλο και μένει να αποδειχθεί αν «διαγράψει» οριστικά τη σχέση του με το νέο κόμμα, την ιδρυτική διακήρυξη του οποίου προλόγισε στην εκδήλωση των «αποκαλυπτηρίων» στη Θεσσαλονίκη στις 21 Μαΐου μαζί με τη γνωστή ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου. Στη σημερινή ανάρτησή του ανακοινώνει ότι πάει κάποιες μέρες διακοπές και αναφέρει για την «ταμπακιέρα» της αποχώρησής του ότι: «Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει. Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές...»
Ο Θανάσης Αυγερινός είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού, στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, στις 21 Μαΐου - ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής, μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου. Δείτε το βίντεο από εκείνη τη βραδιά, όταν γνωστός δημοσιογράφος φίλησε την πρόεδρο της «Ελπίδας για την Δημοκρατία», πριν εκείνη ανέβει στο βήμα:
Λίγες ώρες αργότερα, μια σειρά από ομάδες υποστηρικτών της Μαρίας Καρυστιανού, ανήρτησαν στα σόσιαλ μίντια τη φωτογραφία που επέλεξε ο Θανάσης Αυγερινός με το... βανάκι διακοπών, αφήνοντας ίσως να εννοηθεί ότι είναι στην ίδια γραμμή με τον δημοσιογράφο.
Τον χορό των αποχωρήσεων άνοιξε πάντως μαζί με άλλα στελέχη από την Κρήτη περίπου ένα μήνα πριν ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση των Τεμπών, που συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση του κόμματος. Ο κ. Κοκοτσάκης με αφορμή την παραίτηση Αυγερινού, τάσσεται στο πλευρό του ενώ βάλλει ανοιχτά εναντίον της ηγεσίας θυμίζοντας την υπόθεση του ακινήτου και χρεώνοντας στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ιντριγκαδόρικες πρακτικές, αλλεπάλληλες γκάφες και κακή λειτουργία. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Κοκοτσάκης υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι: «Ο Θανάσης Αυγερινός πάλεψε στην πρώτη γραμμή. Εκτέθηκε, δέχτηκε πλήγματα στη φήμη και την προσωπικότητά του και αναλώθηκε στο να «μαζεύει» αλλεπάλληλες γκάφες, με κορυφαία την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης του ακινήτου. Όσο όμως κι αν προσπαθείς να συντηρήσεις μια τεχνητή εικόνα, όταν επιτρέπεις σε «παράλληλα γραφεία» και σκιώδεις «συμβουλάτορες» των διαδρόμων να κινούν τα νήματα, η σύγκρουση με την πραγματικότητα είναι απλά θέμα χρόνου». Με αφορμή δε τη φωτογραφία με την οποία ο κ. Αυγερινός συνόδευσε την ανάρτηση για την αποχώρησή του ο κ. Κοκοτσάκης αναφέρεται στο βανάκι των διακοπών του πρώην εκπροσώπου Τύπου και υπογραμμίζει ότι «συμβολίζει την ελευθερία, την ανεμελιά, αλλά κυρίως την επιστροφή στις αρχικές, αγνές ιδέες μακριά από ίντριγκες, γραφειοκρατία και εξουσιαστικά παιχνίδια» . Ο Θανάσης – λέει- στέλνει ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα εξόδου: «Εγώ επιλέγω την ελευθερία μου, την ηρεμία μου και την αποτοξίνωση».
Πίσω στα κεντρικά γραφεία της Αιόλου μένει το εννεαμελές Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούν, εκτός από τον κ. Αυγερινό, η Μαρία Γρατσία, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Παναγόπουλος, ο Χρήστος Παπασιδέρης, ο Γιώργος Δρόσος, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Γιάννης Χατζηαντωνίου και ο Μιχάλης Χριστοδουλάκης. Βασικός «παίκτης» στο επιτελείο είναι επίσης ο Νίκος Γαλανός, ο οποίος έχει κυρίως την ευθύνη της οργάνωσης της προεκλογικής εκστρατείας. Στην επόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου – μέχρι την προσεχή Δευτέρα- θα αποφασιστεί η συγκρότηση του νέου γραφείου Τύπου και η ενίσχυση του επικοινωνιακού τομέα, κάτι που συζητήθηκε και χθες χωρίς όμως να λάβουν συγκεκριμένη απόφαση οι συμμετέχοντες στο όργανο.
Στη χθεσινή συνεδρίαση με φόντο τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις δρομολογήθηκε έτσι κι αλλιώς σειρά αλλαγών στην «ανθρωπογεωγραφία» της Ελπίδας και αποφασίστηκε πυκνό πρόγραμμα περιοδειών της Μαρίας Καρυστιανού στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια μέσα στο καλοκαίρι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτωτική πορεία της «Ελπίδας» στα γκάλοπ προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό για τα επόμενα βήματα, ενώ η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί της προετοιμασίας του προεκλογικής εκστρατείας και να αρχίσουν να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια ανά περιφέρεια, παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κάποιοι ωστόσο εντός του κόμματος δεν αποκλείουν και νέες αποχωρήσεις (ή και «καρατομήσεις»), εφόσον δεν αλλάξει εγκαίρως η φόρμουλα λειτουργίας του κόμματος, ώστε να επιτραπεί μια πιο αποτελεσματική επανεκκίνηση πριν από τη ΔΕΘ.
Τον χορό των αποχωρήσεων άνοιξε πάντως μαζί με άλλα στελέχη από την Κρήτη περίπου ένα μήνα πριν ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση των Τεμπών, που συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση του κόμματος. Ο κ. Κοκοτσάκης με αφορμή την παραίτηση Αυγερινού, τάσσεται στο πλευρό του ενώ βάλλει ανοιχτά εναντίον της ηγεσίας θυμίζοντας την υπόθεση του ακινήτου και χρεώνοντας στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ιντριγκαδόρικες πρακτικές, αλλεπάλληλες γκάφες και κακή λειτουργία. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Κοκοτσάκης υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι: «Ο Θανάσης Αυγερινός πάλεψε στην πρώτη γραμμή. Εκτέθηκε, δέχτηκε πλήγματα στη φήμη και την προσωπικότητά του και αναλώθηκε στο να «μαζεύει» αλλεπάλληλες γκάφες, με κορυφαία την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης του ακινήτου. Όσο όμως κι αν προσπαθείς να συντηρήσεις μια τεχνητή εικόνα, όταν επιτρέπεις σε «παράλληλα γραφεία» και σκιώδεις «συμβουλάτορες» των διαδρόμων να κινούν τα νήματα, η σύγκρουση με την πραγματικότητα είναι απλά θέμα χρόνου». Με αφορμή δε τη φωτογραφία με την οποία ο κ. Αυγερινός συνόδευσε την ανάρτηση για την αποχώρησή του ο κ. Κοκοτσάκης αναφέρεται στο βανάκι των διακοπών του πρώην εκπροσώπου Τύπου και υπογραμμίζει ότι «συμβολίζει την ελευθερία, την ανεμελιά, αλλά κυρίως την επιστροφή στις αρχικές, αγνές ιδέες μακριά από ίντριγκες, γραφειοκρατία και εξουσιαστικά παιχνίδια» . Ο Θανάσης – λέει- στέλνει ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα εξόδου: «Εγώ επιλέγω την ελευθερία μου, την ηρεμία μου και την αποτοξίνωση».
Πίσω στα κεντρικά γραφεία της Αιόλου μένει το εννεαμελές Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούν, εκτός από τον κ. Αυγερινό, η Μαρία Γρατσία, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Παναγόπουλος, ο Χρήστος Παπασιδέρης, ο Γιώργος Δρόσος, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Γιάννης Χατζηαντωνίου και ο Μιχάλης Χριστοδουλάκης. Βασικός «παίκτης» στο επιτελείο είναι επίσης ο Νίκος Γαλανός, ο οποίος έχει κυρίως την ευθύνη της οργάνωσης της προεκλογικής εκστρατείας. Στην επόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου – μέχρι την προσεχή Δευτέρα- θα αποφασιστεί η συγκρότηση του νέου γραφείου Τύπου και η ενίσχυση του επικοινωνιακού τομέα, κάτι που συζητήθηκε και χθες χωρίς όμως να λάβουν συγκεκριμένη απόφαση οι συμμετέχοντες στο όργανο.
Στη χθεσινή συνεδρίαση με φόντο τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις δρομολογήθηκε έτσι κι αλλιώς σειρά αλλαγών στην «ανθρωπογεωγραφία» της Ελπίδας και αποφασίστηκε πυκνό πρόγραμμα περιοδειών της Μαρίας Καρυστιανού στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια μέσα στο καλοκαίρι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτωτική πορεία της «Ελπίδας» στα γκάλοπ προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό για τα επόμενα βήματα, ενώ η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί της προετοιμασίας του προεκλογικής εκστρατείας και να αρχίσουν να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια ανά περιφέρεια, παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κάποιοι ωστόσο εντός του κόμματος δεν αποκλείουν και νέες αποχωρήσεις (ή και «καρατομήσεις»), εφόσον δεν αλλάξει εγκαίρως η φόρμουλα λειτουργίας του κόμματος, ώστε να επιτραπεί μια πιο αποτελεσματική επανεκκίνηση πριν από τη ΔΕΘ.
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