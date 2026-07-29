Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους
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Άννα Πρέλεβιτς Νικήτας Νομικός κόρες

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους

Η κόρη του  παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μία φωτογραφία με τον Νικήτα Νομικό και τις δίδυμες κόρες τους δημοσίευσε η Άννα Πρέλεβιτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κόρη του  παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς προχώρησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας μέσα από μια σειρά εικόνων, πώς περνάει με την οικογένειά της το καλοκαίρι.

Στην δημοσίευσή της, η Άννα Πρέλεβιτς συμπεριέλαβε στιγμές από την καθημερινότητά τους, εξόδους και βόλτες με τον σύζυγο και τα παιδιά της, ενώ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της σύντομα σχόλια για κάθε φωτογραφία.

Παράλληλα, η Άννα Πρελέβιτς αναφέρθηκε με χιούμορ στις νέες συνήθειες που έχει αποκτήσει ως μητέρα, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι «από τότε που γέννησα, η μαγειρική μου στο σπίτι έχει περιοριστεί σε μακαρόνια και μπιφτέκια στον φούρνο».

Δείτε την ανάρτησή της


Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός φωτογραφήθηκαν με τις δίδυμες κόρες τους

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Στις 10 Μαΐου η Άννα Πρέλεβιτς ανακοίνωσε μέσω μίας ανάρτησης στα social media ότι γεννήθηκαν οι δίδυμες κόρες της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2023  στον «Άγιο Διονύσιο» στο Κολωνάκι, παρουσία συγγενών και φίλων.
Ιωάννα Μαρίνου
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