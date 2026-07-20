Η Δούκισσα Νομικού χόρεψε στην άκρη πισίνας με φόντο τη θάλασσα, δείτε βίντεο
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Δούκισσα Νομικού Πισίνα

Η Δούκισσα Νομικού χόρεψε στην άκρη πισίνας με φόντο τη θάλασσα, δείτε βίντεο

Όταν είμαι εκτός πόλης, έγραψε το μοντέλο

Η Δούκισσα Νομικού χόρεψε στην άκρη πισίνας με φόντο τη θάλασσα, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Με φόντο τη θάλασσα και με καλοκαιρινή διάθεση, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε ένα βίντεο χορεύοντας ξυπόλητη στην άκρη μίας πισίνας. 

Το μοντέλο έδειξε την Κυριακή 19 Ιουλίου στους διαδικτυακούς της φίλους, πώς περνάει τον χρόνο στη διακοπές της μακριά από την Αθήνα. Η Δούκισσα Νομικού εμφανίστηκε στο κλιπ που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με ένα κίτρινο παρεό και ολόσωμο μαγιό να κάνει διάφορες χορευτικές κινήσεις και ασκήσεις. «Όταν είμαι εκτός πόλης» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

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