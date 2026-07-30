Βίντεο που κόβει την ανάσα από τη Ρωσία: Έκανε άλμα από βουνό αλλά έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου, «είμαι τελειωμένος»
ΚΟΣΜΟΣ
Αλεξίπτωτο Αλεξίπτωτο πλαγιάς αλεξιπτωτιστής Ρωσία

Βίντεο που κόβει την ανάσα από τη Ρωσία: Έκανε άλμα από βουνό αλλά έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου, «είμαι τελειωμένος»

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ιγκουσετία - «Είναι τελείως τρελό» είπε ο αλεξιπτωτιστής αφού κατάφερε να προσγειωθεί σε έναν χώρο με χιόνι ανάμεσα σε κοφτερά βράχια

Βίντεο που κόβει την ανάσα από τη Ρωσία: Έκανε άλμα από βουνό αλλά έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου, «είμαι τελειωμένος»
Στιγμές τρόμου λέγοντας «είμαι τελειωμένος» έζησε ένας άνδρας που έκανε άλμα με αλεξίπτωτο πλαγιάς από βουνό στην Ιγκουσετία της Ρωσίας.

Στο βίντεο που κατέγραψε με κάμερα στο κράνος του, ο άνδρας φαίνεται αρχικά να μετρά αντίστροφα πριν το άλμα στο κενό.

Αφού «ταξίδεψε» με μεγάλη ταχύτητα, ο άνδρας άνοιξε το αλεξίπτωτο του προκειμένου να κόψει τη φόρα του και να προσγειωθεί στο χιονισμένο έδαφος.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως, η κατάσταση άλλαξε άρδην καθώς αντιλήφθηκε ότι έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου με αποτέλεσμα να κινείται ανεξελέγκτα.

«Γαμ...ο, είμαι τελειωμένος» ακούγεται να λέει ο άνδρας ενώ συνέχιζε τις προσπάθειές του να γλιτώσει.

Αφού είπε, δε, «είμαι έτοιμος» σαν να έχει αποδεχθεί τη μοίρα του, ο αλεξιπτωτιστής κατάφερε να προσγειωθεί σε έναν μικρό χώρο με χιόνι ανάμεσα στα κοφτερά βράχια. «Αυτό ήταν τελείως τρελό» είπε αφού συνειδητοποίησε το μέγεθος της τραγωδίας από την οποία γλίτωσε.

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