Η Νάταλι Πόρτμαν πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά λίγο πριν γίνει μητέρα για τρίτη φορά
Η Νάταλι Πόρτμαν πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά λίγο πριν γίνει μητέρα για τρίτη φορά
Μετράω τις ημέρες μέχρι να σε γνωρίσουμε, έγραψε η ηθοποιός
Μία φωτογραφία της με φουσκωμένη κοιλιά δημοσίευσε η Νάταλι Πόρτμαν λίγο πριν γίνει μητέρα για τρίτη φορά.
Η 45χρονη ηθοποιός αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση τον Απρίλιο και μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο σχετικό με την εγκυμοσύνη της.
Η Πόρτμαν πόζαρε μπροστά από ένα παράθυρο, φορώντας ένα φαρδύ μπλε πουκάμισο, το οποίο είχε ξεκουμπώσει, ενώ χάιδευε τη φουσκωμένη κοιλιά της. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε: «Μετράω τις ημέρες μέχρι να σε γνωρίσουμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει αποκτήσει τον 14χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμάλια με τον πρώην σύζυγό της, Μπενζαμέν Μιλπιέ και τώρα περιμένει το τρίτο της παιδί με τον Τανγκί Ντεστάμπλ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 45χρονη ηθοποιός αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση τον Απρίλιο και μέσα από ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο σχετικό με την εγκυμοσύνη της.
Η Πόρτμαν πόζαρε μπροστά από ένα παράθυρο, φορώντας ένα φαρδύ μπλε πουκάμισο, το οποίο είχε ξεκουμπώσει, ενώ χάιδευε τη φουσκωμένη κοιλιά της. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε: «Μετράω τις ημέρες μέχρι να σε γνωρίσουμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει αποκτήσει τον 14χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμάλια με τον πρώην σύζυγό της, Μπενζαμέν Μιλπιέ και τώρα περιμένει το τρίτο της παιδί με τον Τανγκί Ντεστάμπλ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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