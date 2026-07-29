Η Νάταλι Πόρτμαν πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά λίγο πριν γίνει μητέρα για τρίτη φορά

45χρονη

Πόρτμαν

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει αποκτήσει τον 14χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμάλια με τον πρώην σύζυγό της, Μπενζαμέν Μιλπιέ και τώρα περιμένει το τρίτο της παιδί με τον Τανγκί Ντεστάμπλ.