Οι BTS δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammy 2027
GALA
BTS Grammy Awards

Οι BTS δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammy 2027

Ελπίζουμε η μουσική μας να αγαπιέται για αυτό που είναι, αντί να χωρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή τη γλώσσα, αναγράφεται σε ανακοίνωση του συγκροτήματος

Οι BTS δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammy 2027
Ιωάννα Μαρίνου
Την απόφασή τους να μην υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammy 2027 ανακοίνωσαν οι BTS.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση που έκαναν τα επτά μέλη του συγκροτήματος, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook, στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram, αναφέρεται: «Αποφασίσαμε να μην υποβάλουμε υποψηφιότητα στα Grammy φέτος. Ελπίζουμε η μουσική μας να ακούγεται και να αγαπιέται για αυτό που είναι, αντί να χωρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή τη γλώσσα. Ευχαριστούμε τους ARMY (fan club) και όλους όσοι ήταν πάντα δίπλα μας».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την αποκάλυψη από την Ακαδημία Ηχογράφησης για μία νέα κατηγορία στα Grammy, με τίτλο «Καλύτερη Ασιατική Pop Ερμηνεία». Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά, σύμφωνα με την περιγραφή της Ακαδημίας, «στην καλλιτεχνική αριστεία σε ασιατικές pop μουσικές ερμηνείες που προέρχονται από ή αναγνωρίζονται ευρέως στις ασιατικές αγορές», συμπεριλαμβανομένων ειδών όπως η K-pop, η J-pop και η C-pop.

Οι BTS έχουν λάβει στο παρελθόν υποψηφιότητες για Grammy, στις κατηγορίες Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα και Καλύτερο Μουσικό Βίντεο, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να κερδίσουν κάποιο βραβείο. Τα επτά μέλη του συγκροτήματος είναι μέλη με δικαίωμα ψήφου στην Ακαδημία Ηχογράφησης από το 2019.

Οι προσδοκίες για μια πιθανή πρώτη νίκη των BTS στα Grammy ήταν ιδιαίτερα αυξημένες ενόψει της επόμενης τελετής, μετά την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ τους «Arirang», τον Μάρτιο και μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας των μελών. Το άλμπουμ βρέθηκε στην κορυφή των βασικών charts του Billboard, τόσο στα singles όσο και στα άλμπουμ, σημειώνοντας μεγάλη παγκόσμια απήχηση.

Αυτή την περίοδο, το συγκρότημα βρίσκεται στην παγκόσμια περιοδεία «World Tour Arirang», έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις του στο Παρίσι.

Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης