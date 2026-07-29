Οι BTS δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammy 2027
Οι BTS δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammy 2027
Ελπίζουμε η μουσική μας να αγαπιέται για αυτό που είναι, αντί να χωρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή τη γλώσσα, αναγράφεται σε ανακοίνωση του συγκροτήματος
Την απόφασή τους να μην υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammy 2027 ανακοίνωσαν οι BTS.
Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση που έκαναν τα επτά μέλη του συγκροτήματος, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook, στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram, αναφέρεται: «Αποφασίσαμε να μην υποβάλουμε υποψηφιότητα στα Grammy φέτος. Ελπίζουμε η μουσική μας να ακούγεται και να αγαπιέται για αυτό που είναι, αντί να χωρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή τη γλώσσα. Ευχαριστούμε τους ARMY (fan club) και όλους όσοι ήταν πάντα δίπλα μας».
Η ανακοίνωση έρχεται μετά την αποκάλυψη από την Ακαδημία Ηχογράφησης για μία νέα κατηγορία στα Grammy, με τίτλο «Καλύτερη Ασιατική Pop Ερμηνεία». Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά, σύμφωνα με την περιγραφή της Ακαδημίας, «στην καλλιτεχνική αριστεία σε ασιατικές pop μουσικές ερμηνείες που προέρχονται από ή αναγνωρίζονται ευρέως στις ασιατικές αγορές», συμπεριλαμβανομένων ειδών όπως η K-pop, η J-pop και η C-pop.
Οι BTS έχουν λάβει στο παρελθόν υποψηφιότητες για Grammy, στις κατηγορίες Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα και Καλύτερο Μουσικό Βίντεο, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να κερδίσουν κάποιο βραβείο. Τα επτά μέλη του συγκροτήματος είναι μέλη με δικαίωμα ψήφου στην Ακαδημία Ηχογράφησης από το 2019.
Οι προσδοκίες για μια πιθανή πρώτη νίκη των BTS στα Grammy ήταν ιδιαίτερα αυξημένες ενόψει της επόμενης τελετής, μετά την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ τους «Arirang», τον Μάρτιο και μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας των μελών. Το άλμπουμ βρέθηκε στην κορυφή των βασικών charts του Billboard, τόσο στα singles όσο και στα άλμπουμ, σημειώνοντας μεγάλη παγκόσμια απήχηση.
Αυτή την περίοδο, το συγκρότημα βρίσκεται στην παγκόσμια περιοδεία «World Tour Arirang», έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις του στο Παρίσι.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση που έκαναν τα επτά μέλη του συγκροτήματος, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook, στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram, αναφέρεται: «Αποφασίσαμε να μην υποβάλουμε υποψηφιότητα στα Grammy φέτος. Ελπίζουμε η μουσική μας να ακούγεται και να αγαπιέται για αυτό που είναι, αντί να χωρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή τη γλώσσα. Ευχαριστούμε τους ARMY (fan club) και όλους όσοι ήταν πάντα δίπλα μας».
Η ανακοίνωση έρχεται μετά την αποκάλυψη από την Ακαδημία Ηχογράφησης για μία νέα κατηγορία στα Grammy, με τίτλο «Καλύτερη Ασιατική Pop Ερμηνεία». Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά, σύμφωνα με την περιγραφή της Ακαδημίας, «στην καλλιτεχνική αριστεία σε ασιατικές pop μουσικές ερμηνείες που προέρχονται από ή αναγνωρίζονται ευρέως στις ασιατικές αγορές», συμπεριλαμβανομένων ειδών όπως η K-pop, η J-pop και η C-pop.
BTS pulls out of #Grammys consideration and will not submit for the awards.— Variety (@Variety) July 29, 2026
“We have decided not to submit for Grammy consideration this year. We hope our music can be heard and loved for what it is, rather than being divided by region or language. We thank Army and everyone… pic.twitter.com/j05B8oSm4H
Οι προσδοκίες για μια πιθανή πρώτη νίκη των BTS στα Grammy ήταν ιδιαίτερα αυξημένες ενόψει της επόμενης τελετής, μετά την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ τους «Arirang», τον Μάρτιο και μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας των μελών. Το άλμπουμ βρέθηκε στην κορυφή των βασικών charts του Billboard, τόσο στα singles όσο και στα άλμπουμ, σημειώνοντας μεγάλη παγκόσμια απήχηση.
Αυτή την περίοδο, το συγκρότημα βρίσκεται στην παγκόσμια περιοδεία «World Tour Arirang», έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις του στο Παρίσι.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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