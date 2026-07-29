Οι BTS δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammy 2027

Ελπίζουμε η μουσική μας να αγαπιέται για αυτό που είναι, αντί να χωρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή τη γλώσσα, αναγράφεται σε ανακοίνωση του συγκροτήματος