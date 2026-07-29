Η Κατερίνα Μαούτσου είδε τον Κώστα Νικούλι στην Επίδαυρο με τον γιο τους, δείτε φωτογραφία
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Κώστας Νικούλι Κατερίνα Μαούτσου Επίδαυρος Γιος

Η Κατερίνα Μαούτσου είδε τον Κώστα Νικούλι στην Επίδαυρο με τον γιο τους, δείτε φωτογραφία

Ο μπαμπάς ήταν θεός, έγραψε η ηθοποιός

Η Κατερίνα Μαούτσου είδε τον Κώστα Νικούλι στην Επίδαυρο με τον γιο τους, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μία κοινή φωτογραφία με τον γιο της και τον Κώστα Νικούλι, τον οποίο παρακολούθησαν στην Επίδαυρο, δημοσίευσε η Κατερίνα Μαούτσου.

Η ηθοποιός κοινοποίησε στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους έξοδο με αφορμή την παράσταση «Άλκηστις» του Ευριπίδη, στην οποία έπαιξε ο σύντροφός της.

Η Κατερίνα Μαούτσου και ο Κώστας Νικούλι πόζαραν χαμογελαστοί σε καμαρίνι με τον 1,5 έτους γιο τους, ενώ σε άλλη εικόνα η ηθοποιός εμφανίστηκε στις κερκίδες του Αρχαίου Θεάτρου αγκαλιά με το παιδί της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός έγραψε: «Τα επιδαύρια του Λευτέρη φέτος ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ο Κουρεντζής δεν προσπάθησε να μας ρίξει πόρτα. Οι αλεπούδες ταΐστηκαν. Ο μπαμπάς ήταν θεός μόνο κάποια στιγμή φώναζε στη Ρούλα, αλλά μάλλον ήταν στα ψέματα, γιατί είναι θεατρίνος όπως λέει και ο Βασίλης και η θυσία της γυναίκας συνεχίζεται. Όσο για εμένα, έχω ερωτευτεί τόσο την αθωότητα που αναρωτιέμαι αν θα ξαναγυρίσω σε κάτι ενήλικο ή αν θα μυρίζω βασιλικούς και θα καληνυχτίζω γεράνια εις το διηνεκές».

Δείτε την ανάρτησή της


Η Κατερίνα Μαούτσου είδε τον Κώστα Νικούλι στην Επίδαυρο με τον γιο τους, δείτε φωτογραφία

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Το ζευγάρι είναι σε σχέση από το 2019 και τον Ιανουάριο του 2025 έκανε γνωστό μέσω των social media ότι γεννήθηκε ο γιος του.
Ιωάννα Μαρίνου
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