Η Κατερίνα Μαούτσου είδε τον Κώστα Νικούλι στην Επίδαυρο με τον γιο τους, δείτε φωτογραφία
Η Κατερίνα Μαούτσου είδε τον Κώστα Νικούλι στην Επίδαυρο με τον γιο τους, δείτε φωτογραφία
Ο μπαμπάς ήταν θεός, έγραψε η ηθοποιός
Μία κοινή φωτογραφία με τον γιο της και τον Κώστα Νικούλι, τον οποίο παρακολούθησαν στην Επίδαυρο, δημοσίευσε η Κατερίνα Μαούτσου.
Η ηθοποιός κοινοποίησε στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους έξοδο με αφορμή την παράσταση «Άλκηστις» του Ευριπίδη, στην οποία έπαιξε ο σύντροφός της.
Η Κατερίνα Μαούτσου και ο Κώστας Νικούλι πόζαραν χαμογελαστοί σε καμαρίνι με τον 1,5 έτους γιο τους, ενώ σε άλλη εικόνα η ηθοποιός εμφανίστηκε στις κερκίδες του Αρχαίου Θεάτρου αγκαλιά με το παιδί της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός έγραψε: «Τα επιδαύρια του Λευτέρη φέτος ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ο Κουρεντζής δεν προσπάθησε να μας ρίξει πόρτα. Οι αλεπούδες ταΐστηκαν. Ο μπαμπάς ήταν θεός μόνο κάποια στιγμή φώναζε στη Ρούλα, αλλά μάλλον ήταν στα ψέματα, γιατί είναι θεατρίνος όπως λέει και ο Βασίλης και η θυσία της γυναίκας συνεχίζεται. Όσο για εμένα, έχω ερωτευτεί τόσο την αθωότητα που αναρωτιέμαι αν θα ξαναγυρίσω σε κάτι ενήλικο ή αν θα μυρίζω βασιλικούς και θα καληνυχτίζω γεράνια εις το διηνεκές».
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι είναι σε σχέση από το 2019 και τον Ιανουάριο του 2025 έκανε γνωστό μέσω των social media ότι γεννήθηκε ο γιος του.
Η ηθοποιός κοινοποίησε στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους έξοδο με αφορμή την παράσταση «Άλκηστις» του Ευριπίδη, στην οποία έπαιξε ο σύντροφός της.
Η Κατερίνα Μαούτσου και ο Κώστας Νικούλι πόζαραν χαμογελαστοί σε καμαρίνι με τον 1,5 έτους γιο τους, ενώ σε άλλη εικόνα η ηθοποιός εμφανίστηκε στις κερκίδες του Αρχαίου Θεάτρου αγκαλιά με το παιδί της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός έγραψε: «Τα επιδαύρια του Λευτέρη φέτος ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ο Κουρεντζής δεν προσπάθησε να μας ρίξει πόρτα. Οι αλεπούδες ταΐστηκαν. Ο μπαμπάς ήταν θεός μόνο κάποια στιγμή φώναζε στη Ρούλα, αλλά μάλλον ήταν στα ψέματα, γιατί είναι θεατρίνος όπως λέει και ο Βασίλης και η θυσία της γυναίκας συνεχίζεται. Όσο για εμένα, έχω ερωτευτεί τόσο την αθωότητα που αναρωτιέμαι αν θα ξαναγυρίσω σε κάτι ενήλικο ή αν θα μυρίζω βασιλικούς και θα καληνυχτίζω γεράνια εις το διηνεκές».
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι είναι σε σχέση από το 2019 και τον Ιανουάριο του 2025 έκανε γνωστό μέσω των social media ότι γεννήθηκε ο γιος του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα