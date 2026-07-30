Συναγερμός για τα μελτέμια: Σε κατηγορία 4 ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τη μισή χώρα

Εκκενώσεις πληθυσμών και θαλάσσιος απεγκλωβισμός 31 ατόμων στο Ρέθυμνο

Δύο μέτωπα γύρω από το Πλωμάρι

Πρόστιμα και οκτώ συλλήψεις, ανάμεσά τους ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Πάρου

Η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Κρύα Βρύση εκτεινόταν χθες σε μέτωπο 15 χιλιομέτρων, με την εξάπλωση του να είναι ταχύτατη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή επιχείρησαν τουλάχιστον 190 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 40 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και μηχανήματα έργου. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.Πολίτες και τουρίστες άρχισαν να απομακρύνονται από την Αγία Γαλήνη προς τις Μοίρες, ενώ έγιναν εκκενώσεις δεκάδων κατοίκων και από άλλα χωριά.Παράλληλα ολοκληρώθηκε η θαλάσσια επιχείρηση απεγκλωβισμού 31 ατόμων στον Άγιο Παύλο, που διεξήχθη με ανέμους 10 μποφόρ και περιορισμένη ορατότητα. Η επιχείρηση έγινε με πλωτά του Λιμενικού, σκάφος της Frontex, ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, που μετέφεραν τους απεγκλωβισθέντες στον Κόκκινο Πύργο για ιατρική φροντίδα.Στις Μοίρες, όπου φιλοξενούνται πάνω από 800 άνθρωποι σε δύο χώρους, βοήθεια προσφέρουν ο δήμος, ο Ερυθρός Σταυρός, η Πολιτική Προστασία και το ΕΚΑΒ. Επίσης, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων του Ρεθύμνου.Δραματική είναι η εικόνα και στη Σητεία, όπου η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη. Το 112 εξέδωσε μήνυμα εκκένωσης προς Μακρύ Γυαλό, ενώ μέτωπο υπήρχε σε εξέλιξη και στην Ιεράπετρα.Δύσκολη ήταν η χθεσινή ημέρα και στη Λέσβο. Στο Πλωμάρι δύο μέτωπα σχηματίστηκαν γύρω από τον οικισμό.Η φωτιά, που ξέσπασε σε χαράδρα δυσκόλεψε τις επίγειες δυνάμεις να την προσεγγίσουν, καθώς δεν υπήρχε οδικό δίκτυο. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, με 92 πυροσβέστες, 19 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων να επιχειρούν, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε στην περιοχή.Στον Αγερανό Γυθείου, όπου σημειώθηκε ο θάνατος του 27χρονου υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά οριοθετήθηκε.Πάντως, η Πυροσβεστική προχώρησε χθες σε οκτώ συλλήψεις για 4 φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο.Στην Πάρο, για τη φωτιά που ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος διαχείρισης απορριμμάτων και υπάλληλος του Δήμου, που ήταν οδηγός απορριμματοφόρου, που οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, ενώ τους επιβλήθηκε πρόστιμο 8.437,50 ευρώ.Στον Αγερανό Γυθείου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση της φωτιάς από αμέλεια, κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Στην Ερέτρια Εύβοιας συνελήφθη 77χρονος, για αμέλεια σε εργασία με ηλεκτρικό τροχό και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.625 ευρώ.Στο Ηράκλειο, δύο άνδρες 26 και 24 ετών συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού κατά συναυτουργία κοντά στον οικισμό Λαράνι του Δήμου Γόρτυνας.