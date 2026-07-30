Συναγερμός για τα μελτέμια: Σε κατηγορία 4 ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τη μισή χώρα
Πού αναμένονται οι ισχυρότεροι βοριάδες - Στην Κρήτη οι ριπές αναμένονται έως και τα 100χλμ./ώρα
Σε μια από τις πιο κρίσιμες ημέρες του φετινού καλοκαιριού μπαίνει η χώρα σήμερα Πέμπτη, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται επί ποδός. Μάχη με τις φλόγες σε τρία μεγάλα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο, Σητεία και Πλωμάρι, με τους ισχυρούς ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες ελέγχου. Χθες, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες και τουλάχιστον τρεις ακόμη τραυματίστηκαν.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει για σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 την Αττική και τα Κύθηρα, την ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και όλη την Κρήτη. Στο Αιγαίο οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν. Με βάση τις προγνώσεις, θα έχουν ένταση 8 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη, οι ριπές θα φτάσουν και τα 100 χλμ/ώρα.
Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη
Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων. Οι μέσες ταχύτητές τους θα φτάνουν κατά τόπους τα 55-70 χλμ/ώρα (7-8 μποφόρ), με τις ριπές να ξεπερνούν τα 90-100 χλμ/ώρα, τουλάχιστον έως τις πρωινές ώρες αύριο Παρασκευής.
Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με το ξερό έδαφος, ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών..Οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον έως και το Σάββατο. Παράλληλα, δορυφορική εικόνα του Meteosat-12 της EUMETSAT, έδειξε τον καπνό της φωτιάς να διανύει, λόγω των ανέμων, απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.
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Νεκροί τρεις πυροσβέστες
Χθες, δύο πυροσβέστες, 25 και 58 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί στα Σαχτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, όπου εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο που επέβαιναν και έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασουλάς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι πολιτειακοί και πολιτικοί παράγοντες εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών.
Εκκενώσεις πληθυσμών και θαλάσσιος απεγκλωβισμός 31 ατόμων στο Ρέθυμνο
Η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Κρύα Βρύση εκτεινόταν χθες σε μέτωπο 15 χιλιομέτρων, με την εξάπλωση του να είναι ταχύτατη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή επιχείρησαν τουλάχιστον 190 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 40 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και μηχανήματα έργου. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.
Πολίτες και τουρίστες άρχισαν να απομακρύνονται από την Αγία Γαλήνη προς τις Μοίρες, ενώ έγιναν εκκενώσεις δεκάδων κατοίκων και από άλλα χωριά.
Παράλληλα ολοκληρώθηκε η θαλάσσια επιχείρηση απεγκλωβισμού 31 ατόμων στον Άγιο Παύλο, που διεξήχθη με ανέμους 10 μποφόρ και περιορισμένη ορατότητα. Η επιχείρηση έγινε με πλωτά του Λιμενικού, σκάφος της Frontex, ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, που μετέφεραν τους απεγκλωβισθέντες στον Κόκκινο Πύργο για ιατρική φροντίδα.
Στις Μοίρες, όπου φιλοξενούνται πάνω από 800 άνθρωποι σε δύο χώρους, βοήθεια προσφέρουν ο δήμος, ο Ερυθρός Σταυρός, η Πολιτική Προστασία και το ΕΚΑΒ. Επίσης, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων του Ρεθύμνου.
Δραματική είναι η εικόνα και στη Σητεία, όπου η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη. Το 112 εξέδωσε μήνυμα εκκένωσης προς Μακρύ Γυαλό, ενώ μέτωπο υπήρχε σε εξέλιξη και στην Ιεράπετρα.
Δύο μέτωπα γύρω από το Πλωμάρι
Δύσκολη ήταν η χθεσινή ημέρα και στη Λέσβο. Στο Πλωμάρι δύο μέτωπα σχηματίστηκαν γύρω από τον οικισμό.
Η φωτιά, που ξέσπασε σε χαράδρα δυσκόλεψε τις επίγειες δυνάμεις να την προσεγγίσουν, καθώς δεν υπήρχε οδικό δίκτυο. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, με 92 πυροσβέστες, 19 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων να επιχειρούν, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε στην περιοχή.
🔥 Δύσκολη είναι η κατάσταση και η κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Πλωμάρι στη Λέσβο
Στον Αγερανό Γυθείου, όπου σημειώθηκε ο θάνατος του 27χρονου υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά οριοθετήθηκε.
Πρόστιμα και οκτώ συλλήψεις, ανάμεσά τους ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Πάρου
Πάντως, η Πυροσβεστική προχώρησε χθες σε οκτώ συλλήψεις για 4 φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο.
Στην Πάρο, για τη φωτιά που ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος διαχείρισης απορριμμάτων και υπάλληλος του Δήμου, που ήταν οδηγός απορριμματοφόρου, που οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, ενώ τους επιβλήθηκε πρόστιμο 8.437,50 ευρώ.
Στον Αγερανό Γυθείου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση της φωτιάς από αμέλεια, κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Στην Ερέτρια Εύβοιας συνελήφθη 77χρονος, για αμέλεια σε εργασία με ηλεκτρικό τροχό και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.625 ευρώ.
Στο Ηράκλειο, δύο άνδρες 26 και 24 ετών συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού κατά συναυτουργία κοντά στον οικισμό Λαράνι του Δήμου Γόρτυνας.