Νίνο και Ζόζεφιν έκαναν unfollow στο Instagram
Νίνο και Ζόζεφιν έκαναν unfollow στο Instagram
Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγους μήνες μετά την επιβεβαίωση της επανασύνδεσής τους
Σε unfollow προχώρησαν ο Νίνο και η Ζόζεφιν στο Instagram, με τους δύο τραγουδιστές να μην ακολουθούν ο ένας τον άλλον.
Πιο συγκεκριμένα, η Ζόζεφιν έχει σταματήσει να ακολουθεί τον Νίνο, ενώ ο τραγουδιστής εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να μην ακολουθεί κανέναν λογαριασμό στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
Δείτε φωτογραφίες
Μέχρι στιγμής ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δημόσια τοποθέτηση ή εξήγηση σχετικά με την κίνηση αυτή, ενώ σημειώνεται ότι παρά το unfollow, τόσο ο Νίνο όσο και η Ζόζεφιν εξακολουθούν να διατηρούν κοινές φωτογραφίες τους στους λογαριασμούς τους στο Instagram. Αυτή μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ο ένας σταματάει να ακολουθεί τον άλλον στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, καθώς στο παρελθόν είχαν κάνει ξανά unfollow.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του κοινού τους τραγουδιού «Τι κάνεις;», το οποίο αποτέλεσε τη συνεργασία τους μετά την επανασύνδεσή τους.
Πιο συγκεκριμένα, η Ζόζεφιν έχει σταματήσει να ακολουθεί τον Νίνο, ενώ ο τραγουδιστής εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να μην ακολουθεί κανέναν λογαριασμό στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
Δείτε φωτογραφίες
Μέχρι στιγμής ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δημόσια τοποθέτηση ή εξήγηση σχετικά με την κίνηση αυτή, ενώ σημειώνεται ότι παρά το unfollow, τόσο ο Νίνο όσο και η Ζόζεφιν εξακολουθούν να διατηρούν κοινές φωτογραφίες τους στους λογαριασμούς τους στο Instagram. Αυτή μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ο ένας σταματάει να ακολουθεί τον άλλον στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, καθώς στο παρελθόν είχαν κάνει ξανά unfollow.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του κοινού τους τραγουδιού «Τι κάνεις;», το οποίο αποτέλεσε τη συνεργασία τους μετά την επανασύνδεσή τους.
Τον Μάρτιο, κυκλοφόρησαν το ντουέτο τους και στη συνέχεια, η Ζόζεφιν είχε επιβεβαιώσει πως αποφάσισαν να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Χαρακτηριστικά είχε πει σε συνέντευξή της στο «Σαββατοκύριακο Παρέα» πως ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής της.
Όπως είχε δηλώσει: «Η αλήθεια είναι ότι έκανα εγώ την προσπάθεια. Είπα συγγνώμη, έφταιγα και δέχτηκα το λάθος μου. Γενικά μου αρέσει να εξελίσσομαι, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και όταν έχω άδικο να λέω συγγνώμη. Είχα φερθεί εγωιστικά και ήταν κάποια πράγματα του χαρακτήρα μου που δεν ήταν… Τα άλλαξα, τέλος πάντων. Νομίζω πως όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και καθαρό τοπίο και μια αληθινή κουβέντα που βγαίνει από την ψυχή σου, δεν μπορεί ο άλλος να μη σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Έκανα προσπάθειες να τον κατακτήσω. Η κατάκτηση άργησε λίγο, έγινε το 2025. Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου. Του το λέω. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Δεν ξέρω τι λέει εκείνος, ρωτήστε τον».
Σε πιο πρόσφατη συνέντευξή της στο «Πρωινό», η τραγουδίστρια είχε μιλήσει ξανά για τον Νίνο, εξηγώντας μεταξύ άλλων εάν ίσχυε η δήλωση που είχε κάνει, λέγοντας στο «Ραντεβού το ΣΚ» πως «με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε».
Πιο αναλυτικά, στις 3 Ιουλίου είχε ξεκαθαρίσει: «Δεν ισχύει ότι έχουμε παντρευτεί. Με ρωτάνε συνέχεια τα ίδια και το είπα για πλάκα. Δεν έχουμε παντρευτεί σίγουρα. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά κουράστηκα να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Κουράστηκα, εννοώ ότι το ακούω κάθε μέρα και, εντάξει, ζούμε την κάθε μας μέρα. Δεν έχουμε σκεφτεί αν θα παντρευτούμε. Δεν με ενδιαφέρει, είμαστε πολύ καλά μαζί».
Όπως είχε δηλώσει: «Η αλήθεια είναι ότι έκανα εγώ την προσπάθεια. Είπα συγγνώμη, έφταιγα και δέχτηκα το λάθος μου. Γενικά μου αρέσει να εξελίσσομαι, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και όταν έχω άδικο να λέω συγγνώμη. Είχα φερθεί εγωιστικά και ήταν κάποια πράγματα του χαρακτήρα μου που δεν ήταν… Τα άλλαξα, τέλος πάντων. Νομίζω πως όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και καθαρό τοπίο και μια αληθινή κουβέντα που βγαίνει από την ψυχή σου, δεν μπορεί ο άλλος να μη σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Έκανα προσπάθειες να τον κατακτήσω. Η κατάκτηση άργησε λίγο, έγινε το 2025. Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου. Του το λέω. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Δεν ξέρω τι λέει εκείνος, ρωτήστε τον».
Σε πιο πρόσφατη συνέντευξή της στο «Πρωινό», η τραγουδίστρια είχε μιλήσει ξανά για τον Νίνο, εξηγώντας μεταξύ άλλων εάν ίσχυε η δήλωση που είχε κάνει, λέγοντας στο «Ραντεβού το ΣΚ» πως «με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε».
Πιο αναλυτικά, στις 3 Ιουλίου είχε ξεκαθαρίσει: «Δεν ισχύει ότι έχουμε παντρευτεί. Με ρωτάνε συνέχεια τα ίδια και το είπα για πλάκα. Δεν έχουμε παντρευτεί σίγουρα. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά κουράστηκα να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Κουράστηκα, εννοώ ότι το ακούω κάθε μέρα και, εντάξει, ζούμε την κάθε μας μέρα. Δεν έχουμε σκεφτεί αν θα παντρευτούμε. Δεν με ενδιαφέρει, είμαστε πολύ καλά μαζί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα