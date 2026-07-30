Δραματικές ώρες στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Σητεία και Πλωμάρι: Τρεις πυροσβέστες νεκροί, εκκενώσεις και απεγκλωβισμοί

Διαδοχικές εκκενώσεις και 2.000 τουρίστες σε ασφαλή σημεία

Απεγκλωβίστηκαν 29 άνθρωποι από παραλίες

Πληροφορίες για περίπου δέκα καμένα σπίτια στα Σαχτούρια

Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων

Νέες εκκενώσεις και ζημιές σε εγκατάσταση της ΔΕΗ στη Σητεία

Μάχη με ανέμους άνω των οκτώ μποφόρ στο Πλωμάρι

Οριοθετημένη η φωτιά στον Αγερανό – Διάσπαρτες εστίες στην Πάρο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη

Στην περιοχή επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 198 πυροσβέστες, δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 43 οχήματα. Οι δυνάμεις επρόκειτο να ενισχυθούν το πρωί με ακόμη 18 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων και έξι οχήματα, που θα έφταναν στην Κρήτη ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά.Τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δράση τους με τη δύση του ηλίου, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους είχε περιοριστεί εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων.«Πάνω από 200 πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο. Η νύχτα είναι δύσκολη, τα μέτωπα είναι πολλά και οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.Όπως εξήγησε, η ελπίδα των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν να μειωθεί η ένταση των ανέμων, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να επανέλθουν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα.Κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.Αρχικά δόθηκε εντολή εκκένωσης για τα Ακούμια και τα Σαχτούρια και ακολούθησαν μηνύματα για την Αγία Γαλήνη και την Ορνέ, με κατεύθυνση προς το Χορδάκι Αμαρίου. Λίγο πριν και μετά τα μεσάνυχτα ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στις Λίγκρες και στην Αγία Παρασκευή να κινηθούν προς τον Αγκαλιανό και τις Κεραμές.Ιδιαίτερα μεγάλη επιχείρηση οργανώθηκε στην Αγία Γαλήνη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της νότιας Κρήτης. Περίπου 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν χωρίς να προκληθεί πανικός και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές και ξενοδοχειακά καταλύματα του Ρεθύμνου.Εκατοντάδες επισκέπτες οδηγήθηκαν και στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες Ηρακλείου, το οποίο άνοιξε ο Δήμος Φαιστού έπειτα από συνεννόηση με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά.Στον χώρο εξασφαλίστηκαν στρώματα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αστυνομικοί και υπάλληλοι του δήμου ανέλαβαν την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των φιλοξενούμενων. Παράλληλα, υπήρχε σχεδιασμός για το άνοιγμα σχολικών μονάδων, εφόσον κρινόταν αναγκαία η δημιουργία επιπλέον χώρων φιλοξενίας.Πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών που είχαν καταφύγει σε παραλίες για να ξεφύγουν από τις φλόγες.Από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου απεγκλωβίστηκαν σε νέα επιχείρηση 12 άνθρωποι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης στους 29.Στην Κρύα Βρύση λειτούργησε σταθμός πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στελεχωμένος από εθελοντές Σαμαρείτες και διασώστες, για την παροχή υγειονομικής υποστήριξης σε πολίτες και πυροσβεστικές δυνάμεις.Κάτοικοι των Σαχτουρίων και της Αγίας Γαλήνης περιέγραψαν τις δραματικές ώρες που έζησαν, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν σπίτια και περιουσίες.Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από την ΚΡΗΤΗ TV, κάτοικοι των Σαχτουρίων παρέμειναν για ώρες αποκλεισμένοι, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στο χωριό για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Οι πρώτες πληροφορίες που έφταναν από το εσωτερικό του οικισμού έκαναν λόγο για περίπου δέκα καμένες κατοικίες.Όπως υποστήριξαν, ο αντιπρόεδρος του χωριού, χρησιμοποιώντας υδροφόρο όχημα, κατάφερε να προστατεύσει μόνος του ορισμένα σπίτια και στη συνέχεια αναζήτησε επιπλέον βοήθεια. Αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι περίμεναν για περισσότερες από τρεις ώρες μέχρι να τους επιτραπεί η πρόσβαση.Στην Αγία Γαλήνη, κάτοικοι υποστήριξαν ότι είχαν αντιληφθεί εγκαίρως τον κίνδυνο από τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη συμβολή των εθελοντών και των κατοίκων, οι οποίοι επιχείρησαν να ανακόψουν την πορεία των φλογών και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, είχαν θέσει υπό έλεγχο ορισμένες εστίες πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.Το υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενεργοποίησε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των ανθρώπων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικουρικά προς τις παροχές της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα διαθέσιμα καταλύματα για κατοίκους και επισκέπτες που χρειάζονται προσωρινή φιλοξενία.Δύο ενεργά μέτωπα απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.Στην Αγία Τριάδα Σητείας επιχειρούσαν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε αγροτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις και σε χαμηλή βλάστηση, ενώ πέρασε από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές σε εγκατάσταση.Παράλληλα, νέα δασική πυρκαγιά ξέσπασε στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος. Μέσω του 112 ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν προς τον Μακρύ Γιαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο, όπου η φωτιά έκαιγε από τις 14:00 δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις.Στην περιοχή επιχειρούσαν 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα, ενώ νωρίτερα είχαν διατεθεί τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Είχε προηγηθεί εντολή εκκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο.Το έργο των δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυρές ριπές ανέμου, που κατά διαστήματα ξεπερνούσαν τα οκτώ μποφόρ. Πρόσθετα προβλήματα προκαλούσαν η έλλειψη αγροτικών και δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης και το ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος.Με το πρώτο φως της ημέρας αναμενόταν να αρχίσουν εκ νέου τις ρίψεις τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα.Η πυρκαγιά στον Αγερανό Λακωνίας οριοθετήθηκε, με τις δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.Ανοιχτό παρέμενε και το συμβάν στην Πάρο, όπου 86 πυροσβέστες, τέσσερα πεζοπόρα τμήματα και 24 οχήματα επιχειρούσαν σε διάσπαρτες εστίες.Συνολικά, από τις 18:00 της Τρίτης έως τις 18:00 της Τετάρτης εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Οι 30 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν να επιχειρούν στις υπόλοιπες επτά.Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για την Πέμπτη 30 Ιουλίου σε μεγάλο τμήμα της χώρας.Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:η Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τα Κύθηρα,η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία και η Λακωνία,η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα και η Εύβοια, μαζί με τη Σκύρο,η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία,οι Κυκλάδες,ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.Σε εφαρμογή έχει τεθεί το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, με ενίσχυση των εναέριων περιπολιών επιτήρησης και των περιπολιών από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκεται σε μερική επιφυλακή, ενώ παραμένει σε ισχύ το σχέδιο προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.