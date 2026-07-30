Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν: «Ισχυρή απάντηση» στις ιρανικές επιθέσεις, λέει η CENTCOM

Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν - Πλήγματα σε δεκάδες στόχους των Φρουρών της Επανάσταση - Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει σκληρή απάντηση στην Τεχεράνη