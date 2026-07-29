Πρίγκιπας Χάρι, Έλτον Τζον και άλλοι διάσημοι ενδέχεται να καταβάλουν αποζημίωση εκατομμυρίων λιρών στην εκδότρια εταιρεία της Daily Mail
Πρίγκιπας Χάρι, Έλτον Τζον και άλλοι διάσημοι ενδέχεται να καταβάλουν αποζημίωση εκατομμυρίων λιρών στην εκδότρια εταιρεία της Daily Mail
Η υπόθεση αφορά σε καταγγελίες ότι η Associated Newspapers Limited προχώρησε σε παράνομες μεθόδους συλλογής προσωπικών πληροφοριών, με την εταιρεία να απορρίπτει τους ισχυρισμούς
Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να καταβάλουν αποζημίωση εκατομμυρίων λιρών στην εκδότρια εταιρεία των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday βρίσκονται ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και ακόμη πέντε γνωστά πρόσωπα, μετά την ήττα τους στη δικαστική διαμάχη με την Associated Newspapers Limited (ANL) στις αρχές Ιουλίου.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε, έπειτα από ακροαματική διαδικασία δύο μηνών, ότι οι ενάγοντες δεν απέδειξαν τους ισχυρισμούς τους, πως δημοσιογράφοι των δύο εφημερίδων υπέκλεπταν μηνύματα ή παρακολουθούσαν τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για περίπου 50 δημοσιεύματα που δημοσιεύτηκαν την περίοδο 1993-2018.
Η νέα δικαστική διαδικασία, που ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου, αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη των δικαστικών εξόδων. Η Associated Newspapers Limited υποστήριξε ότι, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που διήρκεσε η υπόθεση, δαπάνησε συνολικά 34,5 εκατομμύρια λίρες (περίπου 40 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία ζητά να της καταβληθεί αποζημίωση που θα καλύπτει σημαντικό μέρος των εξόδων αυτών, με μια πρώτη πληρωμή ύψους 9,9 εκατομμυρίων λιρών μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.
Ο δικηγόρος της ANL υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν ήταν μια συνηθισμένη δικαστική διαμάχη, καθώς, όπως ανέφερε, οι ενάγοντες επιτέθηκαν στην εταιρεία «κατά μέτωπο», ενώ ο «χείμαρρος της δημοσιότητας» που προκλήθηκε έπληξε τη φήμη των δημοσιογράφων της. Πρόσθεσε επίσης, ότι η άλλη πλευρά διατύπωσε κατηγορίες με πολύ ευρύ περιεχόμενο, με την προσδοκία να προσελκύσει και άλλα πρόσωπα ώστε να κινηθούν νομικά κατά των εφημερίδων.
Στην πλευρά των εναγόντων, εκτός από τον γιο του βασιλιά Καρόλου, βρίσκονται μεταξύ άλλων η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ και ο σύζυγος του Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις. Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του δικηγόρου τους, Νίκολας Μπέικον, είχαν ασφαλιστική κάλυψη έως το ποσό των 16,2 εκατομμυρίων λιρών.
Εφόσον το δικαστήριο κάνει δεκτό το αίτημα της ANL, οι ενάγοντες ενδέχεται να κληθούν να καταβάλουν έως και 18,2 εκατομμύρια λίρες. Από την πλευρά του, ο Νίκολας Μπέικον χαρακτήρισε τα δικαστικά έξοδα της εταιρείας «τεράστια», υποστηρίζοντας ότι ξεπέρασαν κατά πολύ τον προϋπολογισμό που είχαν εγκρίνει οι δικαστικές αρχές. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συνέπειες θα ήταν «πολύ βαριές» για τους πελάτες του, εάν υποχρεωθούν να πληρώσουν αποζημίωση «εκατομμυρίων λιρών».
Ο ίδιος επέμεινε ότι ο πρίγκιπας Χάρι και οι υπόλοιποι ενάγοντες ενήργησαν «με εντιμότητα και χωρίς δόλο» και ζήτησε να οριστεί ως προκαταβολή αποζημίωσης το ποσό των 8 εκατομμυρίων λιρών. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου για τα δικαστικά έξοδα αναμένεται να εκδοθεί γραπτώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters / Shutterstock
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε, έπειτα από ακροαματική διαδικασία δύο μηνών, ότι οι ενάγοντες δεν απέδειξαν τους ισχυρισμούς τους, πως δημοσιογράφοι των δύο εφημερίδων υπέκλεπταν μηνύματα ή παρακολουθούσαν τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για περίπου 50 δημοσιεύματα που δημοσιεύτηκαν την περίοδο 1993-2018.
Η νέα δικαστική διαδικασία, που ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου, αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη των δικαστικών εξόδων. Η Associated Newspapers Limited υποστήριξε ότι, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που διήρκεσε η υπόθεση, δαπάνησε συνολικά 34,5 εκατομμύρια λίρες (περίπου 40 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία ζητά να της καταβληθεί αποζημίωση που θα καλύπτει σημαντικό μέρος των εξόδων αυτών, με μια πρώτη πληρωμή ύψους 9,9 εκατομμυρίων λιρών μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.
Prince Harry and co may have to foot legal bill of millions over doomed phone hacking claims against the Mail https://t.co/agHJYfPFkP— Daily Mail (@DailyMail) July 29, 2026
Στην πλευρά των εναγόντων, εκτός από τον γιο του βασιλιά Καρόλου, βρίσκονται μεταξύ άλλων η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ και ο σύζυγος του Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις. Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του δικηγόρου τους, Νίκολας Μπέικον, είχαν ασφαλιστική κάλυψη έως το ποσό των 16,2 εκατομμυρίων λιρών.
Εφόσον το δικαστήριο κάνει δεκτό το αίτημα της ANL, οι ενάγοντες ενδέχεται να κληθούν να καταβάλουν έως και 18,2 εκατομμύρια λίρες. Από την πλευρά του, ο Νίκολας Μπέικον χαρακτήρισε τα δικαστικά έξοδα της εταιρείας «τεράστια», υποστηρίζοντας ότι ξεπέρασαν κατά πολύ τον προϋπολογισμό που είχαν εγκρίνει οι δικαστικές αρχές. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συνέπειες θα ήταν «πολύ βαριές» για τους πελάτες του, εάν υποχρεωθούν να πληρώσουν αποζημίωση «εκατομμυρίων λιρών».
Ο ίδιος επέμεινε ότι ο πρίγκιπας Χάρι και οι υπόλοιποι ενάγοντες ενήργησαν «με εντιμότητα και χωρίς δόλο» και ζήτησε να οριστεί ως προκαταβολή αποζημίωσης το ποσό των 8 εκατομμυρίων λιρών. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου για τα δικαστικά έξοδα αναμένεται να εκδοθεί γραπτώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters / Shutterstock
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