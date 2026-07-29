Πρίγκιπας Χάρι, Έλτον Τζον και άλλοι διάσημοι ενδέχεται να καταβάλουν αποζημίωση εκατομμυρίων λιρών στην εκδότρια εταιρεία της Daily Mail

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελίες ότι η Associated Newspapers Limited προχώρησε σε παράνομες μεθόδους συλλογής προσωπικών πληροφοριών, με την εταιρεία να απορρίπτει τους ισχυρισμούς