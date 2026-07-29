Χιλάρια Μπάλντουιν για τα 20 χρόνια με τις διατροφικές διαταραχές: Η δίαιτα στα πέντε της και ο φόβος για τις θερμίδες της οδοντόκρεμας
Χιλάρια Μπάλντουιν για τα 20 χρόνια με τις διατροφικές διαταραχές: Η δίαιτα στα πέντε της και ο φόβος για τις θερμίδες της οδοντόκρεμας
Κοιτάζω πίσω και φαινόμουν μια χαρά, αλλά τότε πίστευα ότι ήμουν σαν φάλαινα, ανέφερε η σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν
Στην εικοσαετή μάχη της με τις διατροφικές διαταραχές αναφέρθηκε η Χιλάρια Μπάλντουιν, αποκαλύπτοντας πως είχε φτάσει σε σημείο να μετρά ακόμη και τις θερμίδες που μπορεί να περιείχε η οδοντόκρεμα, ενώ δήλωσε ότι έκανε την πρώτη της δίαιτα σε ηλικία πέντε ετών.
Η δασκάλα γιόγκα μίλησε σε συνέντευξή της στο SiriusXM’s Page Six Radio για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε σχετικά με την τροφή. «Τα έκανα όλα. Είχα ανορεξία, είχα βουλιμία, είχα υπερφαγία» είπε η Μπάλντουιν, προσθέτοντας ότι κάποια στιγμή είχε φτάσει στο σημείο να «φοβάται πόσες θερμίδες μπορεί να υπάρχουν στην οδοντόκρεμα».
Η 42χρονη αποκάλυψε ότι άρχισε να κάνει δίαιτες από την ηλικία των πέντε, ενώ μεγαλώνοντας δυσκολευόταν να καταλάβει πότε πεινούσε ή πότε είχε χορτάσει. «Κοιτάζω πίσω και φαινόμουν μια χαρά, αλλά τότε πίστευα ότι ήμουν φάλαινα. Απλώς πίστευα ότι κάτι μέσα μου ήταν χαλασμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή της
Η σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν σημείωσε πως έκανε δουλειά με τον εαυτό της για να ξεπεράσει τις διατροφικές διαταραχές πριν αποκτήσει παιδιά, αποδίδοντας μέρος της προσπάθειάς της στο γεγονός ότι η ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) την έκανε να επικεντρωθεί έντονα στη θεραπεία της.
«Δεν θέλω να ζω έτσι, είμαι δυστυχισμένη», θυμήθηκε ότι σκεφτόταν εκείνη την περίοδο και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να έχω καλές σχέσεις, δεν μπορώ να έχω καλές φιλίες, δεν μπορώ να βγω για φαγητό με ανθρώπους. Είναι τόσο, τόσο, τόσο αγχωτικό». Η Χιλάρια Μπάλντουιν εξήγησε ακόμη ότι δεν ήθελε να μεταφέρει τις ίδιες δυσκολίες στα παιδιά της και για αυτό προσπαθεί να έχει μαζί τους ανοιχτές συζητήσεις γύρω από το φαγητό. «Αυτό που προσπαθώ να κάνω με τα παιδιά μου είναι να τα ενδυναμώνω, να μιλάμε για το “πώς σε κάνει να νιώθεις το φαγητό;”», είπε.
Παρά το γεγονός, ότι δεν εγκρίνει πάντα να καταναλώνουν τα παιδιά της ανθυγιεινά σνακ, τόνισε πως προσπαθεί να μην τους δημιουργεί ενοχές για τις επιλογές τους. Μάλιστα, η Χιλάρια Μπάλντουιν αποκάλυψε πως πλέον μπορεί να απολαμβάνει στιγμές που στο παρελθόν θα την φόβιζαν, όπως το να δημοσιεύσει ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να τρώει μαζί με τη μικρότερη κόρη της παγωτό αργά το βράδυ.
Η Χιλάρια Μπάλντουιν μίλησε πρώτη φορά δημόσια για τη μάχη της με τις διατροφικές διαταραχές στο βιβλίο της «The Living Clearly Method» το 2016. «Έχω διαπιστώσει ότι το να είσαι υγιής δεν έχει να κάνει με το να επικεντρώνεσαι στο βάρος, αλλά στο πώς νιώθω, πόσο δυνατή είμαι και πόσο υγιής είμαι», είχε γράψει στο παρελθόν.
Η δασκάλα γιόγκα μίλησε σε συνέντευξή της στο SiriusXM’s Page Six Radio για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε σχετικά με την τροφή. «Τα έκανα όλα. Είχα ανορεξία, είχα βουλιμία, είχα υπερφαγία» είπε η Μπάλντουιν, προσθέτοντας ότι κάποια στιγμή είχε φτάσει στο σημείο να «φοβάται πόσες θερμίδες μπορεί να υπάρχουν στην οδοντόκρεμα».
Η 42χρονη αποκάλυψε ότι άρχισε να κάνει δίαιτες από την ηλικία των πέντε, ενώ μεγαλώνοντας δυσκολευόταν να καταλάβει πότε πεινούσε ή πότε είχε χορτάσει. «Κοιτάζω πίσω και φαινόμουν μια χαρά, αλλά τότε πίστευα ότι ήμουν φάλαινα. Απλώς πίστευα ότι κάτι μέσα μου ήταν χαλασμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή της
Η σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν σημείωσε πως έκανε δουλειά με τον εαυτό της για να ξεπεράσει τις διατροφικές διαταραχές πριν αποκτήσει παιδιά, αποδίδοντας μέρος της προσπάθειάς της στο γεγονός ότι η ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) την έκανε να επικεντρωθεί έντονα στη θεραπεία της.
«Δεν θέλω να ζω έτσι, είμαι δυστυχισμένη», θυμήθηκε ότι σκεφτόταν εκείνη την περίοδο και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να έχω καλές σχέσεις, δεν μπορώ να έχω καλές φιλίες, δεν μπορώ να βγω για φαγητό με ανθρώπους. Είναι τόσο, τόσο, τόσο αγχωτικό». Η Χιλάρια Μπάλντουιν εξήγησε ακόμη ότι δεν ήθελε να μεταφέρει τις ίδιες δυσκολίες στα παιδιά της και για αυτό προσπαθεί να έχει μαζί τους ανοιχτές συζητήσεις γύρω από το φαγητό. «Αυτό που προσπαθώ να κάνω με τα παιδιά μου είναι να τα ενδυναμώνω, να μιλάμε για το “πώς σε κάνει να νιώθεις το φαγητό;”», είπε.
Παρά το γεγονός, ότι δεν εγκρίνει πάντα να καταναλώνουν τα παιδιά της ανθυγιεινά σνακ, τόνισε πως προσπαθεί να μην τους δημιουργεί ενοχές για τις επιλογές τους. Μάλιστα, η Χιλάρια Μπάλντουιν αποκάλυψε πως πλέον μπορεί να απολαμβάνει στιγμές που στο παρελθόν θα την φόβιζαν, όπως το να δημοσιεύσει ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να τρώει μαζί με τη μικρότερη κόρη της παγωτό αργά το βράδυ.
Η Χιλάρια Μπάλντουιν μίλησε πρώτη φορά δημόσια για τη μάχη της με τις διατροφικές διαταραχές στο βιβλίο της «The Living Clearly Method» το 2016. «Έχω διαπιστώσει ότι το να είσαι υγιής δεν έχει να κάνει με το να επικεντρώνεσαι στο βάρος, αλλά στο πώς νιώθω, πόσο δυνατή είμαι και πόσο υγιής είμαι», είχε γράψει στο παρελθόν.
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