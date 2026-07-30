Νέο ατύχημα στον γκρεμό στο Σαν Ντιέγκο από τον οποίο 17χρονος έσκασε στα βράχια: Νεαρός είχε την ίδια κατάληξη κάνοντας αναρρίχηση, δείτε βίντεο
Νέο ατύχημα στον γκρεμό στο Σαν Ντιέγκο από τον οποίο 17χρονος έσκασε στα βράχια: Νεαρός είχε την ίδια κατάληξη κάνοντας αναρρίχηση, δείτε βίντεο
Στο νέο βίντεο από τους διαβόητους Sunset Cliffs, ο νεαρός φαίνεται να προσπαθεί να σκαρφαλώσει, όμως κάποια στιγμή χάνει τη λαβή του και πέφτει στο κενό
Τους κινδύνους που κρύβει ο γκρεμός από τον οποίο βούτηξε ένας 17χρονος στο Σαν Ντιέγκο, ο οποίος έσκασε πρώτα στα βράχια πριν να καταλήξει στη θάλασσα, επιβεβαίωσε νέο βίντεο με άλλον νεαρό να επιχειρεί αναρρίχηση φορώντας μόνο το μαγιό του και κανέναν εξοπλισμό.
Στο νέο βίντεο από τους διαβόητους Sunset Cliffs φαίνεται ο νεαρός να προσπαθεί να σκαρφαλώσει, όμως κάποια στιγμή χάνει τη λαβή του, πέφτει στο κενό, χτυπάει στα βράχια και καταλήγει στη θάλασσα.
Χρειάστηκε, μάλιστα, να απογειωθεί ελικόπτερο προκειμένου να παραλάβει τον τραυματισμένο νεαρό από το νερό αφού τον προσέγγισαν ναυαγοσώστες με τζει σκι.
Αφού τον έβαλαν σε φορείο, τον ανέβασαν στο ελικόπτερο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, χωρίς, ωστόσο, να έχουν γίνει γνωστή η έκταση των τραυμάτων του.
Το ατύχημα με τον νεαρό επίδοξο αναρριχητή σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τα βίντεο από το σοκαριστικό ατύχημα με τον 17χρονο που έχουν καταγράψει από διαφορετικές γωνίες το άλμα από τον βράχο.
Η δεύτερη λήψη δείχνει ότι τη στιγμή που βρίσκεται ήδη στον αέρα τα πόδια του εξακολουθούν να κάνουν κίνηση σαν να τρέχει, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκτιμήσεις ότι δεν πάτησε σωστά κατά την απογείωση.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κατάληξη της βουτιάς είναι σοκαριστική, καθώς ο 17χρονος προσκρούει με δύναμη στα βράχια. Όσοι βρίσκονταν στο σημείο «παγώνουν», ενώ ένας λουόμενος βουτά αμέσως στο νερό για να τον προσεγγίσει.
Στο νέο βίντεο από τους διαβόητους Sunset Cliffs φαίνεται ο νεαρός να προσπαθεί να σκαρφαλώσει, όμως κάποια στιγμή χάνει τη λαβή του, πέφτει στο κενό, χτυπάει στα βράχια και καταλήγει στη θάλασσα.
Video shows a teenager being rescued from the water after he fell attempting to climb San Diego’s notorious Sunset Cliffs. https://t.co/bzKj9mTdxc pic.twitter.com/8w1mWKH2AV— California Post (@californiapost) July 30, 2026
Χρειάστηκε, μάλιστα, να απογειωθεί ελικόπτερο προκειμένου να παραλάβει τον τραυματισμένο νεαρό από το νερό αφού τον προσέγγισαν ναυαγοσώστες με τζει σκι.
Αφού τον έβαλαν σε φορείο, τον ανέβασαν στο ελικόπτερο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, χωρίς, ωστόσο, να έχουν γίνει γνωστή η έκταση των τραυμάτων του.
Τα βίντεο με τον 17χρονο που προκάλεσαν σοκ
Το ατύχημα με τον νεαρό επίδοξο αναρριχητή σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τα βίντεο από το σοκαριστικό ατύχημα με τον 17χρονο που έχουν καταγράψει από διαφορετικές γωνίες το άλμα από τον βράχο.
Η δεύτερη λήψη δείχνει ότι τη στιγμή που βρίσκεται ήδη στον αέρα τα πόδια του εξακολουθούν να κάνουν κίνηση σαν να τρέχει, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκτιμήσεις ότι δεν πάτησε σωστά κατά την απογείωση.
Παράλληλα, όπως αναφέρει η εφημερίδα New York Post, δεν αποκλείεται και η επικλινής αμμώδης επιφάνεια στο σημείο απ' όπου πήδηξε να επηρέασε την πορεία του άλματος.
Man, why didn't anybody stop him from doing that? 😬 pic.twitter.com/eKaH4YUiSR— Sasquatch Unfiltered (@sasquatchvlogtv) July 27, 2026
Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κατάληξη της βουτιάς είναι σοκαριστική, καθώς ο 17χρονος προσκρούει με δύναμη στα βράχια. Όσοι βρίσκονταν στο σημείο «παγώνουν», ενώ ένας λουόμενος βουτά αμέσως στο νερό για να τον προσεγγίσει.
Άγνωστη η κατάσταση της υγείας τουΤο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενώ ο έφηβος διακομίστηκε στο νοσοκομείο περίπου 45 λεπτά αργότερα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
Με αφορμή το νέο ατύχημα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Ντιέγκο επανέλαβε την έκκλησή της προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τις προειδοποιητικές πινακίδες και να αποφεύγουν τις βουτιές από τα βράχια ή άλλα υπερυψωμένα σημεία, τονίζοντας ότι η περιοχή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.
@protothema.gr ‼️ Τρομακτικό ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σημειώθηκε στο Σαν Ντιέγκο την Κυριακή, όταν ο νεαρός επιχείρησε άλμα από γκρεμό με στόχο να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα. ▪️Τα σχέδιά του, όμως, πήραν εντελώς διαφορετική τροπή όταν αντί για τη θάλασσα, χτύπησε πάνω σε έναν βράχο στην περιοχή Sunset Cliffs. @Breaking9111 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώνεται σοβαρό ατύχημα στην περιοχή. Το 2019, ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν πήδηξε από τα ίδια βράχια. Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών Αρχών, στην περιοχή καταγράφονταν κατά μέσο όρο πέντε θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί κάθε χρόνο την περίοδο 2005-2017.
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