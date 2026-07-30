Νέο ατύχημα στον γκρεμό στο Σαν Ντιέγκο από τον οποίο 17χρονος έσκασε στα βράχια: Νεαρός είχε την ίδια κατάληξη κάνοντας αναρρίχηση, δείτε βίντεο

Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του

#news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr @protothema.gr ‼️ Τρομακτικό ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σημειώθηκε στο Σαν Ντιέγκο την Κυριακή, όταν ο νεαρός επιχείρησε άλμα από γκρεμό με στόχο να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα. ▪️Τα σχέδιά του, όμως, πήραν εντελώς διαφορετική τροπή όταν αντί για τη θάλασσα, χτύπησε πάνω σε έναν βράχο στην περιοχή Sunset Cliffs. @Breaking9111 #protothema

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενώ ο έφηβος διακομίστηκε στο νοσοκομείο περίπου 45 λεπτά αργότερα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.Με αφορμή το νέο ατύχημα, ηεπανέλαβε την έκκλησή της προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τις προειδοποιητικές πινακίδες και να αποφεύγουν τις βουτιές από τα βράχια ή άλλα υπερυψωμένα σημεία, τονίζοντας ότι η περιοχή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώνεται σοβαρό ατύχημα στην περιοχή. Το 2019, ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν πήδηξε από τα ίδια βράχια. Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών Αρχών, στην περιοχή καταγράφονταν κατά μέσο όρο πέντε θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί κάθε χρόνο την περίοδο 2005-2017.