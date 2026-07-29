Ο σοκαριστικός τραυματισμός, η βαριά τιμωρία και το βίντεο-τρολ σε μία απίθανη ιστορία που συγκλονίζει το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας

«Εάν δεν υπήρχε αυτή η χρήση παράτυπου υλικού, προσωπικά θα ήμουν υπέρ της ποινής των 6 αγωνιστικών, αλλά από τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι το βίντεο δεν ήταν αληθινό όλοι άλλαξαν γνώμη», παραδέχθηκε μέλος της Επιτροπής.Σε κοινή ανακοίνωση με το δικηγορικό γραφείο (με το οποίο συνεργάζεται εδώ και 20 χρόνια) η Ιντερνατιονάλ αναγνώρισε το σφάλμα στη συλλογή του αποδεικτικού στοιχείου, αλλά αμφότερες οι πλευρές αρνήθηκαν ότι το χρησιμοποίησαν με δόλο με τον σύλλογο να ζητά δημόσια συγγνώμη.Νέο τρολάρισμα από τους δημιουργούς του βίντεοΤην ίδια ώρα το διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά με τους χρήστες να κάνουν πάρτι με την απίστευτη γκάφα της Ιντερνατιονάλ. Ανάμεσα τους κι οι δημιουργοί του βίντεο- παρωδία από την αίθουσα VAR οι οποίοι εμφανίστηκαν με στολές διαιτητών θεωρητικά για να ζητήσουν... συγγνώμη για το πρόβλημα που δημιούργησαν, αλλά πολύ γρήγορα αποδείχθηκε ότι απλά ήθελαν να τρολάρουν ακόμη περισσότερο την ομάδα από το Πόρτο Αλέγκρε!