Ο σοκαριστικός τραυματισμός, η βαριά τιμωρία και το βίντεο-τρολ σε μία απίθανη ιστορία που συγκλονίζει το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας
Ο Βίκτορ Γκάμπριελ της Ιντερνατιονάλ, έσπασε το πόδι αντιπάλου, η ομάδα του παρουσίασε fake video στην απολογία του και η αθλητική δικαστής τον τιμώρησε για όσους μήνες θα μείνει εκτός ο τραυματισμένος αντίπαλος του
Για την 19η αγωνιστική της Serie A της Βραζιλίας η Ιντερνατιονάλ υποδέχθηκε την Κρουζέιρο με τις δύο ομάδες να μάχονται για να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη.
Η Κρουζέιρο πήρε τελικά τη νίκη με 2-1, αλλά η φάση του 59ου λεπτού έχει εξελιχθεί στη «φάση της χρονιάς» για το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, που μετά έρχεται να... συμπληρώσει την απογοήτευση από την παρουσία της Εθνικής στο Μουντιάλ.
Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο αμυντικός της «Ίντερ» Βίκτορ Γκάμπριελ με επικίνδυνη προβολή «σακάτεψε» τον επιθετικό της Κρουζέιρο Γκάμπριελ Πεκ, καθώς του έσπασε την κνήμη, με τον διαιτητή να αφήνει αρχικά το ματς να εξελιχθεί, αλλά προφανώς έχοντας ενημερωθεί από το VAR απέβαλλε άμεσα τον παίκτη των γηπεδούχων.
Δείτε τη φάση στο 7'52'' του βίντεο που ακολουθεί.
Όσοι αναρωτιούνται «που είναι το περίεργο;» καθώς δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο σκληρό μαρκάρισμα, η απάντηση είναι ότι τα... απίστευτα άρχισαν όταν εκδικάστηκε η υπόθεση του από την αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της βραζιλιάνικης λίγκας.
Παρουσία του ποδοσφαιριστή οι νομικοί εκπρόσωποι του συλλόγου, πέραν των όποιων ισχυρισμών χρησιμοποίησαν και την επίκληση της πρώτης αποβολής στην καριέρα του ποδοσφαιριστή, όταν κατάλαβαν ότι ήταν ειλημμένη η απόφαση για την επιβολή τιμωρίας έξι αγωνιστικών (η ανώταη που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας) παρουσίασαν ένα ηχητικό ντοκουμέντο από την αίθουσα του VAR όπου ο διαιτητής VAR και ο βοηθός του εμφανίζονται να σχολιάζουν το σκληρό τάκλιν με αναφορές ότι θα μπορούσε ο διαιτητής να μην δείξει κόκκινη...
Μόνο που η παρατηρητική αθλητική δικαστής που ήταν στην έδρα αντιλήφθηκε ότι το ηχητικό ντοκουμέντο ήταν περίεργο και όπως αποδείχθηκε ήταν δημιούργημα ενός λογαριασμού που διαχειρίζονται ένας δικηγόρος και ένας οικονομολόγος, οποίοι σατηρίζουν με τον δικό τους τρόπο τα κακώς κείμενα του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
Έτσι ενώ πρόθεση της Επιτροπής ήταν να τιμωρηθεί μόνο με έξι αγωνιστικές ο ποδοσφαιριστής, τα δεδομένα άλλαξαν και η απόφαση τους ήταν ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για όσο διάστημα διαρκέσει η αποθεραπεία του Πεκ ο οποίος υπολογίζεται ότι θα μείνει στα πιτς από 4 έως έξι μήνες (το ανώτατο ημερολογιακό όριο είναι 180 ημέρες)!
«Εάν δεν υπήρχε αυτή η χρήση παράτυπου υλικού, προσωπικά θα ήμουν υπέρ της ποινής των 6 αγωνιστικών, αλλά από τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι το βίντεο δεν ήταν αληθινό όλοι άλλαξαν γνώμη», παραδέχθηκε μέλος της Επιτροπής.
Σε κοινή ανακοίνωση με το δικηγορικό γραφείο (με το οποίο συνεργάζεται εδώ και 20 χρόνια) η Ιντερνατιονάλ αναγνώρισε το σφάλμα στη συλλογή του αποδεικτικού στοιχείου, αλλά αμφότερες οι πλευρές αρνήθηκαν ότι το χρησιμοποίησαν με δόλο με τον σύλλογο να ζητά δημόσια συγγνώμη.
Νέο τρολάρισμα από τους δημιουργούς του βίντεο
Την ίδια ώρα το διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά με τους χρήστες να κάνουν πάρτι με την απίστευτη γκάφα της Ιντερνατιονάλ. Ανάμεσα τους κι οι δημιουργοί του βίντεο- παρωδία από την αίθουσα VAR οι οποίοι εμφανίστηκαν με στολές διαιτητών θεωρητικά για να ζητήσουν... συγγνώμη για το πρόβλημα που δημιούργησαν, αλλά πολύ γρήγορα αποδείχθηκε ότι απλά ήθελαν να τρολάρουν ακόμη περισσότερο την ομάδα από το Πόρτο Αλέγκρε!