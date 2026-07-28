Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλια του Γιάννη Τσιμιτσέλη: Χρόνια πολλά καπετάνιε μου
Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλια του Γιάννη Τσιμιτσέλη: Χρόνια πολλά καπετάνιε μου
Η ηθοποιός ευχήθηκε δημόσια στον σύντροφό της που έκλεισε τα 45
Ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά του έστειλε δημόσια η Κατερίνα Γερονικολού, αποκαλώντας τον σύντροφό της «καπετάνιο».
Την Τρίτη 28 Ιουλίου, ο ηθοποιός έκλεισε τας 45 με τη σύντροφό του να κάνει μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φωτογραφίες και βίντεο από βόλτα τους με σκάφος.
Η Κατερίνα Γερονικολού πόζαρε χαμογελαστή φορώντας καπέλο και μαγιό, δίπλα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, σχολιάζοντας πως η επιλογή του σημείου, όπου έβγαλαν τις εικόνες, δεν ήταν τυχαία, μιας και ο σύντροφός της έχει ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα, όπως σημείωσε.
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Εδώ που νιώθεις πιο ελεύθερος. Να έχεις πάντα καλές θάλασσες, γεμάτα "δίχτυα" και να επιστρέφεις εκεί που σε αγαπούν. Χρόνια πολλά καπετάνιε μου. Οι φωτογραφίες το πρωί - το βίντεο το απόγευμα - δες το μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο - το απόλυτο πριν και μετά».
Δείτε την ανάρτησή της
Την Τρίτη 28 Ιουλίου, ο ηθοποιός έκλεισε τας 45 με τη σύντροφό του να κάνει μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φωτογραφίες και βίντεο από βόλτα τους με σκάφος.
Η Κατερίνα Γερονικολού πόζαρε χαμογελαστή φορώντας καπέλο και μαγιό, δίπλα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, σχολιάζοντας πως η επιλογή του σημείου, όπου έβγαλαν τις εικόνες, δεν ήταν τυχαία, μιας και ο σύντροφός της έχει ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα, όπως σημείωσε.
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Εδώ που νιώθεις πιο ελεύθερος. Να έχεις πάντα καλές θάλασσες, γεμάτα "δίχτυα" και να επιστρέφεις εκεί που σε αγαπούν. Χρόνια πολλά καπετάνιε μου. Οι φωτογραφίες το πρωί - το βίντεο το απόγευμα - δες το μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο - το απόλυτο πριν και μετά».
Δείτε την ανάρτησή της
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