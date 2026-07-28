Τουλάχιστον 19 οι αγνοούμενοι από το εμπορικό κέντρο και το εργοστάσιο μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Ιαπωνία
Διασώθηκαν έξι άνθρωποι, από τους οποίους οι τέσσερις δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο
Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι από το εμπορικό κέντρο έχουν διασωθεί τέσσερις άνθρωποι, χωρίς να απειλείται η ζωή κανενός. Άλλοι 10 άνθρωποι στο εμπορικό κέντρο θεωρούνται αγνοούμενοι.
Στο εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν δύο άνθρωποι με ανακοπή, ενώ άλλοι εννέα θεωρούνται αγνοούμενοι.
Εν τω μεταξύ, οι Αρχές ερευνούν τα αίτια μιας έκρηξης στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall λίγη ώρα μετά τη σεισμική δόνηση και αφού πολλοί από τους πελάτες είχαν απομακρυνθεί.
Στο σημείο πολλοί ανέφεραν οσμή αερίου, παρά το ότι είχε διακοπεί η κεντρική παροχή. Είναι πιθανόν η οσμή να οφείλεται σε διαρροή από τα εστιατόρια όταν καταστράφηκαν οι κουζίνες από τον σεισμό.
Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους πελάτες να εγκαταλείπουν με τη βοήθεια του προσωπικού το εμπορικό κέντρο, ενώ λίγοι αργότερα έγινε η έκρηξη. Φαίνεται μάλιστα ότι η κατάρρευση του δεύτερου ορόφου έγινε μετά την έκρηξη.
イオンモール熊本で爆発が起きた時、現場付近を走っていた車のドライブレコーダーが爆発の瞬間を捉えていました— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
当時の詳しい状況はこちらの記事で↓https://t.co/cc3ru0syKJ pic.twitter.com/csdS54aFRk
Aerial footage shows that an Aeon shopping mall in Kumamoto has sustained heavy damage, with some people claiming there was an "explosion" of some sort. If it occurred after the earthquake, hopefully many people could evacuate.pic.twitter.com/VyKvsdy6nr https://t.co/IblWNrqTcj— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026
Kumamoto Police on the Aeon Mall explosion: “There appear to be a considerable number of fatalities. It will likely take time to confirm the exact death toll.” pic.twitter.com/fxCAB3fIA0 https://t.co/Y0rPsgLvX6— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026
A video shows people running in the parking lot of an Aeon Mall in Kumamoto after an "explosion." It created a huge cloud of smoke/debris.pic.twitter.com/wjbGQGbKfF https://t.co/Y0rPsgLvX6— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026
Footage inside the Aeon Mall in Kumamoto, Japan right after today's 7.0 earthquake, and before its collapse.— anila watto (@a_nila123) July 28, 2026
Things appear to be a bit chaotic, with mentioning of some strange ordor. pic.twitter.com/H9hmTjg51r
【Earthquake】Kumamoto Yatsushiro Factory Chimney Breaks and Collapses Aerial Footage. pic.twitter.com/vCmfaj8Lys— Horizon Wire (@HorizonWireHW) July 28, 2026
Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 50, πολλοί από αυτούς σε τρένο υψηλής ταχύτητας που ήταν εν κινήσει την ώρα του σεισμού.
Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.
🚨🇯🇵#BREAKING |NEWS ⚠️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 28, 2026
Additional footage out of Japan after a 7.1⚡️Magnitude Earthquake struck early this morning, causing damage to railways .buildings. bridges at least one killed hundreds injured.
I will update soon with more video. pic.twitter.com/nKNpHwdE6e
Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχικά είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, την οποία αργότερα απέσυρε.
Τέλος, δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.
Η επαρχία Κουμαμότο είχε χτυπηθεί και στο παρελθόν από ισχυρούς σεισμούς. Το 2016 μέσα σε δύο ημέρες είχαμε ένα σεισμό 6,5 βαθμών και έναν 7,3 βαθμών στην ίδια περιοχή. Οι νεκροί στην Κουμαμότο και την επαρχία Οϊτά ήταν 278 ενώ ορισμένοι επιπλέον θάνατοι συνδέονται με το στρες της εκκένωσης των κατοικιών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr