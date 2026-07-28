Τουλάχιστον 19 οι αγνοούμενοι από το εμπορικό κέντρο και το εργοστάσιο μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Ιαπωνία

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Οι Αρχές έχουν διασώσει ορισμένους από τους εγκλωβισμένους στα ερείπια του εμπορικού κέντρου στην νοτιοδυτική Ιαπωνία που κατέρρευσε εν μέρει μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα), ενώ αναζητοούν και ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε εργοστάσιο όπου κατέρρευσε καμινάδα.Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι από το εμπορικό κέντρο. Άλλοι 10 άνθρωποι στο εμπορικό κέντρο θεωρούνται αγνοούμενοι.Στο εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν δύο άνθρωποι με ανακοπή, ενώ άλλοι εννέα θεωρούνται αγνοούμενοι.Εν τω μεταξύ, οι Αρχές ερευνούν τα αίτια μιας έκρηξης στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall λίγη ώρα μετά τη σεισμική δόνηση και αφού πολλοί από τους πελάτες είχαν απομακρυνθεί.Στο σημείο πολλοί ανέφεραν οσμή αερίου, παρά το ότι είχε διακοπεί η κεντρική παροχή. Είναι πιθανόν η οσμή να οφείλεται σε διαρροή από τα εστιατόρια όταν καταστράφηκαν οι κουζίνες από τον σεισμό.Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους πελάτες να εγκαταλείπουν με τη βοήθεια του προσωπικού το εμπορικό κέντρο, ενώ λίγοι αργότερα έγινε η έκρηξη. Φαίνεται μάλιστα ότι η κατάρρευση του δεύτερου ορόφου έγινε μετά την έκρηξη.Η δόνηση σημειώθηκε στις 16:27 (τοπική ώρα, 10:27 στην Ελλάδα) προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, κατάρρευση πεζογέφυρας, διακοπές στην ηλεκτροδότηση για χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και σε ένα μνημείο. Δεκάδες μετασεισμοί μικρής έντασης έχουν καταγραφεί, προμηνύοντας μια δύσκολη νύχτα για χιλιάδες ανθρώπους.