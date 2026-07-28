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Τουλάχιστον 19 οι αγνοούμενοι από το εμπορικό κέντρο και το εργοστάσιο μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Ιαπωνία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Σεισμός Διάσωση Εγκλωβισμένοι Αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 19 οι αγνοούμενοι από το εμπορικό κέντρο και το εργοστάσιο μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Ιαπωνία

Διασώθηκαν έξι άνθρωποι, από τους οποίους οι τέσσερις δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο

Τουλάχιστον 19 οι αγνοούμενοι από το εμπορικό κέντρο και το εργοστάσιο μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Ιαπωνία
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Οι Αρχές έχουν διασώσει ορισμένους από τους εγκλωβισμένους στα ερείπια του εμπορικού κέντρου στην νοτιοδυτική Ιαπωνία που κατέρρευσε εν μέρει μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα), ενώ αναζητοούν και ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε εργοστάσιο όπου κατέρρευσε καμινάδα.

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι από το εμπορικό κέντρο έχουν διασωθεί τέσσερις άνθρωποι, χωρίς να απειλείται η ζωή κανενός. Άλλοι 10 άνθρωποι στο εμπορικό κέντρο θεωρούνται αγνοούμενοι.

Στο εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν δύο άνθρωποι με ανακοπή, ενώ άλλοι εννέα θεωρούνται αγνοούμενοι.

Εν τω μεταξύ, οι Αρχές ερευνούν τα αίτια μιας έκρηξης στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall λίγη ώρα μετά τη σεισμική δόνηση και αφού πολλοί από τους πελάτες είχαν απομακρυνθεί.

Στο σημείο πολλοί ανέφεραν οσμή αερίου, παρά το ότι είχε διακοπεί η κεντρική παροχή. Είναι πιθανόν η οσμή να οφείλεται σε διαρροή από τα εστιατόρια όταν καταστράφηκαν οι κουζίνες από τον σεισμό.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους πελάτες να εγκαταλείπουν με τη βοήθεια του προσωπικού το εμπορικό κέντρο, ενώ λίγοι αργότερα έγινε η έκρηξη. Φαίνεται μάλιστα ότι η κατάρρευση του δεύτερου ορόφου έγινε μετά την έκρηξη.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 16:27 (τοπική ώρα, 10:27 στην Ελλάδα) προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, κατάρρευση πεζογέφυρας, διακοπές στην ηλεκτροδότηση για χιλιάδες νοικοκυριά, αλλά και σε ένα μνημείο. Δεκάδες μετασεισμοί μικρής έντασης έχουν καταγραφεί, προμηνύοντας μια δύσκολη νύχτα για χιλιάδες ανθρώπους.

Κλείσιμο

Η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ.

Τουλάχιστον 19 οι αγνοούμενοι από το εμπορικό κέντρο και το εργοστάσιο μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Ιαπωνία
Το εργοστάσιο όπου είναι αγνοούμενοι πολλοί εργαζόμενοι



Εν τω μεταξύ, πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων από αυτά, ανέφερε το κρατικό δίκτυο NHK.

Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 50, πολλοί από αυτούς σε τρένο υψηλής ταχύτητας που ήταν εν κινήσει την ώρα του σεισμού.

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το υπουργείο Άμυνας.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχικά είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, την οποία αργότερα απέσυρε.

Τέλος, δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.

Η επαρχία Κουμαμότο είχε χτυπηθεί και στο παρελθόν από ισχυρούς σεισμούς. Το 2016 μέσα σε δύο ημέρες είχαμε ένα σεισμό 6,5 βαθμών και έναν 7,3 βαθμών στην ίδια περιοχή. Οι νεκροί στην Κουμαμότο και την επαρχία Οϊτά ήταν 278 ενώ ορισμένοι επιπλέον θάνατοι συνδέονται με το στρες της εκκένωσης των κατοικιών.
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