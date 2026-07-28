Η Γουάντα Νάρα απάντησε στον Ικάρντι για τη διατροφή: «Βρες μια δουλειά»
Η Γουάντα Νάρα απάντησε στον Ικάρντι για τη διατροφή: «Βρες μια δουλειά»
Η πρώην σύζυγος του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή τοποθετήθηκε στις ανακοινώσεις του για δικαστική νίκη στη διαμάχη τους
Ο Μάουρο Ικάρντι είχε ανακοινώσει μέσω social media τη Δευτέρα (27/7) πως δικαιώθηκε από το δικαστήριο στο Μιλάνο, στο θέμα της διατροφής στη διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Γουάντα Νάρα.
Σε σίριαλ που ακόμα καλά κρατεί.
Ο Ικάρντι είχε κληθεί αρχικά να πληρώνει 250.000 ευρώ το μήνα στην Γουάντα Νάρα, 60.000 ευρώ για κάθε μία από τις κόρες του αλλά και 100.000 ευρώ για το διαζύγιο.
Σύμφωνα με όσα έκανε ο ίδιος γνωστά, το δικαστήριο τον δικαίωσε και δε θα πληρώνει αυτά τα χρήματα.
Η απάντηση από την Γουάντα Νάρα ήρθε μέσω social media. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο έγραψε πως η απόφαση αφορά την εξέταση της οικονομικής αποζημίωσης μαζί με την απόφαση για το διαζυγίο.
Πως δηλαδή το όλο θέμα πάει για μετά και δεν έχει απορριφθεί τίποτα.
Απευθυνόμενη στον Ικάρντι έγραψε: «Βρες μια δουλειά και σταμάτα να σκέφτεσαι εμένα στις διακοπές σου.
Σκέψου τις κόρες σου, που στις 3 Αυγούστου αρχίζουν σχολείο και ήδη έχουν εκφράσει τη στενοχώρια τους για την άρνησή σου να τους επιστρέψεις όσα τους ανήκουν.
Είναι η τρίτη χρονιά των παιδιών μου σε σχολείο της Αργεντινής. Το μόνο που ζητούν είναι να επιστρέψουν.
Ακόμη και τα αγόρια αρνούνται να ταξιδέψουν χωρίς τις αδελφές τους.
Όλο το δικαστικό σύστημα προσπαθεί να βοηθήσει ανήλικα παιδιά που θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι και στο σχολείο τους ενώ ένας ενήλικας το μόνο που προκαλεί είναι περισσότερο πόνο στα ίδια του τα παιδιά».
Σε σίριαλ που ακόμα καλά κρατεί.
Ο Ικάρντι είχε κληθεί αρχικά να πληρώνει 250.000 ευρώ το μήνα στην Γουάντα Νάρα, 60.000 ευρώ για κάθε μία από τις κόρες του αλλά και 100.000 ευρώ για το διαζύγιο.
Σύμφωνα με όσα έκανε ο ίδιος γνωστά, το δικαστήριο τον δικαίωσε και δε θα πληρώνει αυτά τα χρήματα.
Η απάντηση από την Γουάντα Νάρα ήρθε μέσω social media. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο έγραψε πως η απόφαση αφορά την εξέταση της οικονομικής αποζημίωσης μαζί με την απόφαση για το διαζυγίο.
Πως δηλαδή το όλο θέμα πάει για μετά και δεν έχει απορριφθεί τίποτα.
Απευθυνόμενη στον Ικάρντι έγραψε: «Βρες μια δουλειά και σταμάτα να σκέφτεσαι εμένα στις διακοπές σου.
Σκέψου τις κόρες σου, που στις 3 Αυγούστου αρχίζουν σχολείο και ήδη έχουν εκφράσει τη στενοχώρια τους για την άρνησή σου να τους επιστρέψεις όσα τους ανήκουν.
Είναι η τρίτη χρονιά των παιδιών μου σε σχολείο της Αργεντινής. Το μόνο που ζητούν είναι να επιστρέψουν.
Ακόμη και τα αγόρια αρνούνται να ταξιδέψουν χωρίς τις αδελφές τους.
Όλο το δικαστικό σύστημα προσπαθεί να βοηθήσει ανήλικα παιδιά που θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι και στο σχολείο τους ενώ ένας ενήλικας το μόνο που προκαλεί είναι περισσότερο πόνο στα ίδια του τα παιδιά».
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