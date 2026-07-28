ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

Ο Μάγιερ έφτασε στην Ολλανδία για την ΑΕΚ, αύριο Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις
SPORTS
Λόβρο Μάγιερ ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς Μεταγραφές

Ο Μάγιερ έφτασε στην Ολλανδία για την ΑΕΚ, αύριο Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις

Ο Κροάτης διεθνής χαφ βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο, όπου η Ένωση πραγματοποιεί την προετοιμασία της

Ο Μάγιερ έφτασε στην Ολλανδία για την ΑΕΚ, αύριο Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις
Στο Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου η ΑΕΚ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, βρίσκεται ήδη ο Λόβρο Μάγιερ. 

Ο 28χρονος Κροάτης διεθνής κεντρικός χαφ αποτελεί την πιο πρόσφατη μεταγραφή της Ένωσης, η οποία τον απέκτησε από τη Βόλφσμπουργκ. Με το κόστος, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. 

Ο Μάγιερ είχε την πρώτη γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες, τον Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο. 

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο Τετάρτη (29/7). 

Η ΑΕΚ την ίδια ημέρα αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ σε φιλικό παιχνίδι (18:00) αν και ο Μάγιερ με μια προπόνηση θα θεωρείται δύσκολο να παίξει. Πάντως, ήταν κανονικά στην προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ, επομένως ήταν απόλυτα ενεργός.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης