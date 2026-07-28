Ο Μάγιερ έφτασε στην Ολλανδία για την ΑΕΚ, αύριο Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις
Ο Μάγιερ έφτασε στην Ολλανδία για την ΑΕΚ, αύριο Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις
Ο Κροάτης διεθνής χαφ βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο, όπου η Ένωση πραγματοποιεί την προετοιμασία της
Στο Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου η ΑΕΚ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, βρίσκεται ήδη ο Λόβρο Μάγιερ.
Ο 28χρονος Κροάτης διεθνής κεντρικός χαφ αποτελεί την πιο πρόσφατη μεταγραφή της Ένωσης, η οποία τον απέκτησε από τη Βόλφσμπουργκ. Με το κόστος, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Μάγιερ είχε την πρώτη γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες, τον Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο.
Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο Τετάρτη (29/7).
Η ΑΕΚ την ίδια ημέρα αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ σε φιλικό παιχνίδι (18:00) αν και ο Μάγιερ με μια προπόνηση θα θεωρείται δύσκολο να παίξει. Πάντως, ήταν κανονικά στην προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ, επομένως ήταν απόλυτα ενεργός.
Ο 28χρονος Κροάτης διεθνής κεντρικός χαφ αποτελεί την πιο πρόσφατη μεταγραφή της Ένωσης, η οποία τον απέκτησε από τη Βόλφσμπουργκ. Με το κόστος, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Μάγιερ είχε την πρώτη γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες, τον Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο.
Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο Τετάρτη (29/7).
Η ΑΕΚ την ίδια ημέρα αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ σε φιλικό παιχνίδι (18:00) αν και ο Μάγιερ με μια προπόνηση θα θεωρείται δύσκολο να παίξει. Πάντως, ήταν κανονικά στην προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ, επομένως ήταν απόλυτα ενεργός.
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