Διακοπές: Η μάχη του last minute για τον Ελληνα τουρίστα, εκπτώσεις ακόμη και 45% σε all inclusive πακέτα
Διακοπές: Η μάχη του last minute για τον Ελληνα τουρίστα, εκπτώσεις ακόμη και 45% σε all inclusive πακέτα
Πιο πολλές από πέρυσι οι προσφορές στα ελληνικά ξενοδοχεία για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Πρωταγωνιστούν οι προορισμοί στην ηπειρωτική Ελλάδα
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Διακοπές... εντός των τειχών με προσφορές και εκπτώσεις της τελευταίας στιγμής που μπορεί να φτάνουν ακόμη και στο 45%, ειδικά όταν πρόκειται για προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα.
Ετσι απαντούν φέτος το καλοκαίρι ουκ ολίγοι ξενοδόχοι ανά την Ελλάδα σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν τον Ελληνα τουρίστα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί ολοένα περισσότερο στα ταξίδια εξωτερικού ακόμη και για τις καλοκαιρινές του διακοπές, όπως επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τα επίσημα νούμερα. Σε μία σεζόν που αποδεικνύεται πιο... last minute από ποτέ, όχι μόνο για το εγχώριο αλλά και το ευρωπαϊκό κοινό, ως απόρροια της αβεβαιότητας όλο το προηγούμενο διάστημα και των πιέσεων στα εισοδήματα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η φετινή χρονιά έχει την ιδιομορφία των περισσότερων προσφορών της τελευταίας στιγμής από την Εύβοια μέχρι την Πρέβεζα και από τις παραλίες στη σκιά του Ολύμπου μέχρι την Πελοπόννησο, χωρίς να λείπουν και οι προσφορές σε νησιά. Κι αυτό ενώ έρευνες όπως αυτή του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) τον περασμένο Μάιο έδειξαν ότι φέτος 1 στους 2 Ελληνες δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι του 2026, ενώ και από όσους σχεδιάζουν διακοπές οι περισσότεροι (ποσοστό 42%) υπολογίζουν να απουσιάσουν για 4 έως 7 ημέρες.
Σχολιάζοντας ακριβώς αυτές τις έρευνες, η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Αγάπη Σμπώκου αναφέρει «ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο θέμα που έχει να κάνει γενικότερα με το αυξημένο κόστος ζωής. Από την άλλη πλευρά, o εγχώριος τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για πολλές περιοχές που δεν δέχονται μεγάλα τουριστικά ρεύματα από το εξωτερικό, ενώ παίζει ρόλο και στο θέμα της επέκτασης της τουριστικής σεζόν σε περιόδους εκτός της υψηλής αιχμής και της κορύφωσης του καλοκαιριού. Επιπλέον, για μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα, που δέχεται πολύ μεγάλο όγκο εισερχόμενου τουρισμού ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, έχει σημασία και ο ίδιος ο Ελληνας να συνεχίσει να ταξιδεύει εντός της χώρας του -είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται μαζί της και βιώνει το ελληνικό τουριστικό προϊόν-, και αυτό έχει να κάνει και με το θέμα της κοινωνικής νομιμοποίησης της τουριστικής ανάπτυξης». Εν ολίγοις, ένας κλάδος που αναπτύσσεται συνεχώς, όπως συμβαίνει με τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, αλλά καθίσταται απρόσιτος για μεγάλο μέρος της εγχώριας κοινωνίας κινδυνεύει να χάσει τη στήριξη των ίδιων των κατοίκων των προορισμών. Οπως αναφέρει η κυρία Σμπώκου, «το αν τελικά είναι φθηνότερο να ταξιδεύει κανείς εντός ή εκτός Ελλάδος, πολλές φορές είναι και θέμα πληροφόρησης και πρόσβασης σε διαθέσιμες επιλογές. Αρα υπάρχει εκεί αρκετός χώρος για πρωτοβουλίες από πλευράς του ίδιου του τουριστικού κλάδου. Αυτό που πρέπει να γίνει καλύτερα είναι η διασύνδεση του εγχώριου ταξιδιωτικού κοινού με τους κατά τόπους προορισμούς και τις επιχειρήσεις, με επίκεντρο τις μικρομεσαίες που αποτελούν ούτως ή άλλως μεγάλο κομμάτι του κλάδου, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η εσωτερική ταξιδιωτική κίνηση».
Eνδεικτικά στην Εύβοια, με εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα «με το Ι.Χ. σας», για διαμονή 5 αστέρων στην Ερέτρια με παροχές all inclusive και 4 διανυκτερεύσεις στο διάστημα από 27/7 έως 31/7 οι τιμές για δύο ενήλικες ξεκινούν από τα 414 ευρώ.
Στην Αχαΐα, για διαμονή στις αρχές Αυγούστου (1/8-5/8) σε 4άστερο πάνω στην παραλία με παροχές all inclusive η τιμή για δύο ενήλικες είναι στα 719 ευρώ και πέφτει στα 562 ευρώ για το τελευταίο πενθήμερο του μήνα (27/8-31/8).
Στο 45% είναι η έκπτωση για 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων πάνω στη θάλασσα στην Κύμη Ευβοίας για 2 ενήλικες και 2 παιδιά με πιο ελαφρύ all inclusive, φτάνοντας στα 799 ευρώ, ενώ υπάρχει και η επιλογή μίας επιπλέον διανυκτέρευσης δωρεάν με την αγορά 5 διανυκτερεύσεων.
Στη Λεπτοκαρυά Πιερίας για διαμονή 4 ημερών με 3 διανυκτερεύσεις σε 4άστερο all inclusive η έκπτωση έως το τέλος Ιουλίου είναι 40%, ενώ αντίστοιχη έκπτωση ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέσα στον Αύγουστο.
Για διαμονή 4 αστέρων και 5 ημερών στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το διάστημα από 1/8 έως 5/8, με παροχές all inclusive, η τιμή για δύο ενήλικες είναι στα 678 ευρώ.
Στην Κέρκυρα, τον πλέον δημοφιλή προορισμό του Ιονίου, «με το Ι.Χ. σας» η τιμή για δύο ενήλικες σε 4άστερο 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης την περίοδο 1/8-5/8, επίσης με παροχές all inclusive, είναι στα 793 ευρώ για δύο ενήλικες.
Ετσι απαντούν φέτος το καλοκαίρι ουκ ολίγοι ξενοδόχοι ανά την Ελλάδα σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν τον Ελληνα τουρίστα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί ολοένα περισσότερο στα ταξίδια εξωτερικού ακόμη και για τις καλοκαιρινές του διακοπές, όπως επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τα επίσημα νούμερα. Σε μία σεζόν που αποδεικνύεται πιο... last minute από ποτέ, όχι μόνο για το εγχώριο αλλά και το ευρωπαϊκό κοινό, ως απόρροια της αβεβαιότητας όλο το προηγούμενο διάστημα και των πιέσεων στα εισοδήματα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η φετινή χρονιά έχει την ιδιομορφία των περισσότερων προσφορών της τελευταίας στιγμής από την Εύβοια μέχρι την Πρέβεζα και από τις παραλίες στη σκιά του Ολύμπου μέχρι την Πελοπόννησο, χωρίς να λείπουν και οι προσφορές σε νησιά. Κι αυτό ενώ έρευνες όπως αυτή του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) τον περασμένο Μάιο έδειξαν ότι φέτος 1 στους 2 Ελληνες δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι του 2026, ενώ και από όσους σχεδιάζουν διακοπές οι περισσότεροι (ποσοστό 42%) υπολογίζουν να απουσιάσουν για 4 έως 7 ημέρες.
Σχολιάζοντας ακριβώς αυτές τις έρευνες, η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Αγάπη Σμπώκου αναφέρει «ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο θέμα που έχει να κάνει γενικότερα με το αυξημένο κόστος ζωής. Από την άλλη πλευρά, o εγχώριος τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για πολλές περιοχές που δεν δέχονται μεγάλα τουριστικά ρεύματα από το εξωτερικό, ενώ παίζει ρόλο και στο θέμα της επέκτασης της τουριστικής σεζόν σε περιόδους εκτός της υψηλής αιχμής και της κορύφωσης του καλοκαιριού. Επιπλέον, για μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα, που δέχεται πολύ μεγάλο όγκο εισερχόμενου τουρισμού ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, έχει σημασία και ο ίδιος ο Ελληνας να συνεχίσει να ταξιδεύει εντός της χώρας του -είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται μαζί της και βιώνει το ελληνικό τουριστικό προϊόν-, και αυτό έχει να κάνει και με το θέμα της κοινωνικής νομιμοποίησης της τουριστικής ανάπτυξης». Εν ολίγοις, ένας κλάδος που αναπτύσσεται συνεχώς, όπως συμβαίνει με τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, αλλά καθίσταται απρόσιτος για μεγάλο μέρος της εγχώριας κοινωνίας κινδυνεύει να χάσει τη στήριξη των ίδιων των κατοίκων των προορισμών. Οπως αναφέρει η κυρία Σμπώκου, «το αν τελικά είναι φθηνότερο να ταξιδεύει κανείς εντός ή εκτός Ελλάδος, πολλές φορές είναι και θέμα πληροφόρησης και πρόσβασης σε διαθέσιμες επιλογές. Αρα υπάρχει εκεί αρκετός χώρος για πρωτοβουλίες από πλευράς του ίδιου του τουριστικού κλάδου. Αυτό που πρέπει να γίνει καλύτερα είναι η διασύνδεση του εγχώριου ταξιδιωτικού κοινού με τους κατά τόπους προορισμούς και τις επιχειρήσεις, με επίκεντρο τις μικρομεσαίες που αποτελούν ούτως ή άλλως μεγάλο κομμάτι του κλάδου, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η εσωτερική ταξιδιωτική κίνηση».
Οι τιμέςΣε μια προσπάθεια φέτος να προσελκύσουν περισσότερο (και) το εγχώριο κοινό, τα μεγάλα τουριστικά γραφεία απαντούν με εκπτώσεις ακόμη και τώρα, προσφέροντας στο τέλος Ιουλίου ουκ ολίγα «πακέτα» με παροχές all inclusive που προτιμώνται σε αρκετές περιπτώσεις από τους ταξιδιώτες ώστε να είναι και πιο ελεγχόμενο το κόστος.
Eνδεικτικά στην Εύβοια, με εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα «με το Ι.Χ. σας», για διαμονή 5 αστέρων στην Ερέτρια με παροχές all inclusive και 4 διανυκτερεύσεις στο διάστημα από 27/7 έως 31/7 οι τιμές για δύο ενήλικες ξεκινούν από τα 414 ευρώ.
Στην Αχαΐα, για διαμονή στις αρχές Αυγούστου (1/8-5/8) σε 4άστερο πάνω στην παραλία με παροχές all inclusive η τιμή για δύο ενήλικες είναι στα 719 ευρώ και πέφτει στα 562 ευρώ για το τελευταίο πενθήμερο του μήνα (27/8-31/8).
Στο 45% είναι η έκπτωση για 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων πάνω στη θάλασσα στην Κύμη Ευβοίας για 2 ενήλικες και 2 παιδιά με πιο ελαφρύ all inclusive, φτάνοντας στα 799 ευρώ, ενώ υπάρχει και η επιλογή μίας επιπλέον διανυκτέρευσης δωρεάν με την αγορά 5 διανυκτερεύσεων.
Στη Λεπτοκαρυά Πιερίας για διαμονή 4 ημερών με 3 διανυκτερεύσεις σε 4άστερο all inclusive η έκπτωση έως το τέλος Ιουλίου είναι 40%, ενώ αντίστοιχη έκπτωση ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέσα στον Αύγουστο.
Για διαμονή 4 αστέρων και 5 ημερών στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το διάστημα από 1/8 έως 5/8, με παροχές all inclusive, η τιμή για δύο ενήλικες είναι στα 678 ευρώ.
Στην Κέρκυρα, τον πλέον δημοφιλή προορισμό του Ιονίου, «με το Ι.Χ. σας» η τιμή για δύο ενήλικες σε 4άστερο 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης την περίοδο 1/8-5/8, επίσης με παροχές all inclusive, είναι στα 793 ευρώ για δύο ενήλικες.
Σε έναν νησιωτικό προορισμό που δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ζήτησης από το εξωτερικό αλλά προσελκύει ελληνικό κοινό όπως η Λέσβος, για κράτηση 4 διανυκτερεύσεων από τις 6 Αυγούστου με διαμονή 5 αστέρων, πρωινό, ημιδιατροφή και αεροπορικά το κόστος κατ’ άτομο διαμορφώνεται στα 555 ευρώ.
Οι προσφορές, που φέτος είναι πολύ περισσότερες σε σύγκριση με πέρυσι, αφού το 2025 οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία είχαν γίνει από πολύ πιο νωρίς, έρχονται σε συνέχεια αυτού που δηλώνει η κυρία Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος περί της... αλήθειας του Ιντερνετ: «Το Διαδίκτυο είναι ανοικτό και η χώρα προσφέρεται πραγματικά για να κάνει κανείς διακοπές σε οποιαδήποτε τιμή το θελήσει».
Στο ερώτημα αν συμφέρει το αυτοκίνητο ή η ενοικίαση, η απάντηση εξαρτάται ανάλογα με τον προορισμό και φυσικά τη διάρκεια των διακοπών. Οπως προκύπτει από την έρευνα του Pricefox, για επταήμερες διακοπές από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου η μεταφορά του ιδιωτικού αυτοκινήτου αποτελεί την οικονομικότερη λύση σε οκτώ από τα δέκα νησιά που εξετάστηκαν (Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Κρήτη - Χανιά, Κέρκυρα, Ρόδος, Σύρος, Τήνος). Μόνο στη Σαντορίνη και τη Ρόδο η ενοικίαση οχήματος εμφανίζεται πιο συμφέρουσα και κοστίζει στην πρώτη 210 ευρώ και στη δεύτερη 189 ευρώ.
Στην Κέρκυρα καταγράφεται το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς Ι.Χ. μεταξύ των δέκα προορισμών, 75 ευρώ για ένα μεσαίο αυτοκίνητο και μαζί με το εισιτήριο του πλοίου στα 95 ευρώ συνολικά, όταν η ενοικίαση αυτοκινήτου για μία εβδομάδα στο νησί φτάνει τα 308 ευρώ. Πιο τσουχτερή είναι η ενοικίαση αυτοκινήτου στη Σύρο και τη Μήλο με τιμές αντίστοιχα για το «θερμό» επταήμερο από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία από την πλατφόρμα Pricefox, στα 606 ευρώ και τα 497 ευρώ στη Μήλο. Στη Μύκονο η ενοικίαση για την ίδια περίοδο διαμορφώνεται στα 264 ευρώ, όταν το κόστος μεταφοράς Ι.Χ. μετ’ επιστροφής είναι στα 245 ευρώ με επιπλέον 106 ευρώ το εισιτήριο του πλοίου μετ’ επιστροφής. Σημειωτέον ότι το εισιτήριο του πλοίου είναι κοινή δαπάνη και στα δύο σενάρια, είτε της χρήσης του ιδιωτικού Ι.Χ. είτε της ενοικίασης.
Οι προσφορές, που φέτος είναι πολύ περισσότερες σε σύγκριση με πέρυσι, αφού το 2025 οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία είχαν γίνει από πολύ πιο νωρίς, έρχονται σε συνέχεια αυτού που δηλώνει η κυρία Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος περί της... αλήθειας του Ιντερνετ: «Το Διαδίκτυο είναι ανοικτό και η χώρα προσφέρεται πραγματικά για να κάνει κανείς διακοπές σε οποιαδήποτε τιμή το θελήσει».
Σχεδόν 1 δισ. οι δαπάνες στο εξωτερικόΓεγονός πάντως είναι ότι οι Ελληνες στρέφονται εσχάτως ολοένα περισσότερο στα ταξίδια εξωτερικού για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και μία παράμετρος που έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία τους είναι και το θέμα των τιμών, για μετάβαση και διαμονή, που αναφέρεται κατά κόρον ειδικά για τα ελληνικά νησιά. Μάλιστα, το περσινό καλοκαίρι ήταν μακράν το πιο «δυνατό» για τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό, ακόμη και σε σχέση με την περίοδο προ δημοσιονομικής κρίσης, το 2008, με αύξηση των δαπανών τους εκτός συνόρων που άγγιξε το 30%. Με βάση τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για τον εξερχόμενο τουρισμό των Ελλήνων, το δυνατό για τον τουρισμό γ’ τρίμηνο του 2025 οι Ελληνες ξόδεψαν κάτι λιγότερο από 1 δισ. ευρώ για ταξίδια στο εξωτερικό. Για την ακρίβεια, οι δαπάνες τους ξεπέρασαν τα 929 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2025 για πρώτη φορά, καταγράφοντας άνοδο κατά 29% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, όπου το αντίστοιχο νούμερο είχε διαμορφωθεί στα 722 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το υψηλότερο νούμερο που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αποτυπώνοντας στην πράξη την αύξηση των ταξιδιών συνολικά των Ελλήνων στο εξωτερικό, με τις δαπάνες να ξεπερνούν για πρώτη φορά πέρυσι τα 3,3 δισ. ευρώ. Η αμέσως καλύτερη χρονιά ήταν το 2024 με λίγο πάνω από τα 2,8 δισ. ευρώ συνολικά και η επόμενη επίσης πολύ καλή χρονιά ήταν πίσω στο 2008, με δαπάνες εκτός των τειχών στα 2,67 δισ. ευρώ.
Το κόστος μετακίνησηςΓια φέτος το κόστος μετακίνησης στα νησιά είναι κατά κύριο λόγο στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με πέρυσι, με κάποιες ελαφρές αυξομειώσεις ανάλογα με τον προορισμό, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της γνωστής ψηφιακής πλατφόρμας Pricefox, η οποία μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπάνω συγκρίνοντας σε 10 πολύ δημοφιλή νησιά αν συμφέρει κανείς να πάρει το αυτοκίνητό του ή να επιλέξει την ενοικίαση. Ενδεικτικά, σε σύγκριση με πέρυσι το κόστος μεταφοράς Ι.Χ. μετ’ επιστροφής στο peak της σεζόν για διακοπές τον Δεκαπενταύγουστο σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, όπως η Πάρος, μαζί με το εισιτήριο του πλοίου μετ’ επιστροφής, αντιστοιχεί συνολικά σε 339 ευρώ, όπως και το 2025, ενώ αντίστοιχα συμβαίνει και στη Σαντορίνη, στα 379 ευρώ συνολικά από τα 378 ευρώ του 2025. Στην πολύ δημοφιλή Νάξο φέτος η τιμή έχει «τσιμπήσει» στα 342 ευρώ συνολικά από τα 305 πέρυσι, ενώ αντίθετα για τα Χανιά το κόστος μετ’ επιστροφής μαζί με το εισιτήριο με πλοίο είναι συνολικά στα 258 ευρώ, λίγο χαμηλότερα σε σύγκριση με το περσινό νούμερο των 270 ευρώ.
Στο ερώτημα αν συμφέρει το αυτοκίνητο ή η ενοικίαση, η απάντηση εξαρτάται ανάλογα με τον προορισμό και φυσικά τη διάρκεια των διακοπών. Οπως προκύπτει από την έρευνα του Pricefox, για επταήμερες διακοπές από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου η μεταφορά του ιδιωτικού αυτοκινήτου αποτελεί την οικονομικότερη λύση σε οκτώ από τα δέκα νησιά που εξετάστηκαν (Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Κρήτη - Χανιά, Κέρκυρα, Ρόδος, Σύρος, Τήνος). Μόνο στη Σαντορίνη και τη Ρόδο η ενοικίαση οχήματος εμφανίζεται πιο συμφέρουσα και κοστίζει στην πρώτη 210 ευρώ και στη δεύτερη 189 ευρώ.
Στην Κέρκυρα καταγράφεται το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς Ι.Χ. μεταξύ των δέκα προορισμών, 75 ευρώ για ένα μεσαίο αυτοκίνητο και μαζί με το εισιτήριο του πλοίου στα 95 ευρώ συνολικά, όταν η ενοικίαση αυτοκινήτου για μία εβδομάδα στο νησί φτάνει τα 308 ευρώ. Πιο τσουχτερή είναι η ενοικίαση αυτοκινήτου στη Σύρο και τη Μήλο με τιμές αντίστοιχα για το «θερμό» επταήμερο από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία από την πλατφόρμα Pricefox, στα 606 ευρώ και τα 497 ευρώ στη Μήλο. Στη Μύκονο η ενοικίαση για την ίδια περίοδο διαμορφώνεται στα 264 ευρώ, όταν το κόστος μεταφοράς Ι.Χ. μετ’ επιστροφής είναι στα 245 ευρώ με επιπλέον 106 ευρώ το εισιτήριο του πλοίου μετ’ επιστροφής. Σημειωτέον ότι το εισιτήριο του πλοίου είναι κοινή δαπάνη και στα δύο σενάρια, είτε της χρήσης του ιδιωτικού Ι.Χ. είτε της ενοικίασης.
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