Διακοπές: Η μάχη του last minute για τον Ελληνα τουρίστα, εκπτώσεις ακόμη και 45% σε all inclusive πακέτα

Σχεδόν 1 δισ. οι δαπάνες στο εξωτερικό

Το κόστος μετακίνησης

Σε έναν νησιωτικό προορισμό που δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ζήτησης από το εξωτερικό αλλά προσελκύει ελληνικό κοινό όπως η Λέσβος, για κράτηση 4 διανυκτερεύσεων από τις 6 Αυγούστου με διαμονή 5 αστέρων, πρωινό, ημιδιατροφή και αεροπορικά το κόστος κατ’ άτομο διαμορφώνεται στα 555 ευρώ.Οι προσφορές, που φέτος είναι πολύ περισσότερες σε σύγκριση με πέρυσι, αφού το 2025 οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία είχαν γίνει από πολύ πιο νωρίς, έρχονται σε συνέχεια αυτού που δηλώνει η κυρία Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος περί της... αλήθειας του Ιντερνετ: «Το Διαδίκτυο είναι ανοικτό και η χώρα προσφέρεται πραγματικά για να κάνει κανείς διακοπές σε οποιαδήποτε τιμή το θελήσει».Γεγονός πάντως είναι ότι οι Ελληνες στρέφονται εσχάτως ολοένα περισσότερο στα ταξίδια εξωτερικού για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και μία παράμετρος που έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία τους είναι και το θέμα των τιμών, για μετάβαση και διαμονή, που αναφέρεται κατά κόρον ειδικά για τα ελληνικά νησιά. Μάλιστα, το περσινό καλοκαίρι ήταν μακράν το πιο «δυνατό» για τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό, ακόμη και σε σχέση με την περίοδο προ δημοσιονομικής κρίσης, το 2008, με αύξηση των δαπανών τους εκτός συνόρων που άγγιξε το 30%. Με βάση τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για τον εξερχόμενο τουρισμό των Ελλήνων, το δυνατό για τον τουρισμό γ’ τρίμηνο του 2025 οι Ελληνες ξόδεψαν κάτι λιγότερο από 1 δισ. ευρώ για ταξίδια στο εξωτερικό. Για την ακρίβεια, οι δαπάνες τους ξεπέρασαν τα 929 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2025 για πρώτη φορά, καταγράφοντας άνοδο κατά 29% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, όπου το αντίστοιχο νούμερο είχε διαμορφωθεί στα 722 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το υψηλότερο νούμερο που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αποτυπώνοντας στην πράξη την αύξηση των ταξιδιών συνολικά των Ελλήνων στο εξωτερικό, με τις δαπάνες να ξεπερνούν για πρώτη φορά πέρυσι τα 3,3 δισ. ευρώ. Η αμέσως καλύτερη χρονιά ήταν το 2024 με λίγο πάνω από τα 2,8 δισ. ευρώ συνολικά και η επόμενη επίσης πολύ καλή χρονιά ήταν πίσω στο 2008, με δαπάνες εκτός των τειχών στα 2,67 δισ. ευρώ.Για φέτος το κόστος μετακίνησης στα νησιά είναι κατά κύριο λόγο στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με πέρυσι, με κάποιες ελαφρές αυξομειώσεις ανάλογα με τον προορισμό, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της γνωστής ψηφιακής πλατφόρμας Pricefox, η οποία μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπάνω συγκρίνοντας σε 10 πολύ δημοφιλή νησιά αν συμφέρει κανείς να πάρει το αυτοκίνητό του ή να επιλέξει την ενοικίαση. Ενδεικτικά, σε σύγκριση με πέρυσι το κόστος μεταφοράς Ι.Χ. μετ’ επιστροφής στο peak της σεζόν για διακοπές τον Δεκαπενταύγουστο σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, όπως η Πάρος, μαζί με το εισιτήριο του πλοίου μετ’ επιστροφής, αντιστοιχεί συνολικά σε 339 ευρώ, όπως και το 2025, ενώ αντίστοιχα συμβαίνει και στη Σαντορίνη, στα 379 ευρώ συνολικά από τα 378 ευρώ του 2025. Στην πολύ δημοφιλή Νάξο φέτος η τιμή έχει «τσιμπήσει» στα 342 ευρώ συνολικά από τα 305 πέρυσι, ενώ αντίθετα για τα Χανιά το κόστος μετ’ επιστροφής μαζί με το εισιτήριο με πλοίο είναι συνολικά στα 258 ευρώ, λίγο χαμηλότερα σε σύγκριση με το περσινό νούμερο των 270 ευρώ.Στο ερώτημα αν συμφέρει το αυτοκίνητο ή η ενοικίαση, η απάντηση εξαρτάται ανάλογα με τον προορισμό και φυσικά τη διάρκεια των διακοπών. Οπως προκύπτει από την έρευνα του Pricefox, για επταήμερες διακοπές από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου η μεταφορά του ιδιωτικού αυτοκινήτου αποτελεί την οικονομικότερη λύση σε οκτώ από τα δέκα νησιά που εξετάστηκαν (Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Κρήτη - Χανιά, Κέρκυρα, Ρόδος, Σύρος, Τήνος). Μόνο στη Σαντορίνη και τη Ρόδο η ενοικίαση οχήματος εμφανίζεται πιο συμφέρουσα και κοστίζει στην πρώτη 210 ευρώ και στη δεύτερη 189 ευρώ.Στην Κέρκυρα καταγράφεται το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς Ι.Χ. μεταξύ των δέκα προορισμών, 75 ευρώ για ένα μεσαίο αυτοκίνητο και μαζί με το εισιτήριο του πλοίου στα 95 ευρώ συνολικά, όταν η ενοικίαση αυτοκινήτου για μία εβδομάδα στο νησί φτάνει τα 308 ευρώ. Πιο τσουχτερή είναι η ενοικίαση αυτοκινήτου στη Σύρο και τη Μήλο με τιμές αντίστοιχα για το «θερμό» επταήμερο από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία από την πλατφόρμα Pricefox, στα 606 ευρώ και τα 497 ευρώ στη Μήλο. Στη Μύκονο η ενοικίαση για την ίδια περίοδο διαμορφώνεται στα 264 ευρώ, όταν το κόστος μεταφοράς Ι.Χ. μετ’ επιστροφής είναι στα 245 ευρώ με επιπλέον 106 ευρώ το εισιτήριο του πλοίου μετ’ επιστροφής. Σημειωτέον ότι το εισιτήριο του πλοίου είναι κοινή δαπάνη και στα δύο σενάρια, είτε της χρήσης του ιδιωτικού Ι.Χ. είτε της ενοικίασης.