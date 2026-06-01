Κατερίνα Γερονικολού: Όπως δεν παντρεύτηκα έως τώρα, έτσι δεν θα έκανα και σύμφωνο συμβίωσης
Κατερίνα Γερονικολού: Όπως δεν παντρεύτηκα έως τώρα, έτσι δεν θα έκανα και σύμφωνο συμβίωσης
Τυχαίνει να μη με ενδιαφέρει, τόνισε η ηθοποιός
Τον λόγο που δεν έχει προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη επισήμανε η Κατερίνα Γερονικολού. Η ηθοποιός διευκρίνισε πως δεν είναι κάτι που την απασχολεί, όπως και ο γάμος. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θεωρεί πως είναι στάσιμη, επειδή δεν έχει κάνει το λεγόμενο «επόμενο βήμα». Για εκείνη, το επόμενο βήμα είναι στην πραγματικότητα η επόμενη μέρα.
Σε συνέτευξή της στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η Κατερίνα Γερονικολού ρωτήθηκε γιατί δεν έχει αποφασίσει να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, με τον οποίο είναι ζευγάρι οκτώ χρόνια. Όπως σημείωσε: «Αντίστοιχα, όπως δεν έχω παντρευτεί, νομίζω ότι δεν θα έκανα και σύμφωνο συμβίωσης. Νομίζω ότι είναι και λίγο βάσει του πώς λειτουργεί πια η καθημερινότητά μας. Δηλαδή δεν συζητάμε… δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, το τι να κάνουμε για να προχωρήσει η σχέση μας. Δηλαδή, οι σχέσεις προχωράνε, θέλουμε δεν θέλουμε, εξελίσσονται. Διαρκούν ή σταματάνε να διαρκούν, αλλά τέλος πάντων εξελίσσονται. Δεν νιώθω ότι είμαι στάσιμη επειδή δεν κάνω αυτό που λέμε, τηλεοπτικά, το ''επόμενο βήμα''. Δεν υπάρχει, στην πραγματικότητα, σε μία σχέση ζωντανή το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η επόμενη μέρα».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε πως, αν ήθελε πραγματικά να παντρευτεί, πιστεύει πως ο σύντροφός της θα συμφωνούσε. Παρόλα αυτά, ο γάμος δεν είναι κάτι που την ενδιαφέρει. «Αν θεωρούσα, αν ήθελα να παντρευτώ εγώ ως γυναίκα, πιστεύω ότι ο Γιάννης θα συμφωνούσε. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι… Απλά επειδή τυχαίνει να μη με ενδιαφέρει. Ο Γιάννης έτσι και αλλιώς έχει παντρευτεί ήδη μία φορά. Η μανούλα έχει άποψη για τα υπόλοιπα, έτσι;. Η μανούλα σε αυτά είναι… ό,τι θέλουν τα παιδιά της. Όπως νιώθουν τα παιδιά της. Έτσι κι αλλιώς, βιώνει κάτι από τόσο κοντά, οπότε ξέρει για ποια σχέση μιλάμε», συμπλήρωσε.
Σε συνέτευξή της στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η Κατερίνα Γερονικολού ρωτήθηκε γιατί δεν έχει αποφασίσει να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, με τον οποίο είναι ζευγάρι οκτώ χρόνια. Όπως σημείωσε: «Αντίστοιχα, όπως δεν έχω παντρευτεί, νομίζω ότι δεν θα έκανα και σύμφωνο συμβίωσης. Νομίζω ότι είναι και λίγο βάσει του πώς λειτουργεί πια η καθημερινότητά μας. Δηλαδή δεν συζητάμε… δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, το τι να κάνουμε για να προχωρήσει η σχέση μας. Δηλαδή, οι σχέσεις προχωράνε, θέλουμε δεν θέλουμε, εξελίσσονται. Διαρκούν ή σταματάνε να διαρκούν, αλλά τέλος πάντων εξελίσσονται. Δεν νιώθω ότι είμαι στάσιμη επειδή δεν κάνω αυτό που λέμε, τηλεοπτικά, το ''επόμενο βήμα''. Δεν υπάρχει, στην πραγματικότητα, σε μία σχέση ζωντανή το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η επόμενη μέρα».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε πως, αν ήθελε πραγματικά να παντρευτεί, πιστεύει πως ο σύντροφός της θα συμφωνούσε. Παρόλα αυτά, ο γάμος δεν είναι κάτι που την ενδιαφέρει. «Αν θεωρούσα, αν ήθελα να παντρευτώ εγώ ως γυναίκα, πιστεύω ότι ο Γιάννης θα συμφωνούσε. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι… Απλά επειδή τυχαίνει να μη με ενδιαφέρει. Ο Γιάννης έτσι και αλλιώς έχει παντρευτεί ήδη μία φορά. Η μανούλα έχει άποψη για τα υπόλοιπα, έτσι;. Η μανούλα σε αυτά είναι… ό,τι θέλουν τα παιδιά της. Όπως νιώθουν τα παιδιά της. Έτσι κι αλλιώς, βιώνει κάτι από τόσο κοντά, οπότε ξέρει για ποια σχέση μιλάμε», συμπλήρωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα