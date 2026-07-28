Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο παιδί στην Κύπρο που παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας, ιατρικό λάθος καταγγέλλει η οικογένειά του

Σύμφωνα με το philenews.com, το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και από εκεί, λόγω επιδείνωσής του στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία - Έρευνα από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας