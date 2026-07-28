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Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο παιδί στην Κύπρο που παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας, ιατρικό λάθος καταγγέλλει η οικογένειά του
Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο παιδί στην Κύπρο που παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας, ιατρικό λάθος καταγγέλλει η οικογένειά του
Σύμφωνα με το philenews.com, το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και από εκεί, λόγω επιδείνωσής του στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία - Έρευνα από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Στη διερεύνηση μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελίας, η οποία αφορά 4χρονο ασθενή, προχωρά ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το philenews.com, η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε κωλυσιεργία όλων των γιατρών με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, το παιδί που νοσηλεύεται με συμπτώματα μηνιγγίτιδας εδώ και μισό μήνα, να είναι σήμερα εγκεφαλικά νεκρό.
Όπως αναφέρθηκε, το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και από εκεί, λόγω επιδείνωσής του στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.
Δυστυχώς, μεταφέρεται από το περιβάλλον του παιδιού, φαίνεται ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό, με τους γονείς του να καταγγέλλουν καθυστέρηση και σοβαρά λάθη.
Σε σχέση με δημοσιεύματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που αφορούν δηλώσεις μητέρας σχετικά με την αντιμετώπιση του 4χρονου παιδιού της, ο ΟΚΥπΥ έλαβε υπόψιν τις αναφορές και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα.
Ο Οργανισμός εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια του παιδιού και διαβεβαιώνει ότι κάθε σχετική αναφορά αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Όπως αναφέρθηκε, το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και από εκεί, λόγω επιδείνωσής του στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.
Δυστυχώς, μεταφέρεται από το περιβάλλον του παιδιού, φαίνεται ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό, με τους γονείς του να καταγγέλλουν καθυστέρηση και σοβαρά λάθη.
Σε σχέση με δημοσιεύματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που αφορούν δηλώσεις μητέρας σχετικά με την αντιμετώπιση του 4χρονου παιδιού της, ο ΟΚΥπΥ έλαβε υπόψιν τις αναφορές και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα.
Πώς απαντά ο ΟΚΥπΥ
Ο Οργανισμός εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια του παιδιού και διαβεβαιώνει ότι κάθε σχετική αναφορά αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.
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