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Πήρε ταξί για το μαιευτήριο, αλλά το μωρό βιάστηκε να... βγει: Η μητέρα ήταν ψύχραιμη και το παιδί πανέμορφο, λέει ο οδηγός
Πήρε ταξί για το μαιευτήριο, αλλά το μωρό βιάστηκε να... βγει: Η μητέρα ήταν ψύχραιμη και το παιδί πανέμορφο, λέει ο οδηγός
Η γυναίκα γέννησε στο πίσω κάθισμα του οχήματος στη συμβολή της οδού Πατησίων με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας ενώ βρισκόταν καθ' οδόν για το μαιευτήριο
Μπροστά στο θαύμα της ζωής βρέθηκε νωρίτερα ένας οδηγός ταξί στο κέντρο της Αθήνας ο οποίος είδε μια έγκυο που πήρε κούρσα από τα Πατήσια για να την πάει στο μαιευτήριο να γεννά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του.
Όπως λέει ο ίδιος, μιλώντας στο protothema.gr, τόσο το νεογέννητο όσο και η μητέρα του χαίρουν άκρας υγείας και δέχονται τη φροντίδα από το νοσηλευτικό προσωπικό του μαιευτηρίου Αλεξάνδρα.
Όλα έγιναν λίγο μετά τη 13.30, όταν ο οδηγός παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου, στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της ήταν μια φίλη της, ένας άνδρας και ένα κοριτσάκι οι οποίοι θα τη συνόδευαν μέχρι το Αλεξάνδρα όπου πήγαινε για να γεννήσει.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας ο ταξιτζής αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την Άμεση Δράση ζητώντας βοήθεια.
Σε ελάχιστα λεπτά ένα περιπολικό και δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πλησίασαν το ταξί προκειμένου να διευκολύνουν την πορεία του μέχρι το μαιευτήριο.
Δεν πρόλαβαν, όμως, καθώς η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του ταξί. Ο οδηγός περιγράφει στο protothema.gr τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός αλλά και τη χαρά του όταν είδε μητέρα και νεογνό να χαμογελούν.
«Η κοπέλα ήταν αλλοδαπή, ασιατικής καταγωγής όπως την είδα. Την πήρα από τα Πατήσια, αυτή, μια άλλη φίλη της, ένα νεαρό, που δεν ήταν ο άνδρας της, και ένα παιδάκι. Πήγαιναν στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα. Κάποια στιγμή, στο δρόμο, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γυναίκα.
Πήρα την Άμεση Δράση και ήρθαν ένα περιπολικό και δύο μηχανές. Αλλά πριν καν έρθουν αυτοί, Πατησίων και Αλεξάνδρας, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει στο πίσω κάθισμα.
Είδα τη φίλη της να τη βοηθάει να βγάλει το εσώρουχο της και εκεί κατάλαβα ότι γεννάει. Γέννησε τόσο εύκολα, έπαθα σοκ. Δεν είχα φανταστεί ότι οι γυναίκες γεννάνε τόσο εύκολα.
Η κοπέλα που ήταν δίπλα της φώναζε και έκλαιγε. Εγώ είχα συγκεντρωθεί στο δρόμο για να φτάσουμε στο μαιευτήριο με ασφάλεια. Με το που άκουσα το παιδάκι να κλαίει πήρα θάρρος γιατί είχε γεννηθεί υγιέστατο και το άκουγα.
Η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχραιμη και το μωράκι πανέμορφο, χαμογελαστό. Γύρω στις 2 τους αποβίβασα στο Αλεξάνδρα. Είχαν βγει οι νοσηλεύτριες στο δρόμο, όλοι χαμογελαστοί να παραλάβουν τη μητέρα και το μωρό. Φυσικά δεν πήρα χρήματα. Με ευχαρίστησαν πολλές φορές, η μητέρα μου έσφιξε το χέρι και εμένα και στους αστυνομικούς και μας έλεγε ευχαριστώ» λέει ο οδηγός του ταξί.
Όπως λέει ο ίδιος, μιλώντας στο protothema.gr, τόσο το νεογέννητο όσο και η μητέρα του χαίρουν άκρας υγείας και δέχονται τη φροντίδα από το νοσηλευτικό προσωπικό του μαιευτηρίου Αλεξάνδρα.
Όλα έγιναν λίγο μετά τη 13.30, όταν ο οδηγός παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου, στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της ήταν μια φίλη της, ένας άνδρας και ένα κοριτσάκι οι οποίοι θα τη συνόδευαν μέχρι το Αλεξάνδρα όπου πήγαινε για να γεννήσει.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας ο ταξιτζής αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την Άμεση Δράση ζητώντας βοήθεια.
Σε ελάχιστα λεπτά ένα περιπολικό και δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πλησίασαν το ταξί προκειμένου να διευκολύνουν την πορεία του μέχρι το μαιευτήριο.
Δεν πρόλαβαν, όμως, καθώς η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του ταξί. Ο οδηγός περιγράφει στο protothema.gr τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός αλλά και τη χαρά του όταν είδε μητέρα και νεογνό να χαμογελούν.
«Η κοπέλα ήταν αλλοδαπή, ασιατικής καταγωγής όπως την είδα. Την πήρα από τα Πατήσια, αυτή, μια άλλη φίλη της, ένα νεαρό, που δεν ήταν ο άνδρας της, και ένα παιδάκι. Πήγαιναν στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα. Κάποια στιγμή, στο δρόμο, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με τη γυναίκα.
Πήρα την Άμεση Δράση και ήρθαν ένα περιπολικό και δύο μηχανές. Αλλά πριν καν έρθουν αυτοί, Πατησίων και Αλεξάνδρας, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει στο πίσω κάθισμα.
Είδα τη φίλη της να τη βοηθάει να βγάλει το εσώρουχο της και εκεί κατάλαβα ότι γεννάει. Γέννησε τόσο εύκολα, έπαθα σοκ. Δεν είχα φανταστεί ότι οι γυναίκες γεννάνε τόσο εύκολα.
Η κοπέλα που ήταν δίπλα της φώναζε και έκλαιγε. Εγώ είχα συγκεντρωθεί στο δρόμο για να φτάσουμε στο μαιευτήριο με ασφάλεια. Με το που άκουσα το παιδάκι να κλαίει πήρα θάρρος γιατί είχε γεννηθεί υγιέστατο και το άκουγα.
Η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχραιμη και το μωράκι πανέμορφο, χαμογελαστό. Γύρω στις 2 τους αποβίβασα στο Αλεξάνδρα. Είχαν βγει οι νοσηλεύτριες στο δρόμο, όλοι χαμογελαστοί να παραλάβουν τη μητέρα και το μωρό. Φυσικά δεν πήρα χρήματα. Με ευχαρίστησαν πολλές φορές, η μητέρα μου έσφιξε το χέρι και εμένα και στους αστυνομικούς και μας έλεγε ευχαριστώ» λέει ο οδηγός του ταξί.
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