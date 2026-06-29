Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Μετά από πολύ καιρό βαριέσαι να τσακωθείς
Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Μετά από πολύ καιρό βαριέσαι να τσακωθείς
Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον με τα καλά του και με τα κακά του, είπε η ηθοποιός για τον σύντροφό της
Για τους λόγους για τους οποίους μπορεί να τσακωθεί με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ρωτήθηκε η Κατερίνα Γερονικολού. Αφού παρέθεσε ως πιθανές αιτίες για εντάσεις ζητήματα σχετικά με την καθημερινότητά του ζευγαριού, η ηθοποιός τόνισε σε μια μακροχρόνια σχέση οι τσακωμοί δεν είναι τόσο συχνοί. Άλλωστε, όπως είπε, με το πέρασμα του χρόνου έρχεται και η αποδοχή του άλλου με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του.
«Κυρίως γιατί είμαστε διαφορετικοί. Για το σπίτι, για το πρόγραμμα. Μετά από πολύ καιρό βαριέσαι κιόλας να τσακωθείς. Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον με τα καλά του και με τα κακά του», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Γερονικολού μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε από δημοσιογράφο της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Σχολιάζοντας την παρουσία του συντρόφου της ως παρουσιαστή στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Κατερίνα Γερονικολού υποστήριξε πως διαθέτει τα προσόντα που απαιτεί η τηλεόραση. «Αυτό είναι και αυθόρμητο και έτσι είναι αυτή η δουλειά, κρινόμαστε. Νομίζω ότι έχει δυνατό στομάχι, το κάνει ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το ξέρει ότι το κάνει πολύ καλά, αλλά θεωρώ ότι το κάνει πάρα πολύ καλά γιατί είναι αυθεντικός, γιατί έχει χιούμορ, γιατί είναι ο εαυτός του. Οπότε αυτό που χρειάζεται για την τηλεόραση πιστεύω ότι το έχει», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Κυρίως γιατί είμαστε διαφορετικοί. Για το σπίτι, για το πρόγραμμα. Μετά από πολύ καιρό βαριέσαι κιόλας να τσακωθείς. Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον με τα καλά του και με τα κακά του», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Γερονικολού μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε από δημοσιογράφο της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Σχολιάζοντας την παρουσία του συντρόφου της ως παρουσιαστή στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Κατερίνα Γερονικολού υποστήριξε πως διαθέτει τα προσόντα που απαιτεί η τηλεόραση. «Αυτό είναι και αυθόρμητο και έτσι είναι αυτή η δουλειά, κρινόμαστε. Νομίζω ότι έχει δυνατό στομάχι, το κάνει ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το ξέρει ότι το κάνει πολύ καλά, αλλά θεωρώ ότι το κάνει πάρα πολύ καλά γιατί είναι αυθεντικός, γιατί έχει χιούμορ, γιατί είναι ο εαυτός του. Οπότε αυτό που χρειάζεται για την τηλεόραση πιστεύω ότι το έχει», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα