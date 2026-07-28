Εβίτα Αγαΐτση για τον καρκίνο: Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει, θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες όταν θα μπει αυτή η πολυπόθητη τελεία
Εβίτα Αγαΐτση για τον καρκίνο: Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει, θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες όταν θα μπει αυτή η πολυπόθητη τελεία
Είμαστε πάρα πολλοί δυστυχώς, θα βγούμε πιο δυνατοί σε αυτό το ταξίδι της ζωής, σχολίασε η 31χρονη ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά «Ταμπού»
Ένα μήνυμα αισιοδοξίας σχετικά με την πορεία της υγείας της με τον καρκίνο έδωσε η Εβίτα Αγαΐτση, δηλώνοντας ότι η μάχη που δίνει πλησιάζει στο τέλος της, ενώ τόνισε πως θα μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες όταν ολοκληρωθεί οριστικά αυτή η διαδρομή.
Η 31χρονη ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Ταμπού» αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες μέσω των social media ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε η Εβίτα Αγαΐτση τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα που δέχτηκε. Παράλληλα, σημείωσε πως θα μιλήσει αναλυτικά για όσα βιώνει με τον καρκίνο, όταν θα έχει ξεπεράσει την ασθένεια.
Η ηθοποιός δήλωσε αρχικά: «Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ευχαριστήσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμισε η ψυχή μου με όλα τα μηνύματα που έχω λάβει από εσάς. Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αυτό θα το κάνω όταν θα μπει αυτή η πολυπόθητη τελεία και μετέπειτα μπορεί να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες ή εμπειρίες, αν φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον και το θέλετε κι εσείς. Αυτό το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από περίπου δύο μήνες, όπου είχαν έρθει τα παιδιά εδώ, είπα να το κάνουμε παρέα για να είναι πιο ελαφρύ στην ψυχολογία μου. Δεν το ανέβασα, όχι επειδή ένιωθα αμήχανα, που και αυτό θα ήταν θεμιτό και φυσιολογικό, απλώς ένιωθα ότι θα το ανέβαζα σαν κατακλείδα αυτής της περιπέτειας, όταν τελείωνε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς πήρε την απόφαση να δημοσιεύσει το βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να ξυρίζει το κεφάλι της, εξηγώντας ότι, ενώ βρισκόταν στη χημειοθεραπεία, βλέποντάς το της έδωσε δύναμη και αισιοδοξία. Όπως ανέφερε, ευχήθηκε να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο και για άλλους ανθρώπους που περνούν μια αντίστοιχη δοκιμασία: «Ήμουν τις προάλλες στη χημειοθεραπεία, πάρα πολλές ώρες, και κάπως κοιτούσα το κινητό μου, έπεσα πάνω στο βίντεο και συνειδητοποίησα ότι όση ώρα το έβλεπα και το παρακολουθούσα, είχα ένα χαμόγελο σχηματισμένο στο πρόσωπό μου. Λέω “οκ, αυτό εμένα με κάνει να νιώθω έτσι αυτή τη στιγμή. Ναι μεν είναι μια ιδιαίτερη και ευαίσθητη στιγμή, αλλά είναι κάπως δοσμένη με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, με μία όμορφη και ανάλαφρη διάθεση". Κι εκείνη τη στιγμή μου ήρθε στο μυαλό ότι ενδεχομένως μπορεί κι ένας άνθρωπος να το δει αυτό το βίντεο και να αποτελέσει γι’ αυτούς ένα σημείο ταύτισης και επαφής, να τους δώσει μια ανάσα, να τους κάνει να χαμογελάσουν, να τους αποφορτίσει, ό,τι σε κάθε περίπτωση δημιούργησε και σ’ εμένα όταν το παρακολούθησα ξανά».
Κλείνοντας, η ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα υγείας τονίζοντας ότι η ασθένεια δεν καθορίζει την ταυτότητα ενός ανθρώπου και πως αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ο καθένας τις δυσκολίες της ζωής: «Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς, αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι από τα μηνύματα που έλαβα, το ξεπερνάμε ή θα το ξεπεράσουμε, και θα βγούμε πιο δυνατοί σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Όλος ο κόσμος έχει στο βιβλίο της ζωής του μελανές σελίδες, το θέμα είναι τι απόχρωση δίνουμε εμείς οι ίδιοι στα πράγματα που μας συμβαίνουν και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας, δεν είμαστε η διάγνωσή μας. Είναι μία πτυχή μόνο της καθημερινότητάς μου, υπάρχουν τόσες πολλές άλλες που με κάνουν να ξυπνάω και να θέλω να βγω έξω, να δω τους αγαπημένους μου, να κάνω όνειρα για τα μελλοντικά μου σχέδια».
Η Εβίτα Αγαΐτση δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες βίντεο στο TikTok, στο οποίο δείχνει τη στιγμή που ξυρίζει το κεφάλι της, έχοντας στο πλευρό της δύο φίλους της, ανάμεσά τους και τον Θεοχάρη Ιωαννίδη, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στη σειρά του Mega. Η ηθοποιός εμφανίζεται αρχικά φορώντας ένα κόκκινο μαντήλι και αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με χιούμορ, λέγοντας: «Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για μία ιερή αποστολή».
Στη συνέχεια κάθεται σε μια καρέκλα και, με τη βοήθεια του φίλου της, προχωρά στο ξύρισμα των μαλλιών της. Στο τέλος του βίντεο, αφού αντικρίζει τον εαυτό της, απευθύνει ένα μήνυμα σε όσους βιώνουν την ίδια δοκιμασία και έρχονται αντιμέτωποι με την απώλεια των μαλλιών τους, λέγοντας: «Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει».
Σε δεύτερη ανάρτησή της, η ηθοποιός εμφανίζεται αρχικά φορώντας περούκα, γράφοντας στη λεζάντα «καρκίνος ποιος;». Λίγο αργότερα τη βγάζει, κοιτάζει την κάμερα με ξυρισμένο κεφάλι και καταλήγει να χορεύει, συνοδεύοντας το βίντεο με το μήνυμα: «Πώς μιλάω στον εαυτό μου για να συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό παρά τον καρκίνο».
Η 31χρονη ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Ταμπού» αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες μέσω των social media ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε η Εβίτα Αγαΐτση τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα που δέχτηκε. Παράλληλα, σημείωσε πως θα μιλήσει αναλυτικά για όσα βιώνει με τον καρκίνο, όταν θα έχει ξεπεράσει την ασθένεια.
Η ηθοποιός δήλωσε αρχικά: «Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ευχαριστήσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμισε η ψυχή μου με όλα τα μηνύματα που έχω λάβει από εσάς. Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αυτό θα το κάνω όταν θα μπει αυτή η πολυπόθητη τελεία και μετέπειτα μπορεί να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες ή εμπειρίες, αν φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον και το θέλετε κι εσείς. Αυτό το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από περίπου δύο μήνες, όπου είχαν έρθει τα παιδιά εδώ, είπα να το κάνουμε παρέα για να είναι πιο ελαφρύ στην ψυχολογία μου. Δεν το ανέβασα, όχι επειδή ένιωθα αμήχανα, που και αυτό θα ήταν θεμιτό και φυσιολογικό, απλώς ένιωθα ότι θα το ανέβαζα σαν κατακλείδα αυτής της περιπέτειας, όταν τελείωνε».
Δείτε το βίντεο
@_evita_agaitsi
Μακρηγόρησα είχα δεν είχα… Ενα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 🙏🏻 💕 #motivation #foryoupagе #fyp #fighters♬ πρωτότυπος ήχος - Evita Agaitsi
Κλείνοντας, η ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα υγείας τονίζοντας ότι η ασθένεια δεν καθορίζει την ταυτότητα ενός ανθρώπου και πως αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ο καθένας τις δυσκολίες της ζωής: «Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς, αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι από τα μηνύματα που έλαβα, το ξεπερνάμε ή θα το ξεπεράσουμε, και θα βγούμε πιο δυνατοί σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Όλος ο κόσμος έχει στο βιβλίο της ζωής του μελανές σελίδες, το θέμα είναι τι απόχρωση δίνουμε εμείς οι ίδιοι στα πράγματα που μας συμβαίνουν και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας, δεν είμαστε η διάγνωσή μας. Είναι μία πτυχή μόνο της καθημερινότητάς μου, υπάρχουν τόσες πολλές άλλες που με κάνουν να ξυπνάω και να θέλω να βγω έξω, να δω τους αγαπημένους μου, να κάνω όνειρα για τα μελλοντικά μου σχέδια».
Η Εβίτα Αγαΐτση δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες βίντεο στο TikTok, στο οποίο δείχνει τη στιγμή που ξυρίζει το κεφάλι της, έχοντας στο πλευρό της δύο φίλους της, ανάμεσά τους και τον Θεοχάρη Ιωαννίδη, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στη σειρά του Mega. Η ηθοποιός εμφανίζεται αρχικά φορώντας ένα κόκκινο μαντήλι και αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με χιούμορ, λέγοντας: «Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για μία ιερή αποστολή».
Στη συνέχεια κάθεται σε μια καρέκλα και, με τη βοήθεια του φίλου της, προχωρά στο ξύρισμα των μαλλιών της. Στο τέλος του βίντεο, αφού αντικρίζει τον εαυτό της, απευθύνει ένα μήνυμα σε όσους βιώνουν την ίδια δοκιμασία και έρχονται αντιμέτωποι με την απώλεια των μαλλιών τους, λέγοντας: «Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει».
@_evita_agaitsi
Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε την διαδικασία ευκολότερη🌸 @iasonaschroniss @theocharis_ioannidis #motivation #foryoupagе #fyp #staystrong♬ πρωτότυπος ήχος - Evita Agaitsi
@_evita_agaitsi
Cancer who? 🤘🏻🤘🏻 #motivation #fighters #euphoria #foryoupagе♬ original sound - nellie
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